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लेबनान में इजराइली हमले से पश्चिम एशिया शांति समझौते को खतरा

तेहरान: लेबनान में इजराइल के लगातार ऑपरेशन से अस्थायी युद्ध विराम पर खतरा पैदा हो गया है. ईरान ने अमेरिका-इजराइल पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है. साथ ही इस वीकेंड इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत छोड़ने की धमकी दी है.

ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने इजराइली साइड पर 10-पॉइंट प्रपोजल के तीन खास क्लॉज का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इस पर आगे की बातचीत शुरू करने के लिए अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनी थी. गालिबफ ने अमेरिका-ईरान पर जिन तीन क्लॉज के उल्लंघन का आरोप लगाया है, उनमें लेबनान में सीजफायर का उल्लंघन, ईरानी एयरस्पेस का उल्लंघन और ईरान के यूरेनियम को एनरिच करने के अधिकार को मना करना शामिल है. गालिबफ इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तेहरान के डेलीगेशन को लीड करेंगे.

गालिबफ ने एक बयान में कहा, 'अमेरिका के प्रति हमारे मन में जो गहरा ऐतिहासिक अविश्वास है, वह उसके सभी तरह के कमिटमेंट्स के बार-बार उल्लंघन से पैदा हुआ है और दुख की बात है कि यह पैटर्न एक बार फिर दोहराया गया है.'

गालिबफ ने आगे उल्लंघनों की लिस्ट दी, '1. लेबनान में सीजफायर के बारे में 10-पॉइंट प्रपोजल के पहले क्लॉज का पालन न करना - एक कमिटमेंट जिसका प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी साफ तौर पर जिक्र किया है और 'लेबनान और दूसरे इलाकों समेत हर जगह तुरंत सीजफ़ायर तुरंत लागू हो' बताया है, 2. ईरान के एयरस्पेस में एक घुसपैठ करने वाले ड्रोन का घुसना, जिसे फार्स प्रांत के लार शहर में नष्ट कर दिया गया, ईरान के एयरस्पेस के किसी भी और उल्लंघन पर रोक लगाने वाले क्लॉज का साफ उल्लंघन था. 3. ईरान के एनरिचमेंट के अधिकार को मना करना, जो फ्रेमवर्क के छठे क्लॉज में शामिल है.

ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि 'द्विपक्षीय सीजफायर या बातचीत गलत है' क्योंकि बातचीत शुरू होने से पहले ही क्लॉज का उल्लंघन किया जा चुका है. दूसरी तरफ इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि लेबनान में सीजफ़ायर को अस्थायी युद्ध विराम समझौता में शामिल नहीं किया गया था.