उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी: दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इन प्रक्षेपणों पर चर्चा करने के लिए आपात बैठक करने की योजना बना रही है.
Published : April 19, 2026 at 7:42 AM IST
सियोल: उत्तर कोरिया ने रविवार को समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. उसके पड़ोसियों ने यह जानकारी दी. इस साल उत्तर कोरिया की यह हथियारों के परीक्षण की ताजा गतिविधि है. दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइलें रविवार सुबह उत्तर कोरिया के पूर्वी सिनपो इलाके से दागी गई.
उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और वह अमेरिका तथा जापान के साथ लगातार जानकारी साझा कर रहा है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इन मिसाइलों के प्रक्षेपण पर चर्चा करने के लिए एक आपात बैठक करने की योजना बना रही है.
जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी इन लॉन्च का पता लगाया और कहा कि माना जा रहा है कि ये हथियार उत्तरी कोरिया के पूर्वी तट के पास समुद्र में गिरे हैं. मंत्रालय ने कहा कि टोक्यो ने प्योंगयांग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उसने कहा कि रविवार को दागी कई मिसाइलें क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं जो उत्तरी कोरिया द्वारा किसी भी तरह की बैलिस्टिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं.
पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया ने कहा कि नेता किम जोंग उन ने देश के एक विध्वंसक जहाज से मिसाइल परीक्षणों की निगरानी की. परीक्षण के बाद किम ने कहा कि उनकी सरकार अपनी परमाणु ताकतों के 'असीमित विस्तार' पर केंद्रित है और देश की परमाणु हमले और त्वरित-प्रतिक्रिया क्षमताओं को और तेज करने के लिए कुछ नए अनिर्दिष्ट कार्य सौंपे.
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने पिछले हफ़्ते कहा कि उनकी एजेंसी ने उत्तरी कोरिया में परमाणु संयंत्रों में गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी की पुष्टि की है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने मार्च (2026) महीने में हथियारों के कई सफल परीक्षण किए. उसने पहले परमाणु-सक्षम मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया. इसके बाद अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइल इंजन का सफल परीक्षण किया.