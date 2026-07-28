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जापान में जोरदार भूकंप आया, 7.1 तीव्रता मापी गई, सुनामी की चेतावनी जारी

टोक्यो: जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा, दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू के कुमामोटो में मंगलवार दोपहर को 7.1 की शुरुआती तीव्रता वाला भूकंप आया और सुनामी की चेतावनी जारी की गई.

एजेंसी ने कहा कि भूकंप समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे आया.

फिलहाल भूकंप से किसी नुकसान या लोगों के हताहत होने की खबर नहीं मिली है.