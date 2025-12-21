दक्षिण अफ्रीका में बार पर हमला, बंदूकधारियों ने 9 लोगों की हत्या की, 10 घायल
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक बार पर अंधाधुंध गोलीबारी की. हमले के कारणों का पता नही चल सका है.
By AFP
Published : December 21, 2025 at 1:00 PM IST
जोहान्सबर्ग: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में आज तड़के एक बार में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलीबारी की जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए. इस महीने दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है. हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
शहर से लगभग 40 किलोमीटर (25 मील) दक्षिण-पश्चिम में सोने की खदान वाले इलाके बेकर्सडाल में रात करीब 1:00 बजे बार पर हमला किया. पुलिस ने शुरू में कहा कि 10 लोग मारे गए लेकिन बाद में मरने वालों की संख्या कम कर दी.
पुलिस के एक बयान में कहा गया कि दो गाड़ियों में सवार हमलावरों ने बार के ग्राहकों पर गोलियां चलाई और मौके से भागते समय अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे.' मरने वालों में एक ऑनलाइन कार-हेलिंग सर्विस का ड्राइवर भी शामिल है, जो बार के बाहर था. प्रांतीय पुलिस कमिश्नर मेजर जनरल फ्रेड केकाना ने एसएबीसी टेलीविजन को बताया.
पुलिस ने कहा कि हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है. दक्षिण अफ्रीका, महाद्वीप का सबसे ज्यादा औद्योगिक देश है. ये देश संगठित नेटवर्क से चलने वाले गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है. यहां गोलीबारी आम बात है और अक्सर गैंग हिंसा और अनौपचारिक व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा से होती है, जिससे दुनिया में सबसे अधिक हत्या की दर यहां है.
6 दिसंबर को राजधानी प्रिटोरिया के पास सॉल्सविले टाउनशिप में एक हॉस्टल में बंदूकधारियों ने धावा बोल दिया. इस घटना में एक तीन साल के बच्चे समेत एक 12 लोग मारे गए. पुलिस ने कहा कि गोलीबारी एक ऐसी जगह पर हुई जहाँ गैर-कानूनी तरीके से शराब बेची जा रही थी.
कई साउथ अफ्रीकन लोगों के पास व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूकें हैं, लेकिन काफी सख्त ओनरशिप कानूनों के बावजूद बहुत ज्यादा गैर-कानूनी बंदूकें सर्कुलेशन में है. पुलिस डेटा के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच हर दिन औसतन 63 लोग मारे गए.
अधिकतर मौतें बहस की वजह से हुई. साथ ही डकैती और गैंग हिंसा भी मौतों का कारण बनी. हाल की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक में सितंबर 2024 में देश के ईस्टर्न केप प्रांत में एक गांव के घर में 18 रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.