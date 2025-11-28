ETV Bharat / international

अब तक छप्पन की मौत: श्रीलंका में सेना तैनात, साइक्लोन से भारी तबाही

श्रीलंका सरकार ने दितवाह तूफान और मौसम की वजह से देशभर में फाइनल ईयर की स्कूल परीक्षाएं दो दिनों के लिए रोक दी हैं.

द्वीप के पूर्वी इलाके से गुजर रहे साइक्लोन दितवाह की वजह से श्रीलंका में भारी बारिश हो रही है. (AFP)
AFP

November 28, 2025

पुत्तलम (श्रीलंका): श्रीलंका के अधिकारियों ने शुक्रवार को राहत और बचाव काम के लिए सेना तैनात कर रखी है. यहां पर दितवाह तूफान से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. इसमें मरने वालों की संख्या 56 हो गई है. इसके साथ ही 21 और लोग लापता बताए गए हैं.

डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (DMC) ने कहा कि बारिश जारी रहने के कारण देश के कई हिस्सों में फंसे हुए गांव वालों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर, नेवी बोट और आर्म्ड पर्सनल कैरियर का इस्तेमाल किया जा रहा है.

DMC ने कहा कि आइलैंड के पूरे 65,000 स्क्वेयर किलोमीटर (25,000 स्क्वेयर मील) एरिया में बारिश हो रही है. कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों में 360 mm बारिश हुई है. इसमें आगे कहा गया कि जिन 56 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, उनमें से 26 आइलैंड के सेंट्रल इलाके में चाय उगाने वाले बडुल्ला जिले में मिट्टी खिसकने से जिंदा दब गए.

इस तबाही में 21 लोग लापता बताए गए, जबकि 14 और अस्पताल में भर्ती हैं. DMC ने कहा कि "दितवाह" नाम का एक साइक्लोनिक तूफान आइलैंड के पूर्वी इलाके से गुजर रहा है, जिससे पूरे देश में भारी बारिश हो रही है.

इस सिस्टम के रविवार तक उत्तर की ओर भारत के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की ओर बढ़ने की उम्मीद है. DMC ने कहा, "इस सिस्टम के असर की वजह से, आइलैंड पर भारी बारिश और तेज हवाएं जारी रहने की उम्मीद है."

मिट्टी धंसने और बाढ़ से करीब 700 घर खराब हो गए, और करीब 1,800 परिवारों को टेम्पररी शेल्टर में ले जाया गया. DMC ने कहा कि पूरे श्रीलंका में नदियों का लेवल बढ़ रहा है और निचले इलाकों में रहने वालों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी है.

इसमें आगे कहा गया है कि श्रीलंका में अभी नॉर्थ-ईस्ट मॉनसून का मौसम है, लेकिन साइक्लोन की वजह से बारिश तेज हो गई है. सरकार ने मौसम की वजह से देश भर में फाइनल ईयर की स्कूल परीक्षाएं दो दिनों के लिए रोक दी हैं. सरकारी कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी दी गई है.

श्रीलंका की पार्लियामेंट ने भी अपनी बजट डिबेट रोक दी है, ताकि लेजिस्लेटर नुकसान से निपटने के लिए अपने चुनाव क्षेत्रों में लौट सकें. इस हफ्ते मौसम से जुड़ी मौतों का आंकड़ा पिछले साल जून के बाद सबसे ज्यादा है, जब भारी बारिश के बाद 26 लोग मारे गए थे. दिसंबर में, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 17 लोग मारे गए थे.

इस सदी की सबसे बुरी बाढ़ जून 2003 में आई थी, जब 254 लोग मारे गए थे. श्रीलंका सिंचाई और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए सीजनल मॉनसून की बारिश पर निर्भर है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देश में बाढ़ ज्यादा बार आती है.

