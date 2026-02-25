ETV Bharat / international

ट्रंप प्रशासन की टीकाकरण नीति में बदलाव का विरोध, दर्जनभर राज्यों ने किया मुकदमा

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

कैलिफोर्निया: अमेरिकी राज्यों में बच्चों के लिए वैक्सीन की सिफारिशें वापस लेने के लिए मंगलवार को एक दर्जन से ज्यादा राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर केस किया. इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गैर-कानूनी खतरा बताया. राज्यों का कहना है कि रोग के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सेंटर ने पिछले महीने यह घोषणा करके बच्चों की जान खतरे में डाल दी कि वह सभी बच्चों को फ्लू, रोटावायरस, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, कुछ तरह के मेनिनजाइटिस और आरएसवी से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने की सलाह देना बंद कर देगा. नई गाइडेंस के तहत जिसकी मेडिकल एक्सपर्ट ने आलोचना की थी, उन बीमारियों से बचाव की सलाह सिर्फ कुछ खास समूहों को दी जाती है जिन्हें हाई रिस्क माना जाता है या जब डॉक्टर उन्हें 'शेयर्ड डिसीजन-मेकिंग' में सलाह देते हैं. एरिजोना और कैलिफोर्निया समेत राज्यों ने कहा कि नई वैक्सीन की सिफारिशें लंबे समय से चली आ रही मेडिकल गाइडेंस को नजरअंदाज करती है. इससे राज्यों को बीमारी फैलने से बचाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. एरिजोना के डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पूरे देश में बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है.'