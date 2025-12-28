ETV Bharat / international

बांग्लादेश चुनाव से पहले छात्र-नेतृत्व वाली NCP में दरार, जमात से दूरी

ढाका: फरवरी में बांग्लादेश चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी के साथ प्रस्तावित गठबंधन को लेकर स्टूडेंट्स की लीडरशिप वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) में रातों-रात अंदरूनी दरार आ गई. इसके 30 नेताओं ने इस प्लान का विरोध करते हुए एक संयुक्त पत्र जारी किया और दो रैंकिंग मेंबर्स ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया. ज्ञापन पर पहले साइन करने वाले और एनसीपी के जॉइंट मेंबर-सेक्रेटरी, मुशफिक उस सालेहीन ने शनिवार रात संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने 'जुलाई बगावत की जवाबदेही और पार्टी मूल्यों को देखते हुए संभावित गठबंधन पर सैद्धांतिक आपत्तियां' टाइटल वाले ज्ञापन पार्टी संयोजक नाहिद इस्लाम को भेज दिया है. ज्ञापन में एनसीपी के जमात के साथ गठबंधन पर चिंता जताई गई और कहा गया है कि यह जुलाई बगावत और लोकतांत्रिक नैतिकता के बारे में पार्टी की घोषित विचारधारा और रुख के खिलाफ है. इसने साथ ही जमात के विवादित राजनीतिक इतिहास, खासकर बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ उसकी भूमिका और 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान नरसंहार और अपराधों में कथित सहयोग की ओर इशारा किया है और इन्हें बांग्लादेश की लोकतांत्रिक भावना और एनसीपी के मुख्य मूल्यों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता बताया है. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जमात की स्टूडेंट विंग, छात्र शिबिर ने हाल ही में दूसरी पार्टियों में घुसपैठ की और उन्हें नुकसान पहुंचाया, ताकि अलग-अलग घटनाओं के लिए एनसीपी को दोषी ठहराया जा सके और गलत जानकारी और प्रोपेगैंडा फैलाया जा सके. इसने चेतावनी दी है कि जमात के साथ प्लान किया गया गठबंधन एनसीपी की राजनीतिक विश्वसनीयता और लोगों के विश्वास को कमजोर करेगा, जिससे 'हमारे कई कार्यकर्ता और समर्थक, खासकर युवा पीढ़ी और आम नागरिकों में जो नई पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं' कन्फ्यूजन और निराशा पैदा होगी. यह ज्ञापन तब सार्वजनिक किया गया जब एनसीपी की सीनियर जॉइंट मेंबर-सेक्रेटरी, तस्नीम जारा ने शनिवार शाम को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घोषणा की कि वह राजधानी ढाका की एक सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आने वाला पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ेंगी.