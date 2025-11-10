ETV Bharat / international

ट्रंप की निकाली हेकड़ी! G20 शिखर सम्मेलन को लेकर साउथ अफ्रीका बोला- यहां गोरों के साथ नहीं हो रहा अत्याचार

4 नवंबर, 2025 को जोहान्सबर्ग के NASREC एक्सपो सेंटर में G20 लोगो का एक सामान्य दृश्य, जहां आगामी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. ( AFP )

रुबियो ने ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हुए एक्स पर एक बयान में कहा: "दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा अफ़्रीकी लोगों के साथ लगातार हिंसक नस्लीय भेदभाव किया जा रहा है. मैं (ट्रंप के) इस फैसले की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस जघन्य हिंसा के जारी रहने के दौरान अपने राजनयिकों को जी20 में भेजने में करदाताओं का पैसा बर्बाद नहीं किया."

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर कड़े शब्दों में कहा, "यह पूरी तरह से शर्मनाक है कि जी-20 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा. अफ़्रीकन लोगों को मारा और काटा जा रहा है और उनकी जमीनों और खेतों को अवैध रूप से जब्त किया जा रहा है. जब तक मानवाधिकारों का हनन जारी रहेगा, कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा."

ट्रंप ने अपने इस फैसले का कारण दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अफ़्रीकन किसानों के कथित उत्पीड़न को बताया. दक्षिण अफ़्रीकी सरकार और श्वेत समुदाय के नेताओं, दोनों ने ही इस आरोप का बार-बार खंडन और खंडन किया है.

मबालुला ने दोनों अमेरिकी नेताओं के बयानों को "झूठा" करार देते हुए उन्हें "साम्राज्यवादी हस्तक्षेप" करार दिया. ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि कोई भी अमेरिकी अधिकारी इस शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा. इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, क्योंकि वह वार्षिक अध्यक्षता अमेरिका को सौंपने की तैयारी कर रहा है.

ANC के महासचिव फिकिले मबालुला ने ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, दोनों पर निशाना साधा, जिन्होंने ट्रंप द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराया.

जोहान्सबर्ग: दक्षिण अफ्रीकी सरकार और सत्तारूढ़ अफ़्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जोहान्सबर्ग में एक पखवाड़े में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

"यह एक सरासर झूठ है. दक्षिण अफ्रीका में कोई नस्लीय भेदभाव नहीं हो रहा है. दक्षिण अफ्रीका के कानून रंगभेद से पैदा हुए असंतुलन को दूर करने का प्रयास करते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के विरुद्ध अपराध घोषित किया है. खासकर अश्वेत लोगों के विरुद्ध. हम साम्राज्यवादी छेड़खानी को बर्दाश्त नहीं करते," रविवार को टीवी नेटवर्क ईएनसीए को दिए एक साक्षात्कार में मबालुला ने ये कहा.

मबालुला ने दोहराया कि अमेरिका के भाग न लेने के बावजूद शिखर सम्मेलन जारी रहेगा. मबालुला ने कहा, "हम अमेरिका के साथ या उसके बिना एक सफल जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे. हम एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश हैं, जो निष्पक्ष व्यापार संबंधों में विश्वास करता है, न कि महाशक्तियों के प्रभुत्व में."

उन्होंने कहा, "हमारे देश को आगे बढ़ना होगा, और जी-20 अमेरिका के बिना ही होगा. दुर्भाग्य से, उन्होंने ऐसी बातें भड़काई हैं जो, एएनसी के रूप में, हमारे विचार में, साम्राज्यवाद की सीमा पर हैं. हम एक साम्राज्यवाद-विरोधी संगठन हैं."म्बालूला ने कहा कि ट्रंप दक्षिण अफ्रीका की संप्रभुता को कमजोर कर रहे हैं और उसके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं.

"हम डोनाल्ड ट्रंप के दावों और मनगढ़ंत बातों को अस्वीकार करते हैं. ट्रंप प्रशासन को हमारी संप्रभुता की कोई परवाह नहीं है. वे सोचते हैं कि हम अमेरिका का एक उप-देश हैं, जो उनकी ओर से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है." म्बालूला ने संकेत दिया. दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि अमेरिका के दावे "निराधार और राजनीति से प्रेरित" हैं.

न्यूज़24 ने लामोला के हवाले से कहा, "'श्वेत नरसंहार' या उसके व्यंजनापूर्ण रूप, अफ़्रीकन उत्पीड़न, के दावे काल्पनिक हैं और राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं." उन्होंने पुलिस के आंकड़ों का हवाला दिया, जो दर्शाते हैं कि खेतों पर अपराध अश्वेत और श्वेत, दोनों दक्षिण अफ़्रीकी लोगों को प्रभावित करते हैं.

लामोला ने कहा, "अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक, दक्षिण अफ़्रीका में 225 लोग खेतों पर अपराध के शिकार हुए. पीड़ितों में से कई, जिनमें से 101 वर्तमान या पूर्व खेतिहर मजदूर थे, ज़्यादातर अश्वेत हैं. 53 पीड़ित किसान थे, जिनमें से ज़्यादातर श्वेत थे."

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग ने भी एक बयान जारी किया. इसमें उसने ट्रंप के दावों को अफ़्रीकन लोगों को एक विशेष रूप से श्वेत समूह के रूप में "अनैतिहासिक" रूप से चित्रित करने वाला बताया. बयान में कहा गया, "यह दावा कि इस समुदाय को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, तथ्यों से पुष्ट नहीं है. इस मामले पर हमारी स्थिति हमारे पिछले बयानों के अनुरूप है."

विश्लेषकों का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका, जो उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, के बीच तनाव तब से लगातार बढ़ रहा है जब ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के कुछ श्वेत किसानों को राजनीतिक शरणार्थी के रूप में शरण देने की पेशकश की थी. राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीकी वस्तुओं पर भारी शुल्क भी लगाया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा.

वैश्विक नेताओं के शामिल होने वाले शिखर सम्मेलन से महज दो हफ्ते पहले, कुछ हलकों में यह चिंता जताई जा रही है कि ट्रंप के समर्थक कुछ देश भी आने वाले दिनों में पीछे हट सकते हैं.