विमान इंजीनियरों की हड़ताल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानें बाधित

कराची: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान इंजीनियरों ने सोमवार रात से अघोषित हड़ताल ऐलान कर दिया. इससे राष्ट्रीय विमानन कंपनी की उड़ानों बुरी तरह प्रभावित हुईं. इस हड़ताल के कारण राष्ट्रीय विमानन कंपनी की कम से कम आठ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और कई घरेलू उड़ानें रद्द हो गई हैं.

अब एयरलाइन ने परिचालन फिर से शुरू करने के लिए विमान इंजीनियरों की मदद के लिए अन्य विमानन कंपनियों से मदद मांगी है. इंजीनियरों द्वारा निर्धारित उड़ानों के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने के बाद सोमवार रात से कराची, लाहौर और रावलपिंडी के हवाई अड्डों पर सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं.

'इंजीनियरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे'

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के एक अधिकारी हफीज खान ने कहा कि वे और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAA) उड़ानों में व्यवधान और एयरलाइनों को हुए नुकसान के लिए संबंधित इंजीनियरों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे.