अब तक छप्पन की मौत: श्रीलंका में सेना तैनात, साइक्लोन से भारी तबाही

द्वीप के पूर्वी इलाके से गुजर रहे साइक्लोन दितवाह की वजह से श्रीलंका में भारी बारिश हो रही है. ( AFP )

पुत्तलम (श्रीलंका): श्रीलंका के अधिकारियों ने शुक्रवार को राहत और बचाव काम के लिए सेना तैनात कर रखी है. यहां पर दितवाह तूफान से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. इसमें मरने वालों की संख्या 56 हो गई है. इसके साथ ही 21 और लोग लापता बताए गए हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (DMC) ने कहा कि बारिश जारी रहने के कारण देश के कई हिस्सों में फंसे हुए गांव वालों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर, नेवी बोट और आर्म्ड पर्सनल कैरियर का इस्तेमाल किया जा रहा है. DMC ने कहा कि आइलैंड के पूरे 65,000 स्क्वेयर किलोमीटर (25,000 स्क्वेयर मील) एरिया में बारिश हो रही है. कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों में 360 mm बारिश हुई है. इसमें आगे कहा गया कि जिन 56 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, उनमें से 26 आइलैंड के सेंट्रल इलाके में चाय उगाने वाले बडुल्ला जिले में मिट्टी खिसकने से जिंदा दब गए. इस तबाही में 21 लोग लापता बताए गए, जबकि 14 और अस्पताल में भर्ती हैं. DMC ने कहा कि "दितवाह" नाम का एक साइक्लोनिक तूफान आइलैंड के पूर्वी इलाके से गुजर रहा है, जिससे पूरे देश में भारी बारिश हो रही है. इस सिस्टम के रविवार तक उत्तर की ओर भारत के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की ओर बढ़ने की उम्मीद है. DMC ने कहा, "इस सिस्टम के असर की वजह से, आइलैंड पर भारी बारिश और तेज हवाएं जारी रहने की उम्मीद है."