दक्षिण अफ़्रीका के अवैध शराबखाने में गोलीबारी, 3 नाबालिगों सहित 11 की मौत

पुलिस के अनुसार कम से कम तीन अज्ञात बंदूकधारी हॉस्टल में घुस आए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी.

South Africa mass shooting
दक्षिण अफ्रीकी पुलिस. (IANS)
By IANS

Published : December 6, 2025 at 4:54 PM IST

जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका): दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (SAPS) ने पुष्टि की है कि शनिवार को प्रिटोरिया में हुई गोलीबारी की एक घातक घटना में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. मृतकों में तीन नाबालिग भी शामिल हैं, जिनमें 3 और 12 साल के लड़के और एक 16 साल की लड़की है. यह घटना शनिवार तड़के प्रिटोरिया के पश्चिम में एटरिजविले स्थित सॉल्सविले हॉस्टल में हुई थी.

SAPS द्वारा जारी बयान में कहा गया, "25 लोगों को गोली मारी गई, 11 की मौत की पुष्टि हुई है, और 14 जीवित बचे लोग अस्पताल में हैं. दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा ने तीन अज्ञात संदिग्धों की तलाश में अभियान शुरू किया है."

यह घटना एक अवैध शराबखाने में हुई. पुलिस के अनुसार कम से कम तीन अज्ञात बंदूकधारी हॉस्टल में घुस आए, जहां लोगों का एक समूह शराब पी रहा था, और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह घटना सुबह 4:15 बजे के ठीक बाद हुई. पुलिस को लगभग 6 बजे बाद सूचना मिली.

देश के प्रमुख मीडिया आउटलेट इंडिपेंडेंट ऑनलाइन (IOL) ने एसएपीएस (SAPS) की राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रिगेडियर एथलेंडा मैथे के हवाले से कहा, "हमने तुरंत अपने संसाधन जुटाए, जिसमें फोरेंसिक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ भी शामिल थे, जो पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद थे. हमारे जासूस और गंभीर एवं हिंसक अपराध इकाई इस बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि गोलीबारी किस वजह से हुई होगी."

SAPS प्रवक्ता ने अवैध और बिना लाइसेंस वाले शराब परिसरों (ठिकानों) द्वारा पेश की जा रही बड़ी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला. IOL ने अधिकारी के हवाले से कहा, "इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच, हमने देश भर में 11,975 बिना लाइसेंस वाले शराब के ठेकों को बंद कर दिया और अवैध रूप से शराब बेचते पाए गए 18,676 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया."

पिछले महीने, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप प्रांत के केप टाउन में सामूहिक गोलीबारी की एक घटना में सात लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना केप टाउन के केप फ्लैट्स इलाके के एक उपनगर, फिलीपी ईस्ट में रोड R53 पर हुई, जहां 20 से 30 वर्ष की आयु के सात पुरुषों को गोली मार दी गई थी. अधिकारियों ने इसे "हिंसा का एक संवेदनहीन कृत्य" बताया था.

जोहान्सबर्ग के बाद, केप टाउन में भी हाल के महीनों में बंदूक हिंसा और गिरोह से संबंधित हत्याओं में वृद्धि देखी गई है, जिससे नागरिक समाज ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी केप प्रांत, जिसकी राजधानी केप टाउन है, एक पूर्ण संकट का सामना कर रहा है..

सितंबर में, केप टाउन में बढ़ती बंदूक हिंसा, जिसमें एक सप्ताह से अधिक समय में पूरे महानगर में कम से कम एक दर्जन लोगों की जान चली गई थी, ने स्थानीय सरकार को 30 दिनों के लिए चुनिंदा मिनीबस टैक्सी मार्गों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया था, समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने रिपोर्ट किया था.

