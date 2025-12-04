श्रीलंका में आए भीषण तूफान के बाद मलबे में अपनों को तलाशते लोग

ETV Bharat / international

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 9:40 AM IST

कोलंबो (श्रीलंका): श्रीलंका में गांववालों ने बुधवार को फावड़े से मिट्टी साफ की और रिश्तेदारों और दोस्तों की लाशें ढूंढ़ी. कुछ दिन पहले साइक्लोन की वजह से आधी रात को हुए लैंडस्लाइड में कई घर तबाह हो गए थे. इस तूफान में 474 लोग मारे गए थे.

साइक्लोन दितवाह पिछले हफ्ते हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश से गुजरा. इससे मावथुरा के बीच के इलाके में लैंडस्लाइड हुआ. इसमें सिर्फ टूटी हुई खिड़कियां, टूटे हुए घरों की दीवारें और कपड़े सब कीचड़ में दबकर रह गए.

पास के शहर में बेकरी चलाने वाले नील जयसिंघे ने रॉयटर्स को बताया, "हम कल रात अपने चाचा, उनकी पत्नी और उनकी सास को बाहर निकालने में कामयाब रहे."

"हमने उन्हें बस एक चादर में लपेटा और पास में ही दफना दिया. वहां कोई ताबूत भी नहीं था."

साउथ और साउथ-ईस्ट एशिया में सैकड़ों लोग मारे गए: यह साइक्लोन उन खतरनाक तूफानों में से एक था, जो हाल ही में साउथ और साउथ-ईस्ट एशिया में आया और इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के बड़े इलाकों में तबाही मचाई. इसमें सैकड़ों लोग मारे गए.

सरकार का कहना है कि साइक्लोन के बाद श्रीलंका में 350 से ज़्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिससे एक दशक में सबसे बुरी बाढ़ आई और 1.2 मिलियन लोग प्रभावित हुए. इस दौरान 49 साल के शांता कुमारा हाथ से ईंटें हटा रहे थे, लाशों को ढूंढ़ रहे थे.

उन्होंने कहा, "हम पास के एक मंदिर तक पहुंचे और सुबह होने पर वापस आए, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं बचा था." उन्होंने बताया कि जब उनके अपने घर के आसपास के घर ढह रहे थे, तो वे अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ कैसे बच निकले.

दुकानें कीचड़ में डूबीं: गाम्पोला शहर में अपनी इलेक्ट्रिकल रिपेयर की दुकान से कीचड़ साफ करते हुए, 71 साल के बी.एस. विक्रमसिंघे अपने बेटे की मदद से कीचड़ से सने रेडियो हटा रहे थे, जबकि पास में ही टीवी के ढेर पर कीचड़ जमा था.

उन्होंने कहा, "जब मालिक आकर मुझसे अपने टीवी मांगेंगे, तो मैं बस इसी की ओर इशारा करुंगा, क्योंकि मेरे पास उन्हें बदलने का कोई तरीका नहीं है." उन्होंने अपने नुकसान का अंदाजा लगभग 7 मिलियन रुपये ($23,000) लगाया.

अधिकारियों ने बताया है कि गाम्पोला कैंडी में है, जो साइक्लोन से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, जहां 118 मौतें हुई हैं.

इसके सरकारी ऑफिस के अधिकारी और वॉलंटियर 27 रीजनल रिलीफ सेंटर में 8,000 लोगों को पका हुआ खाना, पानी, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें देने की कोशिशों में कोऑर्डिनेट कर रहे थे.

रीजनल अधिकारी चिंतानी हेराथ ने कहा कि अधिकारियों को लंबे समय में यह तय करना होगा कि बस्तियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए या नहीं. हेराथ ने कहा, "हमें दूसरी सरकारी एजेंसियों की मदद से इन गांवों की लोकेशन देखनी होगी."

(इनपुट-रॉयटर्स)

