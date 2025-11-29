ETV Bharat / international

श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 120 से अधिक हुई

मौसम का असर सोमवार से महसूस किया जा रहा है, हालांकि साइक्लोन बुधवार को जमीन पर पहुंचा, जिससे पूरे द्वीप में रिकॉर्ड बारिश हुई.

SRI LANKA FLOOD
28 नवंबर, 2025 को श्रीलंका के कोलंबो में भारी बारिश से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एक रिहायशी इमारत के सामने एक पेड़ उखड़ गया. (AP)
By AFP

Published : November 29, 2025 at 11:47 AM IST

कडुवेला (श्रीलंका): साइक्लोन दितवाह की वजह से हुई भारी बारिश और बाढ़ ने अब तक श्रीलंका में 123 लोगों से अधिक की जान ले ली है. इसके साथ ही 130 अन्य अब भी लापता हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के डायरेक्टर जनरल संपत कोटुवेगोडा ने कहाकि राहत अभियान चल रहा है और एक हफ़्ते तक चली भारी बारिश में 43,995 लोगों के घर तबाह हो जाने के बाद उन्हें सरकारी वेलफेयर सेंटर में भेजा गया है.

DMC ने कहा कि मौसम का सिस्टम द्वीप से दूर पड़ोसी भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसने पहले ही भारी तबाही मचा दी है. कोटुवेगोडा ने कोलंबो में रिपोर्टर्स को बताया, "आर्म्ड फोर्सेज की मदद से राहत ऑपरेशन चल रहे हैं." वेदर सिस्टम का असर सोमवार से महसूस किया जा रहा है. हालांकि साइक्लोन बुधवार को लैंडफॉल कर गया था. इससे पूरे आइलैंड में रिकॉर्ड बारिश हुई.

शनिवार को निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई. इससे अधिकारियों ने केलानी नदी के किनारे रहने वालों को निकालने के ऑर्डर जारी किए, जो कोलंबो से हिंद महासागर में मिलती है. DMC ने कहा कि केलानी नदी शुक्रवार शाम को अपने किनारे तोड़कर बह गई. इससे सैकड़ों लोगों को टेम्पररी शेल्टर में जाना पड़ा.

राजधानी सहित देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश कम हो गई थी, लेकिन साइक्लोन दितवाह के बचे हुए असर के कारण आइलैंड के उत्तरी हिस्सों में बारिश हो रही थी. अधिकारियों ने कहा कि भारत ने पीड़ितों के लिए शनिवार सुबह एक प्लेन में सामान भेजा.

इससे पहले शुक्रवार को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में हुई जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना जताई और कहा कि नई दिल्ली और मदद भेजने के लिए तैयार है. मोदी ने X पर कहा, "जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, हम और मदद देने के लिए तैयार हैं."

सरकार ने देश भर में बचाव और राहत कामों को मजबूत करने के लिए सेना को तैनात किया है, और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर और नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है. DMC अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बाढ़ का लेवल 2016 से भी ज़्यादा खराब होगा, जब देश भर में 71 लोग मारे गए थे.

इस हफ़्ते मौसम से जुड़ी मौतों का आंकड़ा पिछले साल जून के बाद सबसे ज़्यादा है, जब भारी बारिश के बाद 26 लोग मारे गए थे. दिसंबर में, बाढ़ और लैंडस्लाइड में 17 लोगों की मौत हो गई थी. सदी की शुरुआत के बाद से श्रीलंका में सबसे बुरी बाढ़ जून 2003 में आई थी, जब 254 लोग मारे गए थे.

