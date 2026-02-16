ETV Bharat / international

उत्तर कोरिया का अगला शासक कौन, किम जोंग उन की बेटी या बहन? तानाशाह परिवार में टेंशन

NIS का यह आकलन ऐसे समय में आया है जब उत्तर कोरिया फरवरी के अंत में बड़ा राजनीतिक सम्मेलन करने की तैयारी कर रहा है.

एक कार्यक्रम में अपने पिता किम जोंग उन के साथ बेटी किम जू ए. (Photo Credit; AP)
By AP (Associated Press)

सियोल, दक्षिण कोरिया: उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के परिवार में आने वाले समय में टेंशन बढ़ सकती है. इसका इशारा दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी ने गुरुवार को किया. एजेंसी के अधिकारियों ने सांसदों को बताया कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन (Kim Jong Un) अपनी बेटी किम जू ए (Kim Ju Ae) को देश की भावी नेता के रूप में तैयार कर रहे हैं. यानी कहा जा सकता है कि किम ने अपना उत्तराधिकारी 13 साल की बेटी को बना दिया है.

देश के अगले शासक का नाम आने की चर्चाओं के बीच किम परिवार में टेंशन भी बढ़ गई है. दरअसल, किम जोंग उन की बहन किम जो को दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर माना जा रहा है. जिनको राजनीतिक और सैन्य समर्थन भी मिला हुआ है. साथ ही वो अभी उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में सीनियर पद पर भी हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटनाक्रम के बाद आने वाले समय में उत्तर कोरिया में सत्ता की लडाई देखने को मिल सकती है.

दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलीजेंस सर्विस (NIS) का यह आकलन ऐसे समय में आया है जब उत्तर कोरिया फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा राजनीतिक सम्मेलन करने की तैयारी कर रहा है. इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि किम अगले 5 साल के नीतिगत लक्ष्यों पेश करेंगे और अपनी सत्तावादी पकड़ को मजबूत करने के लिए उत्तराधिकारी घोषित करेंगे.

पिता किम जोंग उन के साथ मिसाइल-हथियारों के परीक्षण में दिखीं बेटी किम जू ए: नवंबर 2022 में एक लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई देने के बाद से किम जू ऐ अपने पिता के साथ हथियारों के परीक्षण, सैन्य परेड और कारखाने के उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं. सितंबर 2025 में द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित एक कार्यक्रम में किम की चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ छह साल में पहली शिखर बैठक के लिए वह उनके साथ बीजिंग गईं थीं.

किम जू ए की कुमसुसान, पैलेस ऑफ द सन की यात्रा ने बढ़ाई अटकलें: जनवरी में किम जू ए के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तब और तेज हो गईं थी जब वह नए साल के दिन अपने माता-पिता के साथ प्योंगयांग के कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन गईं. यह एक पवित्र पारिवारिक समाधि है, जहां उनके दिवंगत दादा और परदादा, देश के पहले और दूसरे पीढ़ी के नेताओं के संरक्षित शव रखे गए हैं. कुछ विशेषज्ञों ने इस यात्रा को इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत माना कि वह अपने 42 वर्षीय पिता की उत्तराधिकारी बनने की राह पर हैं.

उत्तर कोरियाई मीडिया ने सम्मानित शब्द से किम जू ए को संबोधित किया: उत्तराधिकारी घोषित होने की चर्चाओं के बीच उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन की बेटी किम जू ए का नाम कभी प्रकाशित नहीं किया. बल्कि उसे केवल किम जोंग की "सम्मानित" या "सबसे प्रिय" संतान के रूप में संबोधित किया. दरअसल, सम्मानित शब्द उत्तर कोरिया में केवल सबसे आदरणीय और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. खुद उनके पिता को भी सम्मानित कॉमरेड तब कहा जाने लगा था, जब भविष्य के नेता के रूप में उनकी स्थिति पूरी तरह तय हो गई थी.

किम जोंग की 13 साल की बेटी हैं किम जू ए: दरअसल, किम जोंग उन अपने परिवार की कोई भी बात बाहर लेकर नहीं आते, उसे लेकर काफी गोपनीयता बरतते हैं. वह पत्नी को भी शादी के काफी समय बाद ही सार्वजनिक रूप से सामने लाए थे. किम जोंग की मात्र एक ही संतान किम जू ए है, जिसकी पुष्टि उत्तर कोरियाई नेतृत्व ने की है.

पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रोडमैन का एक बयान किम जू ए के 13 साल के होने की पुष्टि करता है. जिसमें उन्होंने 2013 में प्योंगयांग की यात्रा के दौरान किम जोंग उन की बच्ची को गोद में लेने की बात कही थी. दक्षिण कोरियाई खुफिया अधिकारियों का मानना ​​है कि किम जू का जन्म उसी वर्ष हुआ था.

कैसे तानाशाह बना किम का परिवार: 1948 में अपनी स्थापना के बाद से उत्तर कोरिया पर किम परिवार के पुरुष सदस्यों का शासन रहा है. इसकी शुरुआत देश के संस्थापक किम इल सुंग से हुई. उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने शासन किया. किम जोंग उन महज 26 वर्ष के थे, जब 2010 में एक पार्टी सम्मेलन के दौरान उन्हें आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी घोषित किया गया था. इसके 2 साल पहले किम जोंग इल को गंभीर स्ट्रोक आया था.

किम जोंग उन को कैसे मिली थी उत्तर कोरिया की गद्दी: दिसंबर 2011 में अपने पिता की मृत्यु के बाद किम जोंग उन को अचानक सिंहासन पर बैठा दिया गया. कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि किम जोंग उन द्वारा अपनी बेटी को जल्दी सार्वजनिक रूप से पेश करने का निर्णय संभवतः सत्ता में जल्दबाजी में आने के उनके स्वयं के अनुभव को दर्शाता है. किम जू ए की पिछले महीने कुमसुसान की पहली ज्ञात यात्रा उनके पिता की भी तीन साल में उस स्थान की पहली यात्रा थी.

कुमसुसान, पैलेस ऑफ द सन की यात्रा क्या दे रही संकेत: दक्षिण कोरिया के सेजोंग इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ विश्लेषक चियोंग सियोंग-चांग का कहना है कि महल किम परिवार के शासन का एक प्रमुख प्रतीक है. इसलिए इस यात्रा को किम जोंग उन द्वारा अपनी बेटी को अपने दादा और पिता के सामने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने के एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है. क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं.

राजनीतिक सम्मेलन में किम की बेटी को मिल सकता है बड़ा पद: चियोंग का कहना है कि फरवरी के अंत में होने वाला वर्कर्स पार्टी का सम्मेलन, इससे पहले 2016 और 2021 में हुआ था. ये सम्मेलन किम जोंग उन को अपनी योजनाओं को औपचारिक रूप देने का मंच देता है. संभवतः इसी में वह अपनी बेटी को पार्टी का प्रथम सचिव पद, यानी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद देकर उत्तराधिकारी बना सकते हैं. हालांकि इस तरह के निर्णय की जानकारी तुरंत बाहरी दुनिया को नहीं दी जाएगी.

खुफिया एजेंसियों की नजह राजनीतिक सम्मेलन पर: एनआईएस अधिकारियों ने बताया कि वे इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि क्या किम की बेटी 13 साल की किम जू ए वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में हजारों प्रतिनिधियों के सामने अपने पिता के साथ दिखती हैं या नहीं. एजेंसी का कहना है कि किम जू ए, किम जोंग उन की सबसे संभावित उत्तराधिकारी है. हालांकि, अभी कई अनिश्चितताएं भी बनी हुई हैं. क्योंकि, किम जोंग उन की उम्र अभी अपेक्षाकृत कम है.

किम जू ए के उत्तराधिकारी की घोषणा क्या संकेत करेगी: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय एकीकरण संस्थान के पूर्व अध्यक्ष कोह यू-ह्वान ने कहा कि अगर किम जोंग उन पार्टी कांग्रेस का इस्तेमाल अपनी बेटी को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए करते हैं, तो इसके संकेत दूरगामी होंगे. उदाहरण के लिए, पार्टी इस बात की आत्म-प्रशंसा कर सकती है कि उत्तर कोरिया अधिकांश अन्य कम्युनिस्ट राज्यों की तुलना में अधिक समय तक कैसे टिका रहा और इसका श्रेय देश द्वारा स्थापित "क्रांति की सफल विरासत" को दे सकती है.

