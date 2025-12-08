जापान में 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप, सुनामी का अलर्ट

ETV Bharat / international

Published : December 8, 2025 at 8:52 PM IST

टोक्यो: जापान के उत्तरी तट पर सोमवार को शक्तिशाली भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसके मद्देनजर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है. साथ ही प्रशासन ने तटीय इलाकों मे रहने वालों लोगों को सतर्क रहने के साथ ही ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा है.

जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 7.2 तीव्रता का भूकंप आओमोरी और होक्काइडो के तट पर आया. क्षेत्र में तीन मीटर (10 फीट तक) ऊंची सुनामी की चेतावनी जारी की है. बताया जाता है कि भूकंप के झटके रात करीब 11:15 बजे महसूस किए गए. भूकंप आने से लोग दहशत में आ गए.

