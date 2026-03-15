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Explained : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ...चोकप्वाइंट

हैदराबाद : ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरूमध्य) प्रभावित हो गया है. यह फारस की खाड़ी (पर्सियन गल्फ) को दुनिया के महासागरों से जोड़ने वाली एक छोटी सी जल पट्टी है. दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के तेल को ले जाने वाले जहाज इस संकरे मार्ग से खाड़ी से बाहर निकलते हैं. ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उन पर हमले जारी रखा, तो वह इसे पूरी तरह से बंद कर देगा. वैसे, ईरान ने भारत को थोड़ी राहत देने की घोषणा की है.

युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है. कुछ दिनों पहले तक कच्चे तेल की कीमत 60-70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थी. अब ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमले की वजह से कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल या उससे भी अधिक तक पहुंच जाएगी. अगर ईरान की बातें सच हुईं, तो भारत जैसे देशों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा. पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी. पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का भी खतरा बना हुआ है.

होर्मुज जलडमरूमध्य एक घुमावदार जलमार्ग है, जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर (21 मील) चौड़ा है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. आने-जाने की दिशा में शिपिंग लेन की चौड़ाई सिर्फ 3 किमी है. इससे स्ट्रेट को ब्लॉक करना या यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना आसान हो जाता है. होर्मुज के एक ओर ईरान है, तो दूसरी ओर ओमान. ध्यान रहे, 12 समुद्री मील किसी भी देश का क्षेत्रीय जलक्षेत्र होता है, इसलिए ईरानी इस सबसे संकरे हिस्से पर स्थित हैं और यही कारण है कि यह वैश्विक ऊर्जा परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण अवरोध बिंदु बन जाता है.

सामान्य तौर पर आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन यहां की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. लेकिन इस समय ईरान यहां पर हावी है. ईरानी सेना और आईआरजीसी की अनुमति से ही सुरक्षित तौर पर जहाज गुजर सकता है. अन्यथा क्या होगा, कहना मुश्किल है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरात के कांडला बंदरगाह तक की दूरी करीब एक हजार किलोमीटर है. मुंबई बंदरगाह तक इसकी दूरी 1550 किमी है. एक बड़ा जहाज जिस पर तेल लदा हुआ होता है, उसकी गति औसतन 30 किमी प्रति घंटे की होती है.

भारत अपनी जरूरत का 90 फीसदी तक कच्चा तेल आयात करता है और इनमें से करीब 40 फीसदी होर्मुज के रास्ते आता है. एलएनजी तो 54 फीसदी इसी रास्ते से भारत आता है.

ईरान और ओमान का क्षेत्रीय जलक्षेत्र इस जलडमरूमध्य में स्थित है. गगनचुंबी इमारतों से भरे शहर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात भी इस जलमार्ग के पास स्थित है. सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान से तेल और गैस ले जाने वाले विशाल टैंकरों का मार्ग है. इस समय ईरान सिर्फ चीन को तेल बेच रहा है.

जो भी जहाज इस स्ट्रेट से गुजरते हैं, उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है. हालांकि, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में पाइपलाइनें हैं जो इस मार्ग से होकर गुजरने से बच सकती हैं, लेकिन जितनी मात्रा में सप्लाई की जाती है, उसे इस पाइप से ले जाना संभव नहीं है.