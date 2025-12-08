ETV Bharat / international

जापान में 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप, सुनामी का अलर्ट

जापान में 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप ( ANI )

By PTI 1 Min Read

टोक्यो: जापान के उत्तरी तट पर सोमवार को शक्तिशाली भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसके मद्देनजर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है. साथ ही प्रशासन ने तटीय इलाकों मे रहने वालों लोगों को सतर्क रहने के साथ ही ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा है.