बांग्लादेश चुनाव से पहले छात्र-नेतृत्व वाली NCP में दरार, जमात से दूरी
बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी के बीच दरार खुलकर सामने आ गई.
By PTI
Published : December 28, 2025 at 10:30 AM IST
ढाका: फरवरी में बांग्लादेश चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी के साथ प्रस्तावित गठबंधन को लेकर स्टूडेंट्स की लीडरशिप वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) में रातों-रात अंदरूनी दरार आ गई. इसके 30 नेताओं ने इस प्लान का विरोध करते हुए एक संयुक्त पत्र जारी किया और दो रैंकिंग मेंबर्स ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया.
ज्ञापन पर पहले साइन करने वाले और एनसीपी के जॉइंट मेंबर-सेक्रेटरी, मुशफिक उस सालेहीन ने शनिवार रात संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने 'जुलाई बगावत की जवाबदेही और पार्टी मूल्यों को देखते हुए संभावित गठबंधन पर सैद्धांतिक आपत्तियां' टाइटल वाले ज्ञापन पार्टी संयोजक नाहिद इस्लाम को भेज दिया है.
ज्ञापन में एनसीपी के जमात के साथ गठबंधन पर चिंता जताई गई और कहा गया है कि यह जुलाई बगावत और लोकतांत्रिक नैतिकता के बारे में पार्टी की घोषित विचारधारा और रुख के खिलाफ है. इसने साथ ही जमात के विवादित राजनीतिक इतिहास, खासकर बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ उसकी भूमिका और 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान नरसंहार और अपराधों में कथित सहयोग की ओर इशारा किया है और इन्हें बांग्लादेश की लोकतांत्रिक भावना और एनसीपी के मुख्य मूल्यों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता बताया है.
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जमात की स्टूडेंट विंग, छात्र शिबिर ने हाल ही में दूसरी पार्टियों में घुसपैठ की और उन्हें नुकसान पहुंचाया, ताकि अलग-अलग घटनाओं के लिए एनसीपी को दोषी ठहराया जा सके और गलत जानकारी और प्रोपेगैंडा फैलाया जा सके.
इसने चेतावनी दी है कि जमात के साथ प्लान किया गया गठबंधन एनसीपी की राजनीतिक विश्वसनीयता और लोगों के विश्वास को कमजोर करेगा, जिससे 'हमारे कई कार्यकर्ता और समर्थक, खासकर युवा पीढ़ी और आम नागरिकों में जो नई पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं' कन्फ्यूजन और निराशा पैदा होगी.
यह ज्ञापन तब सार्वजनिक किया गया जब एनसीपी की सीनियर जॉइंट मेंबर-सेक्रेटरी, तस्नीम जारा ने शनिवार शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घोषणा की कि वह राजधानी ढाका की एक सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आने वाला पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ेंगी.
एक फेसबुक पोस्ट में डॉक्टर जारा ने कहा, 'मौजूदा राजनीतिक हकीकतों की वजह से मैंने किसी खास पार्टी या गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है.' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उनका इस्तीफा एनसीपी के जमात के साथ चुनावी गठबंधन की योजना से जुड़ा है या नहीं, जबकि अखबारों की खबरों में कहा गया है कि उनके पति और पार्टी के संयोजक खालिद सैफुल्लाह ने भी संगठन छोड़ दिया है.
बड़े पैमाने पर बिकने वाले 'इत्तेफाक' अखबार ने शनिवार को बताया कि एनसीपी की ज्यादातर महिला नेता जैसे सीनियर जॉइंट कन्वीनर समता शर्मिन, सीनियर मेंबर-सेक्रेटरी नाहिद सरवर निवा, जॉइंट कन्वीनर तज़्नुवा जबीन और जॉइंट मेंबर-सेक्रेटरी नुसरत तबस्सुम जमात या किसी भी धर्म पर आधारित पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं और उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी आपत्ति जताई है.
हालांकि ज्ञापन पर साइन करने वालों में ज्यादातर एनसीपी के पुरुष सदस्य थे. एनसीपी ने अभी तक अपने प्रस्तावित गठबंधन के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 'डेली स्टार' अखबार ने कहा है कि पार्टी अगले एक या दो दिनों में जमात के साथ सीट-शेयरिंग डील को फाइनल कर सकती है.
लेकिन जमात के सेक्रेटरी जनरल मिया गुलाम परवार ने अखबार को बताया है कि एनसीपी के साथ उनकी बातचीत आमने-सामने चल रही है और 'सीटों के बंटवारे की संभावना है, और यह मुद्दा बहुत जल्द साफ हो जाएगा.'
'प्रोथोम आलो' अखबार ने पहले बताया था कि एनसीपी और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के बीच सीट-शेयरिंग डील की संभावना पर चर्चा हुई थी, 'लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई'. रिपोर्ट में लिखा है, 'तब से जमात के साथ एनसीपी की बातचीत पॉजिटिव रही है.'
बदले हुए राजनीतिक माहौल में बीएनपी सबसे आगे निकलकर सामने आई है और 2001-2006 के समय में इसकी एक समय की अहम साथी और पार्टनर रही जमात, अवामी लीग की गैरमौजूदगी में इसकी मुख्य दुश्मन बन गई है, जिसे अंतरिम सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत खत्म कर दिया था.