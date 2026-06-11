IRGC का दावा होर्मुज सभी जहाजों के लिए बंद, पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा
होर्मुज में अमेरिकी सेना और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नेवी यूनिट्स के बीच भारी झड़प और गोलीबारी की खबर है.
By ANI
Published : June 11, 2026 at 6:59 AM IST
तेहरान: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि ईरान पर नए अमेरिकी हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट को 'सभी जहाजों के लिए बंद' कर दिया गया और चेतावनी दी कि इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जा सकता है. सीएनएन के हवाले से ये जानकारी दी गई.
रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा, 'इलाके में असुरक्षा की वजह से होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत सभी जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है. इसमें तेल टैंकर और कमर्शियल जहाज शामिल हैं.'
बयान में आगे कहा गया, 'स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा.' एक ईरानी मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नेवी यूनिट्स के बीच भारी झड़प और गोलीबारी की खबर है.
कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने अब तक सात तटीय जगहों पर हमला किया है, जिसमें बंदर अब्बास, सिरिक, केशम आइलैंड और हेंगम आइलैंड और उसके आसपास हमले हुए हैं. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से 'गैर-कानूनी' तरीके से गुजरने की कोशिश कर रहे दो जहाजों पर हमला किया गया है.
प्रेस टीवी के मुताबिक मिनाब काउंटी के करगन में रहने वाले दो लोग अमेरिकी हमले के बाद छर्रे लगने से घायल हो गए. ईरानी मीडिया मेहर न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया कि बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में नए धमाकों की खबर है, और बताया कि ये धमाके शहर के पूर्वी हिस्से में हुई एक घटना से जुड़े थे. दक्षिणी शहरों सिरिक और मिनाब के साथ-साथ केशम आइलैंड और उत्तरी शहर गोरगन समेत कई दूसरी जगहों पर भी और धमाकों की खबर है.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान में कई टारगेट पर और सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू कर दी है. इसमें यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई ईरान के लगातार और 'बेवजह' हमले के जवाब में की गई है. एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल अकाउंट ने शेयर किया, 'अमेरिकी सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने बुधवार शाम 5:15 बजे कमांडर इन चीफ के कहने पर ईरान में कई टारगेट पर और सेल्फ-डिफेंस स्ट्राइक शुरू की. ये हमले ईरान के बेवजह और लगातार हमले के जवाब में है.'