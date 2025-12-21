ETV Bharat / international

दक्षिण अफ्रीका में बार पर हमला, बंदूकधारियों ने 9 लोगों की हत्या की, 10 घायल

जोहान्सबर्ग: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में आज तड़के एक बार में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए. इस महीने दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है. हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

शहर से लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) दक्षिण-पश्चिम में सोने की खदान वाले इलाके बेकर्सडाल में रात करीब 1:00 बजे बार पर हमला किया. पुलिस ने शुरू में कहा कि 10 लोग मारे गए लेकिन बाद में मरने वालों की संख्या कम कर दी.

पुलिस के एक बयान में कहा गया कि दो गाड़ियों में सवार हमलावरों ने बार के ग्राहकों पर गोलियां चलाई और मौके से भागते समय अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे.' मरने वालों में एक ऑनलाइन कार-हेलिंग सर्विस का ड्राइवर भी शामिल है, जो बार के बाहर था. प्रांतीय पुलिस कमिश्नर मेजर जनरल फ्रेड केकाना ने एसएबीसी टेलीविजन को बताया.

पुलिस ने कहा कि हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है. दक्षिण अफ्रीका, महाद्वीप का सबसे ज्यादा औद्योगिक देश है. ये देश संगठित नेटवर्क से चलने वाले गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है. यहां गोलीबारी आम बात है और अक्सर गैंग हिंसा और अनौपचारिक व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा से होती है, जिससे दुनिया में सबसे अधिक हत्या की दर यहां है.