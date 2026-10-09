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नवनेथम नवी पिल्लै को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार

अंतरराष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश नवनेथम ‘नवी’ पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई.

Navanetham Navi Pillai awarded the Nobel Peace Prize
नवनेथम नवी पिल्लै को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
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ओस्लो (नार्वे) : संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख एवं अंतरराष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश नवनेथम ‘नवी’ पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा शुक्रवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में की गई.

यह पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है.इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार की 125वीं वर्षगांठ है.नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के चेयरमैन जॉर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि साउथ अफ्रीका में जन्मी 85 साल की पिल्ले को शांति और इंटरनेशनल कानून को बढ़ावा देने की उनकी कोशिशों के लिए पहचान मिली. वाटने फ्राइडनेस ने अपनी जीत की घोषणा करते हुए कहा, “पिल्लै का काम उन सभी लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का सोर्स है जो एक ज़्यादा शांतिपूर्ण दुनिया बनाना चाहते हैं.”

वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि कमेटी अभी तक पिल्लै से संपर्क नहीं कर पाई है ताकि उन्हें यह बता सके कि उन्हें शांति पुरस्कार मिल गया है, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है.

कमेटी ने एक न्यूज रिलीज में लिखा, “ऐसे समय में जब युद्धों और झगड़ों की संख्या बढ़ रही है, और जब जजों और इंटरनेशनल कानून के संस्थानों पर राजनीतिक हमला हो रहा है, नोबेल कमेटी यह याद दिलाना चाहती है कि बिना जोर-जबरदस्ती या हिंसा के झगड़ों को सुलझाने की क्षमता इंटरनेशनल कानून के राज पर निर्भर है.”

“एक इंटरनेशनल कानूनी सिस्टम जिसमें युद्ध अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया जाए और बुरे बर्ताव के शिकार लोगों को न्याय मिले, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए एक जरूरी शर्त है.”

ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को इस साल के प्राइज के लिए 287 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन मिले, जिनमें से सिर्फ एक चौथाई से ज़्यादा ऑर्गनाइजेशन थे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमेटी आम तौर पर शांति के टिकाऊपन, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देने और उन लक्ष्यों को मजबूत करने वाले संस्थानों के शांत काम पर ध्यान देती है. पिछले साल, वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने दक्षिण अमेरिकी देश में डेमोक्रेटिक बदलाव लाने के अपने संघर्ष के लिए नोबेल शांति प्राइज जीता, और उन्हें एक ऐसी महिला के तौर पर पहचान मिली “जो बढ़ते अंधेरे के बीच प्रजातंत्र की लौ जलाए रखती हैं.”

अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के कुछ ही समय बाद मचाडो ने ट्रंप को अपना नोबेल मेडल दिया था. लेकिन यह काफी हद तक एक सिंबॉलिक इशारा था: नोबेल कमेटी ने कहा है कि सम्मान को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

नॉमिनेशन कुछ खास लोगों और ऑर्गनाइजेशन द्वारा किए जा सकते हैं, जिसमें देश के हेड या राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले राजनेता, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, फॉरेन पॉलिसी इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर, पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले और खुद नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के मेंबर शामिल हैं.

इस साल के चार नोबेल की घोषणा इस हफ़्ते की शुरुआत में की गई थी. इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल मेमोरियल प्राइज़ की घोषणा सोमवार को की जाएगी.

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