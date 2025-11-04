एयर इंडिया विमान दुर्घटना: बुरे दौर से गुजर रहे विश्वास कुमार रमेश, हादसे के एकमात्र जीवित बचे इंसान ने की मदद की अपील

ETV Bharat / international

By PTI

Published : November 4, 2025 at 12:08 PM IST

लंदन: बीते 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश ने सोमवार को दैनिक सहायता के लिए कल्याणकारी पैकेज की अपील की. वह इस त्रासदी से शारीरिक और मानसिक आघात से जूझ रहे हैं.

भारतीय मूल के 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक एक महीने से भी ज़्यादा समय पहले इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के लीसेस्टर स्थित अपने घर लौट आए हैं, लेकिन कथित तौर पर उन्हें अपने पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के लिए जरूरी चिकित्सा सुविधा पाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है.

चार साल के बच्चे के पिता, जो घर के कामकाज के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर हैं, ज़्यादातर दिन अपने कमरे में ही बिताते हैं. उस त्रासदी में डूबे हुए हैं, जिसमें उनके भाई अजय की जान चली गई थी, जो AI171 में सवार 242 लोगों में से एक था.

"यह बहुत दर्दनाक है... मैं टूट गया हूं," विश्वास कुमार रमेश ने हाल ही में लीसेस्टर के सामुदायिक समूहों द्वारा अपनी दुर्दशा को उजागर करने के लिए आयोजित एक संवाद के दौरान पत्रकारों से कहा.

एयर इंडिया ने कहा कि वह विश्वास कुमार रमेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति "गहराई से सचेत" है और इस "अकल्पनीय दौर" में उनके परिवार का समर्थन कर रही है. इस त्रासदी से प्रभावित 95 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों को दुर्घटना की जांच पूरी होने तक अंतरिम भुगतान मिल चुका है.

ब्रिटेन स्थित सेवानिवृत्त वकील रैड सीगर, जो संकट प्रबंधन सलाहकार के रूप में स्वेच्छा से काम करते हैं, ने रमेश के प्रवक्ता का कार्यभार संभाला है और एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन से परिवार से मिलने की अपील की है, ताकि स्थिति की गंभीरता का पूरी तरह से आकलन किया जा सके और उसका समाधान किया जा सके.

सीगर ने पीटीआई-भाषा को बताया, "इसका ब्रिटेन और भारत दोनों जगहों पर पूरे परिवार पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, और हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन से सीधे अपील कर रहे हैं कि वे स्वयं आकर स्थिति देखें और फिर विश्वास कुमार की मदद के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें."

"उसे बहुत मदद की जरूरत है. उसकी चोटें गंभीर हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। परिवार दीव में मछली पकड़ने का व्यवसाय भी चलाता था, जो जून में हुई दुर्घटना के बाद बंद हो गया है, इसलिए वे आर्थिक रूप से भी मुश्किल में हैं.

उन्होंने कहा, "हमें एयर इंडिया से आगे आकर विश्वास कुमार और उनके परिवार के लिए एक कल्याणकारी पैकेज तैयार करने में मदद की जरूरत है." सीगर, जो अगले हफ़्ते दीव जाकर और जानकारी जुटाएंगे, ने कहा कि एयरलाइन की ओर से दिया गया 21,500 पाउंड का अंतरिम मुआवजा परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

उन्होंने कहा, "इस समय, सच्चाई यह है कि विश्वास कुमार अपने बेडरूम में अकेले बैठे हैं, दिन-रात तकलीफ़ में जी रहे हैं, और यह ज़रूरी है कि वे आकर हमसे मिलें ताकि उनकी मदद शुरू की जा सके." "हम सभी को यह समझना होगा कि उस दिन, 12 जून को, उन्होंने जो कुछ भी सहा, इस धरती पर किसी और इंसान ने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा.

"यह एक आधुनिक विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उनके अलावा सभी की जान चली गई. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए हममें से किसी के लिए भी यह समझना असंभव है कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से किस दौर से गुजर रहे हैं. उन्हें विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विशेष सहायता की आवश्यकता होगी."

परिवार के प्रवक्ता ने आगे कहा कि ब्रिटेन की सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) ब्रिटिश नागरिक को आवश्यक स्तर की विशिष्ट सहायता प्रदान करने में असमर्थ है. एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, "उनकी देखभाल - और वास्तव में इस त्रासदी से प्रभावित सभी परिवारों की देखभाल - हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

"टाटा समूह के वरिष्ठ नेता अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवारों से मिलने आते रहते हैं."रमेश के प्रतिनिधियों को ऐसी बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है, हम संपर्क जारी रखेंगे और हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की पूरी उम्मीद है.

बयान में आगे कहा गया, "हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि यह सभी प्रभावित लोगों के लिए एक बेहद कठिन समय बना हुआ है और हम इन परिस्थितियों में हर संभव सहायता, सहानुभूति और देखभाल प्रदान करते रहेंगे."

विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर बैठे थे, जब लंदन गैटविक हवाई अड्डे जा रहा बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. शहर के बी.जे. मेडिकल कॉलेज के छात्रावास ब्लॉक से टकराने के कारण विमान में सवार अन्य सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई, साथ ही जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी मृत्यु हो गई.

भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा जुलाई में प्रकाशित दुर्घटना की एक प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी गई थी.

