दक्षिणी थाईलैंड की इमारत में लगी आग, 11 लोगों की मौत, कई घायल
आग फुकेट की एक बिल्डिंग में सुबह करीब 2 बजे लगी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मोटरसाइकिल रेंटल शॉप है और ऊपरी फ्लोर पर घर हैं.
Published : November 16, 2026 at 1:05 PM IST
बैंकॉक: दक्षिणी थाईलैंड में आज सोमवार सुबह एक इमारत में आग लग गई. इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो गई है. अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. अधिकारियों ने आगे बताया कि आग फुकेट की बिल्डिंग में सुबह करीब 2 बजे लगी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मोटरसाइकिल रेंटल शॉप है और ऊपरी मंजिलों पर घर हैं. फायरफाइटर्स को आग पर काबू पाने में करीब एक घंटा लगा.
इस हादसे में 17 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. फुकेट पुलिस कमांडर सुराचाई सूकसाई ने कहा कि अधिकारी अभी भी आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने से कुछ देर पहले बिल्डिंग के पास एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में धमाका हुआ था.
फुकेट के सरकारी अधिकारी चोडनारिन कोएडसोम ने कहा कि रेंटल शॉप में करीब 100 मोटरसाइकिलें थीं, साथ ही गैस, इंजन ऑयल, प्लास्टिक का सामान और टायर भी रखे हुए थे. उन्होंने कहा कि इन जलने वाले सामान की वजह से आग तेज़ी से फैली और घना, जहरीला धुआं निकला.
उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि पीड़ित आग से बचकर ऊपर की मंज़िल पर जाने की कोशिश कर रहे थे, एक लाश तीसरी मंजिल पर और 10 दूसरी लाशें पांचवीं मंजिल पर मिलीं. फुकेट दक्षिणी थाईलैंड के एक आइलैंड पर है और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है.
पढ़ें: बांग्लादेश में मदरसे में लगी आग: धुएं के कारण 79 छात्र बीमार, चार की हालत गंभीर
जम्मू में दिवाली की रात बड़ा हादसा: पटाखे की चिंगारी से लगी आग, 8 दुकानें जलकर खाक