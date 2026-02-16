ETV Bharat / international

उत्तर कोरिया का अगला शासक कौन, किम जोंग उन की बेटी या बहन? तानाशाह परिवार में टेंशन

एक कार्यक्रम में अपने पिता किम जोंग उन के साथ बेटी किम जू ए. ( Photo Credit; AP )

सियोल, दक्षिण कोरिया: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के परिवार में आने वाले समय में टेंशन बढ़ सकती है. इसका इशारा दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने गुरुवार को किया. एजेंसी के अधिकारियों ने सांसदों को बताया कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन (Kim Jong Un) अपनी बेटी किम जू ए (Kim Ju Ae) को देश की भावी नेता के रूप में तैयार कर रहे हैं. यानी कहा जा सकता है कि किम ने अपना उत्तराधिकारी 13 साल की बेटी को बना दिया है. देश के अगले शासक का नाम आने की चर्चाओं के बीच किम परिवार में टेंशन भी बढ़ गई है. दरअसल, किम जोंग उन की बहन किम जो को दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर माना जा रहा है. जिनको राजनीतिक और सैन्य समर्थन भी मिला हुआ है. साथ ही वो अभी उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में सीनियर पद पर भी हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटनाक्रम के बाद आने वाले समय में उत्तर कोरिया में सत्ता की लडाई देखने को मिल सकती है. दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलीजेंस सर्विस (NIS) का यह आकलन ऐसे समय में आया है जब उत्तर कोरिया फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा राजनीतिक सम्मेलन करने की तैयारी कर रहा है. इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि किम अगले 5 साल के नीतिगत लक्ष्यों पेश करेंगे और अपनी सत्तावादी पकड़ को मजबूत करने के लिए उत्तराधिकारी घोषित करेंगे. पिता किम जोंग उन के साथ मिसाइल-हथियारों के परीक्षण में दिखीं बेटी किम जू ए: नवंबर 2022 में एक लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई देने के बाद से किम जू ऐ अपने पिता के साथ हथियारों के परीक्षण, सैन्य परेड और कारखाने के उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं. सितंबर 2025 में द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित एक कार्यक्रम में किम की चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ छह साल में पहली शिखर बैठक के लिए वह उनके साथ बीजिंग गईं थीं. किम जू ए की कुमसुसान, पैलेस ऑफ द सन की यात्रा ने बढ़ाई अटकलें: जनवरी में किम जू ए के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तब और तेज हो गईं थी जब वह नए साल के दिन अपने माता-पिता के साथ प्योंगयांग के कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन गईं. यह एक पवित्र पारिवारिक समाधि है, जहां उनके दिवंगत दादा और परदादा, देश के पहले और दूसरे पीढ़ी के नेताओं के संरक्षित शव रखे गए हैं. कुछ विशेषज्ञों ने इस यात्रा को इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत माना कि वह अपने 42 वर्षीय पिता की उत्तराधिकारी बनने की राह पर हैं. उत्तर कोरियाई मीडिया ने सम्मानित शब्द से किम जू ए को संबोधित किया: उत्तराधिकारी घोषित होने की चर्चाओं के बीच उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन की बेटी किम जू ए का नाम कभी प्रकाशित नहीं किया. बल्कि उसे केवल किम जोंग की "सम्मानित" या "सबसे प्रिय" संतान के रूप में संबोधित किया. दरअसल, सम्मानित शब्द उत्तर कोरिया में केवल सबसे आदरणीय और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. खुद उनके पिता को भी सम्मानित कॉमरेड तब कहा जाने लगा था, जब भविष्य के नेता के रूप में उनकी स्थिति पूरी तरह तय हो गई थी. किम जोंग की 13 साल की बेटी हैं किम जू ए: दरअसल, किम जोंग उन अपने परिवार की कोई भी बात बाहर लेकर नहीं आते, उसे लेकर काफी गोपनीयता बरतते हैं. वह पत्नी को भी शादी के काफी समय बाद ही सार्वजनिक रूप से सामने लाए थे. किम जोंग की मात्र एक ही संतान किम जू ए है, जिसकी पुष्टि उत्तर कोरियाई नेतृत्व ने की है.