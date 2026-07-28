जापान में जोरदार भूकंप आया, 7.1 तीव्रता मापी गई, सुनामी की चेतावनी जारी
जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि दक्षिणी द्वीप क्यूशू में 7.1 तीव्रता वाला भूकंप आया. समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था.
Published : July 28, 2026 at 1:43 PM IST
टोक्यो: जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में मंगलवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा, दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू के कुमामोटो में मंगलवार दोपहर को 7.1 की शुरुआती तीव्रता वाला भूकंप आया और सुनामी की चेतावनी जारी की गई.
एजेंसी ने कहा कि भूकंप समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे आया.
फिलहाल भूकंप से किसी नुकसान या लोगों के हताहत होने की खबर नहीं मिली है.
EQ of M: 6.5, On: 28/07/2026 12:57:22 IST, Lat: 32.643 N, Long: 130.985 E, Depth: 70 Km, Location: Japan.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) July 28, 2026
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भूकंप कुमामोटो के पश्चिमी इलाके में आया, जो राजधानी टोक्यो से लगभग 900 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है.
अमेरिकी पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सेंटर ने कहा कि स्थानीय तटों के आगे सुनामी का कोई खतरा नहीं है.
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