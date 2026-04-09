लेबनान में इजराइली हमले से पश्चिम एशिया शांति समझौते को खतरा
ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने इजराइल पर 10-सूत्रीय प्रस्ताव के तीन खास बिंदुओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.
By ANI
Published : April 9, 2026 at 10:03 AM IST
तेहरान: लेबनान में इजराइल के लगातार ऑपरेशन से अस्थायी युद्ध विराम पर खतरा पैदा हो गया है. ईरान ने अमेरिका-इजराइल पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है. साथ ही इस वीकेंड इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत छोड़ने की धमकी दी है.
ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने इजराइली साइड पर 10-पॉइंट प्रपोजल के तीन खास क्लॉज का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इस पर आगे की बातचीत शुरू करने के लिए अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी थी. गालिबफ ने अमेरिका-ईरान पर जिन तीन क्लॉज के उल्लंघन का आरोप लगाया है, उनमें लेबनान में सीजफायर का उल्लंघन, ईरानी एयरस्पेस का उल्लंघन और ईरान के यूरेनियम को एनरिच करने के अधिकार को मना करना शामिल है. गालिबफ इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तेहरान के डेलीगेशन को लीड करेंगे.
गालिबफ ने एक बयान में कहा, 'अमेरिका के प्रति हमारे मन में जो गहरा ऐतिहासिक अविश्वास है, वह उसके सभी तरह के कमिटमेंट्स के बार-बार उल्लंघन से पैदा हुआ है और दुख की बात है कि यह पैटर्न एक बार फिर दोहराया गया है.'
गालिबफ ने आगे उल्लंघनों की लिस्ट दी, '1. लेबनान में सीजफायर के बारे में 10-पॉइंट प्रपोजल के पहले क्लॉज का पालन न करना - एक कमिटमेंट जिसका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी साफ तौर पर जिक्र किया है और 'लेबनान और दूसरे इलाकों समेत हर जगह तुरंत सीजफ़ायर तुरंत लागू हो' बताया है, 2. ईरान के एयरस्पेस में एक घुसपैठ करने वाले ड्रोन का घुसना, जिसे फार्स प्रांत के लार शहर में नष्ट कर दिया गया, ईरान के एयरस्पेस के किसी भी और उल्लंघन पर रोक लगाने वाले क्लॉज का साफ उल्लंघन था. 3. ईरान के एनरिचमेंट के अधिकार को मना करना, जो फ्रेमवर्क के छठे क्लॉज में शामिल है.
ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि 'द्विपक्षीय सीजफायर या बातचीत गलत है' क्योंकि बातचीत शुरू होने से पहले ही क्लॉज का उल्लंघन किया जा चुका है. दूसरी तरफ इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि लेबनान में सीजफ़ायर को अस्थायी युद्ध विराम समझौता में शामिल नहीं किया गया था.
नेतन्याहू ने कहा, 'मैंने जोर देकर कहा था कि ईरान के साथ अस्थायी युद्ध विराम समझौता में हिज़्बुल्लाह को शामिल न किया जाए और हम उन पर जोरदार हमला करते रहेंगे. आज हमने हिज़्बुल्लाह को पेजर के बाद सबसे बड़ा झटका दिया है. हमने 10 मिनट में 100 टारगेट पर हमला किया, उन जगहों पर जहाँ हिज़्बुल्लाह को यकीन था कि वे सुरक्षित हैं.'
नेतन्याहू ने बातचीत या युद्ध फिर से शुरू करके इजराइल के मकसद को पाने का पक्का इरादा भी दिखाया है. इजराइल का पहला मकसद ईरान को यूरेनियम को एनरिच करने से रोकना है. तेल अवीव का मानना है कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
उन्होंने कहा, 'मैं यह साफ करना चाहता हूं. हमारे अभी भी कुछ लक्ष्य पूरे करने हैं और हम उन्हें या तो समझौते से या युद्ध फिर से शुरू करके हासिल करेंगे. हम किसी भी समय जरूरत पड़ने पर युद्ध में लौटने के लिए तैयार हैं. हमारी उंगली ट्रिगर पर है.'
नेतन्याहू ने कहा कि सीजफायर इजराइल के कैंपेन का अंत नहीं है, बल्कि सभी लक्ष्यों को पाने की राह में एक मील का पत्थर है. अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमैटिक बातचीत इस वीकेंड इस्लामाबाद में होने वाली है, जहां दोनों पक्ष युद्ध शुरू होने के बाद हफ्तों से चल रही गहरी दुश्मनी को खत्म करने के मकसद से सीधी बातचीत करेंगे. यह मीटिंग इस इलाके में हफ्तों की लड़ाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्तों के लिए तुरंत सीजफ़ायर एग्रीमेंट के बाद हुई है. अमेरिकी डेलीगेशन को वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस लीड करेंगे और ईरानी डेलीगेशन को पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर ग़ालिबफ़ लीड करेंगे.