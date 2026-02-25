ट्रंप प्रशासन की टीकाकरण नीति में बदलाव का विरोध, दर्जनभर राज्यों ने किया मुकदमा
ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने अमेरिकी टीकाकरण नीति को दूसरे देशों की पॉलिसी का उदाहरण देकर बदलाव किया.
Published : February 25, 2026 at 9:18 AM IST
कैलिफोर्निया: अमेरिकी राज्यों में बच्चों के लिए वैक्सीन की सिफारिशें वापस लेने के लिए मंगलवार को एक दर्जन से ज्यादा राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर केस किया. इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गैर-कानूनी खतरा बताया.
राज्यों का कहना है कि रोग के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सेंटर ने पिछले महीने यह घोषणा करके बच्चों की जान खतरे में डाल दी कि वह सभी बच्चों को फ्लू, रोटावायरस, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, कुछ तरह के मेनिनजाइटिस और आरएसवी से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने की सलाह देना बंद कर देगा.
नई गाइडेंस के तहत जिसकी मेडिकल एक्सपर्ट ने आलोचना की थी, उन बीमारियों से बचाव की सलाह सिर्फ कुछ खास समूहों को दी जाती है जिन्हें हाई रिस्क माना जाता है या जब डॉक्टर उन्हें 'शेयर्ड डिसीजन-मेकिंग' में सलाह देते हैं.
एरिजोना और कैलिफोर्निया समेत राज्यों ने कहा कि नई वैक्सीन की सिफारिशें लंबे समय से चली आ रही मेडिकल गाइडेंस को नजरअंदाज करती है. इससे राज्यों को बीमारी फैलने से बचाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. एरिजोना के डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 'पूरे देश में बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है.'
'यह कोई कल्चर वॉर की बात नहीं है.' रोग नियंत्रण केंद्र और स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने मुकदमे पर कमेंट के लिए रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया. यह मुकदमा स्वास्थ मंत्री रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर के तहत संघीय सरकार द्वारा पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में किए गए बदलावों को लेकर डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच चल रही लड़ाई को और बढ़ा देता है.
ट्रंप प्रशासन ने संघीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों में हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए फंडिंग में कटौती की है और फ्लोराइड और दूसरे विषयों पर सरकारी गाइडेंस में बदलाव किया है. केनेडी ने पिछले साल वैक्सीन सलाहकार समिति के हर सदस्य को हटा दिया था और उनकी जगह अपने चुने हुए लोगों को रख लिया था, जिसके बारे में मंगलवार की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह गैरकानूनी था.
यह मुकदमा कैलिफोर्निया, वाशिंगटन राज्य और ओरेगन के डेमोक्रेटिक गवर्नरों द्वारा अपनी वैक्सीन सिफारिशें तय करने के लिए एक गठबंधन शुरू करने के कुछ महीने बाद आया. गवर्नरों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन सीडीसी का राजनीतिकरण करके लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहा है. स्कूली बच्चों के लिए टीकाकरण जरूरी करने का अधिकार राज्यों के पास है, न कि केंद्र सरकार के पास, हालांकि सीडीसी की जरूरतें आम तौर पर राज्य के नियमों पर असर डालती है.