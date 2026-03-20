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श्रीलंका ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को उतरने की अनुमति नहीं दी, बोले राष्ट्रपति दिसानायके

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके (बाएं) और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या (फाइल फोटो) ( AFP )

By PTI 2 Min Read