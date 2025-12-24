कौन हैं तारिक रहमान ? 17 साल बाद क्यों लौट रहे बांग्लादेश, यूनुस सरकार को क्यों सता रहा डर
BNP के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल के देश निकाला के बाद बांग्लादेश लौटने के लिए तैयार हैं
Published : December 24, 2025 at 5:09 PM IST
ढाका (बांग्लादेश): BNP ने तारिक रहमान के लौटने पर उनके शानदार स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है. उनके रिसेप्शन की जगह पर तैयारियां पहले से ही चल रही हैं.
कौन हैं तारिक रहमान ? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान, जो पूर्व प्रेसिडेंट जियाउर रहमान और पूर्व प्राइम मिनिस्टर बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं. रहमान लंदन में 17 साल देश निकाला बिताने के बाद बांग्लादेश लौटने वाले हैं. इसके लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं. रहमान कल 25 दिसंबर गुरुवार को स्वदेश लौट रहे हैं.
इन तैयारियों के तहत, राजधानी ढाका के बाहरी इलाके पुरबाचल में 300 फुट चौड़ी सड़क पर एक स्टेज बनाया जा रहा है. उम्मीद है कि पार्टी नेता और समर्थक वहां उनका औपचारिक स्वागत करेंगे.
BNP ने दावा किया है कि इस इवेंट में करीब 20 लाख लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है. देश के अलग-अलग हिस्सों से पार्टी नेता और कार्यकर्ता पहले ही जगह पर पहुंचने लगे हैं.
bdnews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ बढ़ने की उम्मीद के बीच अधिकारियों ने तारिक रहमान के आने से पहले स्थिति को संभालने के लिए हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वालों पर 24 घंटे की रोक लगा दी है.
मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक, यह रोक 24 दिसंबर शाम 6 बजे से 25 दिसंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान, सिर्फ वैलिड टिकट और पासपोर्ट वाले पैसेंजर ही एयरपोर्ट परिसर में अंदर जा सकेंगे.
नोटिस में कहा गया है कि यह कदम पैसेंजर सर्विस को आसान बनाने, सिक्योरिटी बनाए रखने और एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए उठाया गया है. इसमें यह भी कहा गया है कि तय पैसेंजर को छोड़कर, साथ आने वाले सभी लोगों या विजिटर्स को एयरपोर्ट एरिया में अंदर आने से पूरी तरह मना किया जाएगा.
bdnews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, तारिक रहमान और उनके साथी 25 दिसंबर की सुबह विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ़्लाइट से लंदन से ढाका पहुंचने वाले हैं.
एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि यह टेम्पररी रोक इसलिए है, ताकि बिजी समय के दौरान नॉर्मल एयरपोर्ट ऑपरेशन जारी रह सके. एयरलाइंस ने उस दिन यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में काफी पहले पहुंचने की सलाह दी है.
इससे पहले, BNP स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान एयरपोर्ट से सीधे एवरकेयर हॉस्पिटल जाएंगे. उनकी मां और BNP चेयरपर्सन खालिदा जिया करीब तीन हफ़्ते से वहां भर्ती हैं.
उन्होंने कहा कि तारिक रहमान ढाका में गुलशन एवेन्यू के एक घर में रहेंगे, और खालिदा जिया पास के "फिरोजा" नाम के घर में रहती हैं.
bdnews24 ने बताया कि BNP के एक्टिंग चेयरमैन के लिए गुलशन में पार्टी चेयरपर्सन के ऑफिस में एक अलग चैंबर भी बनाया गया है. इसके अलावा, गुलशन में एक और घर किराए पर लिया गया है, जहां से 13वें नेशनल पार्लियामेंट चुनाव से जुड़ी गतिविधियां की जाएंगी.
खबर तो ये है कि तारिक रहमान के आने से मोहम्मद यूनुस की सरकार को खतरा हो सकता है. उनकी कुर्सी पर भी आफत आ सकती है.
