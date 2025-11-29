ETV Bharat / international

श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 120 से अधिक हुई

28 नवंबर, 2025 को श्रीलंका के कोलंबो में भारी बारिश से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एक रिहायशी इमारत के सामने एक पेड़ उखड़ गया. ( AP )

कडुवेला (श्रीलंका): साइक्लोन दितवाह की वजह से हुई भारी बारिश और बाढ़ ने अब तक श्रीलंका में 123 लोगों से अधिक की जान ले ली है. इसके साथ ही 130 अन्य अब भी लापता हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के डायरेक्टर जनरल संपत कोटुवेगोडा ने कहाकि राहत अभियान चल रहा है और एक हफ़्ते तक चली भारी बारिश में 43,995 लोगों के घर तबाह हो जाने के बाद उन्हें सरकारी वेलफेयर सेंटर में भेजा गया है.

DMC ने कहा कि मौसम का सिस्टम द्वीप से दूर पड़ोसी भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसने पहले ही भारी तबाही मचा दी है. कोटुवेगोडा ने कोलंबो में रिपोर्टर्स को बताया, "आर्म्ड फोर्सेज की मदद से राहत ऑपरेशन चल रहे हैं." वेदर सिस्टम का असर सोमवार से महसूस किया जा रहा है. हालांकि साइक्लोन बुधवार को लैंडफॉल कर गया था. इससे पूरे आइलैंड में रिकॉर्ड बारिश हुई.

शनिवार को निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई. इससे अधिकारियों ने केलानी नदी के किनारे रहने वालों को निकालने के ऑर्डर जारी किए, जो कोलंबो से हिंद महासागर में मिलती है. DMC ने कहा कि केलानी नदी शुक्रवार शाम को अपने किनारे तोड़कर बह गई. इससे सैकड़ों लोगों को टेम्पररी शेल्टर में जाना पड़ा.

राजधानी सहित देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश कम हो गई थी, लेकिन साइक्लोन दितवाह के बचे हुए असर के कारण आइलैंड के उत्तरी हिस्सों में बारिश हो रही थी. अधिकारियों ने कहा कि भारत ने पीड़ितों के लिए शनिवार सुबह एक प्लेन में सामान भेजा.