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उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी: दक्षिण कोरिया

उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन (केंद्र में) किसी अज्ञात स्थान पर मिसाइलों के परीक्षण प्रक्षेपणों का निरीक्षण करने के लिए दौरा करते दिखे ( AP )

सियोल: उत्तर कोरिया ने रविवार को समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. उसके पड़ोसियों ने यह जानकारी दी. इस साल उत्तर कोरिया की यह हथियारों के परीक्षण की ताजा गतिविधि है. दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें रविवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी सिनपो इलाके से दागी गई.

उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और वह अमेरिका तथा जापान के साथ लगातार जानकारी साझा कर रहा है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इन मिसाइलों के प्रक्षेपण पर चर्चा करने के लिए एक आपात बैठक करने की योजना बना रही है.

जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी इन लॉन्च का पता लगाया और कहा कि माना जा रहा है कि ये हथियार उत्तरी कोरिया के पूर्वी तट के पास समुद्र में गिरे हैं. मंत्रालय ने कहा कि टोक्यो ने प्योंगयांग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उसने कहा कि रविवार को दागी कई मिसाइलें क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं जो उत्तरी कोरिया द्वारा किसी भी तरह की बैलिस्टिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं.