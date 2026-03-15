Explained : स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ...चोकप्वाइंट
ईरान युद्ध में सबसे अधिक चर्चा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की हो रही है. क्यों है ऐसा, पढ़ें पूरी खबर.
Published : March 15, 2026 at 1:23 PM IST
हैदराबाद : ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरूमध्य) प्रभावित हो गया है. यह फारस की खाड़ी (पर्सियन गल्फ) को दुनिया के महासागरों से जोड़ने वाली एक छोटी सी जल पट्टी है. दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के तेल को ले जाने वाले जहाज इस संकरे मार्ग से खाड़ी से बाहर निकलते हैं. ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उन पर हमले जारी रखा, तो वह इसे पूरी तरह से बंद कर देगा. वैसे, ईरान ने भारत को थोड़ी राहत देने की घोषणा की है.
युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है. कुछ दिनों पहले तक कच्चे तेल की कीमत 60-70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थी. अब ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमले की वजह से कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल या उससे भी अधिक तक पहुंच जाएगी. अगर ईरान की बातें सच हुईं, तो भारत जैसे देशों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा. पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी. पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का भी खतरा बना हुआ है.
होर्मुज जलडमरूमध्य एक घुमावदार जलमार्ग है, जो अपने सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर (21 मील) चौड़ा है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. आने-जाने की दिशा में शिपिंग लेन की चौड़ाई सिर्फ 3 किमी है. इससे स्ट्रेट को ब्लॉक करना या यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना आसान हो जाता है. होर्मुज के एक ओर ईरान है, तो दूसरी ओर ओमान. ध्यान रहे, 12 समुद्री मील किसी भी देश का क्षेत्रीय जलक्षेत्र होता है, इसलिए ईरानी इस सबसे संकरे हिस्से पर स्थित हैं और यही कारण है कि यह वैश्विक ऊर्जा परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण अवरोध बिंदु बन जाता है.
सामान्य तौर पर आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन यहां की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. लेकिन इस समय ईरान यहां पर हावी है. ईरानी सेना और आईआरजीसी की अनुमति से ही सुरक्षित तौर पर जहाज गुजर सकता है. अन्यथा क्या होगा, कहना मुश्किल है.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरात के कांडला बंदरगाह तक की दूरी करीब एक हजार किलोमीटर है. मुंबई बंदरगाह तक इसकी दूरी 1550 किमी है. एक बड़ा जहाज जिस पर तेल लदा हुआ होता है, उसकी गति औसतन 30 किमी प्रति घंटे की होती है.
भारत अपनी जरूरत का 90 फीसदी तक कच्चा तेल आयात करता है और इनमें से करीब 40 फीसदी होर्मुज के रास्ते आता है. एलएनजी तो 54 फीसदी इसी रास्ते से भारत आता है.
ईरान और ओमान का क्षेत्रीय जलक्षेत्र इस जलडमरूमध्य में स्थित है. गगनचुंबी इमारतों से भरे शहर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात भी इस जलमार्ग के पास स्थित है. सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान से तेल और गैस ले जाने वाले विशाल टैंकरों का मार्ग है. इस समय ईरान सिर्फ चीन को तेल बेच रहा है.
जो भी जहाज इस स्ट्रेट से गुजरते हैं, उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है. हालांकि, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में पाइपलाइनें हैं जो इस मार्ग से होकर गुजरने से बच सकती हैं, लेकिन जितनी मात्रा में सप्लाई की जाती है, उसे इस पाइप से ले जाना संभव नहीं है.
ईरान ने फारस की खाड़ी में स्थित तेल भंडारों से अरब सागर और बाकी दुनिया की ओर जाने वाले जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सभी जहाजों, जिनमें तेल टैंकर भी शामिल हैं, को नष्ट करने की धमकी दी है. युद्ध क्षेत्रों में यात्रा के जोखिमों से जहाजों का बीमा करने वाली कंपनियां यह तय कर रही हैं कि क्या वे प्रत्येक जहाज के लिए अलग-अलग बीमा जारी करेंगी.
गत शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि अमेरिका अकेले और अंतरराष्ट्रीय समर्थन के बिना जलमार्ग को दोबारा खोलने में सक्षम नहीं हो सकता है.उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य प्रभावित देश इस क्षेत्र में जहाज भेजेंगे ताकि ईरान से होर्मुज जलडमरूमध्य को कोई खतरा न रहे."
1980 के दशक के ईरान-इराक युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने टैंकरों और अन्य जहाजों पर हमले किए थे. तब नौसैनिक खदानों का उपयोग करके कुछ स्थानों पर यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया था. तब से अब तक ईरान ने जलमार्ग को पूरी तरह से बंद नहीं किया. यहां तक कि पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध के दौरान भी नहीं, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी.
आपात स्थिति से निपटने के लिए कई देशों ने तेल रिजर्व को खोल दिया. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि वह अपने सदस्य देशों के आपातकालीन भंडार से 4 करोड़ बैरल तेल उपलब्ध कराएगी, जो कि रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए पूर्ण आक्रमण के जवाब में 2022 में आईईए के 32 सदस्य देशों द्वारा जारी किए गए 182.7 करोड़ बैरल तेल से दोगुने से भी अधिक है.
हालांकि ऐसे कदम फारस की खाड़ी में अवरुद्ध तेल आपूर्ति की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं, वे केवल अल्पकालिक समाधान प्रदान करते हैं. विश्लेषकों का कहना है कि दीर्घकालिक समाधान के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य का पूरी तरह से खुलना आवश्यक है.
अमेरिका जोन्स एक्ट की आवश्यकताओं को माफ करने पर भी विचार कर रहा है. 1920 के दशक के इस कानून को अक्सर गैस की कीमत बढ़ने का कारण माना जाता है. इसके तहत अमेरिकी बंदरगाहों के बीच माल ढुलाई के लिए अमेरिकी ध्वज वाले जहाजों का होना अनिवार्य है और इसे अमेरिकी जहाज निर्माण क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाया गया है.
With Strait of Hormuz blocked by Iran, India will be worst affected! pic.twitter.com/2Kv1A39jDV— Harsh Goenka (@hvgoenka) March 2, 2026
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