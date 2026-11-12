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होर्मुज पुरानी स्थिति में कभी नहीं लौटेगा, अब अमेरिका के पाले में शांति वार्ता की गेंद: गालिबफ

ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ( IANS )

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तेहरान: ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका-इजराइल युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले वाली अपनी स्थिति में कभी वापस नहीं आएगा. साथ ही कहा कि तेहरान और ओमान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस वॉटरवे की देखरेख पर एक समझौते पर पहुँच गए हैं.

बुधवार को अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में गालिबफ ने कहा कि ओमान के साथ यह समझौता ईरान के अमेरिका को दिए गए सात-सूत्री प्रस्ताव का हिस्सा था, ताकि आठ महीने से चल रहे झगड़े को खत्म किया जा सके. यह झगड़ा इस साल 28 फरवरी को अमेरिका -इजराइली हमलों में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुआ था.

पार्लियामेंट्री स्पीकर ने इशारा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को चलाने वाले भविष्य के इंतजाम युद्ध से पहले के इंतजामों से अलग होंगे. पानी के रास्ते तक बिना रोक-टोक के इंटरनेशनल एक्सेस के विचार को खारिज करते हुए गालिबफ ने तर्क दिया कि इसके नियम इसके बॉर्डर से लगे देशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. उन्होंने अल जजीरा को बताया, 'वहां कोई 'फ्री वॉटर्स' नहीं है, और 1982 (यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी) स्ट्रेट पर लागू नहीं होता है. होर्मुज स्ट्रेट के अंदर के नियम इसके बॉर्डर से लगे दो तटीय देशों के कानूनों से चलते हैं.' वॉशिंगटन के साथ डिप्लोमैटिक बातचीत की संभावनाओं पर गालिबफ ने कहा कि तेहरान ने कतर के जरिए अमेरिका को अपना जवाब दे दिया है, जो मीडिएटर का काम कर रहा था, और शांति बातचीत में शामिल होने के लिए सात शर्तें रखी हैं. उन्होंने कहा कि ईरान अब अमेरिका से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है, और कहा, 'गेंद अब अमेरिका के पाले में है.' तेहरान की मांगों को बताते हुए ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि उनमें अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंध हटाना, ईरान के फ्रीज किए गए फंड को रिलीज करना, सभी फ्रंट पर दुश्मनी खत्म करना और यह साफ ऐलान करना शामिल है कि युद्ध खत्म हो गया है.