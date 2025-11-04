विमान इंजीनियरों की हड़ताल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानें बाधित
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कम से कम आठ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और कई घरेलू उड़ानें रद्द हो गई हैं.
By PTI
Published : November 4, 2025 at 1:57 PM IST
कराची: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान इंजीनियरों ने सोमवार रात से अघोषित हड़ताल ऐलान कर दिया. इससे राष्ट्रीय विमानन कंपनी की उड़ानों बुरी तरह प्रभावित हुईं. इस हड़ताल के कारण राष्ट्रीय विमानन कंपनी की कम से कम आठ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और कई घरेलू उड़ानें रद्द हो गई हैं.
अब एयरलाइन ने परिचालन फिर से शुरू करने के लिए विमान इंजीनियरों की मदद के लिए अन्य विमानन कंपनियों से मदद मांगी है. इंजीनियरों द्वारा निर्धारित उड़ानों के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने के बाद सोमवार रात से कराची, लाहौर और रावलपिंडी के हवाई अड्डों पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं.
'इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे'
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के एक अधिकारी हफीज खान ने कहा कि वे और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAA) उड़ानों में व्यवधान और एयरलाइनों को हुए नुकसान के लिए संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे.
सोसाइटी ऑफ एयरलाइन इंजीनियर्स एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक पीआईए और सीएए विमान इंजीनियरों के प्रति अपने व्यवहार में सुधार नहीं करते.
बिना नोटिस हड़ताल
पीआईए प्रवक्ता ने कहा कि इंजीनियरों के संघ की कोई कानूनी स्थिति नहीं है और उन्होंने हड़ताल के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया है. उन्होंने कहा, "उनकी सारी हरकतें गैरकानूनी हैं और यह राष्ट्रीय एयरलाइनों के निजीकरण के खिलाफ दबाव बनाने की एक रणनीति है. उन्होंने कहा, "उन्होंने आवश्यक सेवा अधिनियम का भी उल्लंघन किया है."
