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नवनेथम नवी पिल्लै को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार

नवनेथम नवी पिल्लै को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार ( ANI )

ओस्लो (नार्वे) : संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख एवं अंतरराष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश नवनेथम ‘नवी’ पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा शुक्रवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में की गई.

यह पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है.इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार की 125वीं वर्षगांठ है.नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के चेयरमैन जॉर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि साउथ अफ्रीका में जन्मी 85 साल की पिल्ले को शांति और इंटरनेशनल कानून को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशों के लिए पहचान मिली. वाटने फ्राइडनेस ने अपनी जीत की घोषणा करते हुए कहा, “पिल्लै का काम उन सभी लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का सोर्स है जो एक ज़्यादा शांतिपूर्ण दुनिया बनाना चाहते हैं.”

वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि कमेटी अभी तक पिल्लै से संपर्क नहीं कर पाई है ताकि उन्हें यह बता सके कि उन्हें शांति पुरस्कार मिल गया है, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है. कमेटी ने एक न्यूज रिलीज में लिखा, “ऐसे समय में जब युद्धों और झगड़ों की संख्या बढ़ रही है, और जब जजों और इंटरनेशनल कानून के संस्थानों पर राजनीतिक हमला हो रहा है, नोबेल कमेटी यह याद दिलाना चाहती है कि बिना जोर-जबरदस्ती या हिंसा के झगड़ों को सुलझाने की क्षमता इंटरनेशनल कानून के राज पर निर्भर है.” “एक इंटरनेशनल कानूनी सिस्टम जिसमें युद्ध अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया जाए और बुरे बर्ताव के शिकार लोगों को न्याय मिले, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक जरूरी शर्त है.”