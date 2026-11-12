होर्मुज पुरानी स्थिति में कभी नहीं लौटेगा, अब अमेरिका के पाले में शांति वार्ता की गेंद: गालिबफ
गालिबफ ने कहा कि ईरान 'कोई युद्ध नहीं और कोई शांति नहीं' की लंबी स्थिति से आगे बढ़ने का पक्का इरादा रखता है.
By ANI
Published : November 12, 2026 at 7:15 AM IST
तेहरान: ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले वाली अपनी स्थिति में कभी वापस नहीं आएगा. साथ ही कहा कि तेहरान और ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस वॉटरवे की देखरेख पर एक समझौते पर पहुँच गए हैं.
बुधवार को अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में गालिबफ ने कहा कि ओमान के साथ यह समझौता ईरान के अमेरिका को दिए गए सात-सूत्री प्रस्ताव का हिस्सा था, ताकि आठ महीने से चल रहे झगड़े को खत्म किया जा सके. यह झगड़ा इस साल 28 फरवरी को अमेरिका -इजराइली हमलों में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुआ था.
पार्लियामेंट्री स्पीकर ने इशारा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को चलाने वाले भविष्य के इंतजाम युद्ध से पहले के इंतजामों से अलग होंगे. पानी के रास्ते तक बिना रोक-टोक के इंटरनेशनल एक्सेस के विचार को खारिज करते हुए गालिबफ ने तर्क दिया कि इसके नियम इसके बॉर्डर से लगे देशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.
उन्होंने अल जजीरा को बताया, 'वहां कोई 'फ्री वॉटर्स' नहीं है, और 1982 (यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी) स्ट्रेट पर लागू नहीं होता है. होर्मुज स्ट्रेट के अंदर के नियम इसके बॉर्डर से लगे दो तटीय देशों के कानूनों से चलते हैं.'
वॉशिंगटन के साथ डिप्लोमैटिक बातचीत की संभावनाओं पर गालिबफ ने कहा कि तेहरान ने कतर के जरिए अमेरिका को अपना जवाब दे दिया है, जो मीडिएटर का काम कर रहा था, और शांति बातचीत में शामिल होने के लिए सात शर्तें रखी हैं. उन्होंने कहा कि ईरान अब अमेरिका से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, और कहा, 'गेंद अब अमेरिका के पाले में है.'
तेहरान की मांगों को बताते हुए ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि उनमें अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंध हटाना, ईरान के फ्रीज किए गए फंड को रिलीज करना, सभी फ्रंट पर दुश्मनी खत्म करना और यह साफ ऐलान करना शामिल है कि युद्ध खत्म हो गया है.
गालिबफ के मुताबिक ये मांगें जून में साइन किए गए 14-पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा थी और ईरान के अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने से पहले इन्हें लागू करना जरूरी था. उन्होंने इशारा किया कि अगर वॉशिंगटन पहले से बनी सहमतियों को मानता है और और मांगें करने से बचता है, तो तेहरान समझौते के लिए तैयार है.
उन्होंने अल जजीरा से कहा, 'अगर अमेरिका बिना ज़्यादा मांग किए या अविश्वास पैदा करने वाला व्यवहार किए, सिर्फ उन्हीं बातों पर सहमत होता है जिन पर सहमति बनी है तो जाहिर है, समझौता हो सकता है.' लेकिन, गालिबफ ने दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को डिप्लोमैटिक कामयाबी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बताया.
उन्होंने कहा, 'समझौते के रास्ते में जो रुकावट है, वह है अमेरिका पर हमारा भरोसा न होना.' ईरान के मुख्य बातचीत करने वाले ने रूस से जुड़ी संभावित डिप्लोमैटिक कोशिशों के बारे में भी बात की, और दावा किया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मॉस्को दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तेहरान के साथ सीधी बातचीत में मदद करने के लिए कहा था.
किसी भी नए अमेरिकी मिलिट्री एक्शन के खिलाफ चेतावनी देते हुए गालिबफ ने कहा कि अगर वॉशिंगटन ने ईरान पर नए हमले किए तो ट्रंप को एक और हार का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने जनवरी में ऑफिस संभालने वाली नई कांग्रेस से अमेरिकी प्रशासन पर संभावित पॉलिटिकल दबाव की ओर भी इशारा किया.
गालिबफ ने आगे कहा कि ईरान 'कोई युद्ध नहीं और कोई शांति नहीं' की लंबी स्थिति से आगे बढ़ने का पक्का इरादा रखता है, और मिलिट्री क्षमताओं सहित एक टिकाऊ रोकने वाली क्षमता की जरूरत पर ज़ोर दिया. उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब तेहरान वॉशिंगटन के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को अपनी बताई गई शर्तों को पूरा करने से जोड़ रहा है.
साथ ही यह भी इशारा कर रहा है कि युद्ध के बाद के किसी भी अरेंजमेंट में होर्मुज स्ट्रेट को मैनेज करने के लिए एक बदला हुआ फ्रेमवर्क शामिल होगा. ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर की वॉटरवे पर की गई बातें तेहरान के युद्ध के बाद के प्रपोज्ड अरेंजमेंट में इसकी सेंट्रल जगह को दिखाती हैं, ईरान का कहना है कि यह रणनीतिक रास्ता लड़ाई से पहले वाली कंडीशन में वापस नहीं जाएगा.