कौन हैं तारिक रहमान ? 17 साल बाद क्यों लौट रहे बांग्लादेश, यूनुस सरकार को क्यों सता रहा डर

BNP के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान के आगमन की तैयारियां जोरों पर. ( ANI )

By ANI 3 Min Read

ढाका (बांग्लादेश): BNP ने तारिक रहमान के लौटने पर उनके शानदार स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है. उनके रिसेप्शन की जगह पर तैयारियां पहले से ही चल रही हैं. कौन हैं तारिक रहमान ? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान, जो पूर्व प्रेसिडेंट जियाउर रहमान और पूर्व प्राइम मिनिस्टर बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं. रहमान लंदन में 17 साल देश निकाला बिताने के बाद बांग्लादेश लौटने वाले हैं. इसके लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं. रहमान कल 25 दिसंबर गुरुवार को स्वदेश लौट रहे हैं. BNP ने तारिक रहमान के लौटने पर उनके शानदार स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है. उनके रिसेप्शन की जगह पर तैयारियां पहले से ही चल रही हैं. इन तैयारियों के तहत, राजधानी ढाका के बाहरी इलाके पुरबाचल में 300 फुट चौड़ी सड़क पर एक स्टेज बनाया जा रहा है. उम्मीद है कि पार्टी नेता और समर्थक वहां उनका औपचारिक स्वागत करेंगे. BNP ने दावा किया है कि इस इवेंट में करीब 20 लाख लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है. देश के अलग-अलग हिस्सों से पार्टी नेता और कार्यकर्ता पहले ही जगह पर पहुंचने लगे हैं. bdnews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ बढ़ने की उम्मीद के बीच अधिकारियों ने तारिक रहमान के आने से पहले स्थिति को संभालने के लिए हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वालों पर 24 घंटे की रोक लगा दी है. मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक, यह रोक 24 दिसंबर शाम 6 बजे से 25 दिसंबर शाम 6 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान, सिर्फ वैलिड टिकट और पासपोर्ट वाले पैसेंजर ही एयरपोर्ट परिसर में अंदर जा सकेंगे.