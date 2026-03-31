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ईरान युद्ध की वजह से श्रीलंका ने बिजली दरें बढ़ाईं, ऊर्जा बचत के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी

कोलंबो : श्रीलंका ने एक अप्रैल से बिजली की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है. यह जानकारी देश के बिजली प्राधिकरण ने दी. पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन ऑफ श्रीलंका (पीयूसीएसएल) के चेयरमैन केपीएल चंद्रलाल ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक बिजली कंपनी सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) ने उपभोग की इकाइयों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में 13.5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था.

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि सभी क्षेत्रों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं एवं उद्योगों के लिए बढ़ोतरी को केवल 8.5 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है.’’

चेयरमैन चंद्रलाल ने बताया कि सीईबी द्वारा प्रस्तुत शुल्क संशोधन प्रस्ताव का पीयूसीएसएल ने विश्लेषण किया और जन परामर्श के बाद आयोग ने बिजली दरें बढ़ाने का निर्णय लिया.

इस बढ़ोतरी के तहत 180 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करना होगा.

उन्होंने कहा कि यदि ईंधन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और सीईबी की लागत 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाती है तो कंपनी नया प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है...‘‘ ऐसी स्थिति में हम उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हैं. ’’

इस बीच, सरकारी क्षेत्र में ऊर्जा बचत के लिए आवश्यक सेवाओं के महानिदेशक ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.