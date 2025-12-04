ETV Bharat / international

श्रीलंका में आए भीषण तूफान के बाद मलबे में अपनों को तलाशते लोग

श्रीलंका में साइक्लोन दितवाह के बाद सैनिक और स्थानीय लोग मलबे में अपनों को तलाशते हुए. साथ में श्रीलंका में बाढ़ से खराब हुई एक इमारत को देखते लोग. ( रॉयटर्स / एपी )

कोलंबो (श्रीलंका): श्रीलंका में गांववालों ने बुधवार को फावड़े से मिट्टी साफ की और रिश्तेदारों और दोस्तों की लाशें ढूंढ़ी. कुछ दिन पहले साइक्लोन की वजह से आधी रात को हुए लैंडस्लाइड में कई घर तबाह हो गए थे. इस तूफान में 474 लोग मारे गए थे.

साइक्लोन दितवाह पिछले हफ्ते हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश से गुजरा. इससे मावथुरा के बीच के इलाके में लैंडस्लाइड हुआ. इसमें सिर्फ टूटी हुई खिड़कियां, टूटे हुए घरों की दीवारें और कपड़े सब कीचड़ में दबकर रह गए.

पास के शहर में बेकरी चलाने वाले नील जयसिंघे ने रॉयटर्स को बताया, "हम कल रात अपने चाचा, उनकी पत्नी और उनकी सास को बाहर निकालने में कामयाब रहे."

"हमने उन्हें बस एक चादर में लपेटा और पास में ही दफना दिया. वहां कोई ताबूत भी नहीं था."

साउथ और साउथ-ईस्ट एशिया में सैकड़ों लोग मारे गए: यह साइक्लोन उन खतरनाक तूफानों में से एक था, जो हाल ही में साउथ और साउथ-ईस्ट एशिया में आया और इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के बड़े इलाकों में तबाही मचाई. इसमें सैकड़ों लोग मारे गए.

सरकार का कहना है कि साइक्लोन के बाद श्रीलंका में 350 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिससे एक दशक में सबसे बुरी बाढ़ आई और 1.2 मिलियन लोग प्रभावित हुए. इस दौरान 49 साल के शांता कुमारा हाथ से ईंटें हटा रहे थे, लाशों को ढूंढ़ रहे थे.

उन्होंने कहा, "हम पास के एक मंदिर तक पहुंचे और सुबह होने पर वापस आए, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं बचा था." उन्होंने बताया कि जब उनके अपने घर के आसपास के घर ढह रहे थे, तो वे अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ कैसे बच निकले.