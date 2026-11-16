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दक्षिणी थाईलैंड की इमारत में लगी आग, 11 लोगों की मौत, कई घायल

दक्षिणी थाईलैंड की इमारत में लगी आग ( IANS )

बैंकॉक: दक्षिणी थाईलैंड में आज सोमवार सुबह एक इमारत में आग लग गई. इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. अधिकारियों ने आगे बताया कि आग फुकेट की बिल्डिंग में सुबह करीब 2 बजे लगी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मोटरसाइकिल रेंटल शॉप है और ऊपरी मंजिलों पर घर हैं. फायरफाइटर्स को आग पर काबू पाने में करीब एक घंटा लगा.

इस हादसे में 17 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. फुकेट पुलिस कमांडर सुराचाई सूकसाई ने कहा कि अधिकारी अभी भी आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने से कुछ देर पहले बिल्डिंग के पास एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में धमाका हुआ था.