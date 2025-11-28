ETV Bharat / international

दुनिया भर में टीनएजर्स पर सोशल मीडिया पर रोक क्यों, जानें क्या हैं कानून

हैदराबाद: दुनिया भर के कई देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया की गाइडलाइंस है. बच्चों को कब और कितना समय बिताना है या नहीं बिताना है, उसके लिए नियम-कानून बने हुए हैं. कई सरकारें इसका सख्ती से पालन करती हैं और देशों में इस सख्ती का असर कम दिखता है. अब ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया का कानून लागू कर रहा है. यह 10 दिसंबर से लागू होगा. इसी के साथ दुनिया के कई देशों में बच्चों को लेकर सोशल मीडिया के नियम कानून बने बने हैं. आस्ट्रेलिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक आदि इस बैन के दायरे में रहेंगे.

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 28 नवंबर 2024 को ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिल 2024 नाम का एक नया कानून पास किया. यह कानून कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के लिए कम से कम 16 साल की उम्र जरूरी बनाता है. यह 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा, और माता-पिता 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते.

सोशल मीडिया बैन क्यों हो रहा है: सरकार का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन बच्चों और टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया बैन जरूरी है. उनका मानना ​​है कि सोशल मीडिया के रिस्क, जैसे साइबरबुलिंग, नुकसानदायक कंटेंट और ऑनलाइन प्रीडेटर्स, इसके पॉजिटिव पहलुओं से ज़्यादा हैं.

यह बैन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा: ऑस्ट्रेलिया में ये बैन अभी, YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch और Kick जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा.

इन प्लेटफॉर्म की मालिक टेक कंपनियों पर $50 मिलियन तक का जुर्माना लग सकता है, अगर वे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाती हैं. Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline, Google Classroom और YouTube Kids जैसे ऐप्स के बैन का हिस्सा नहीं होने की उम्मीद है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों की उम्र कैसे जानेंगे: ऐसी चर्चा थी कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसी पर्सनल ID देनी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इसके खिलाफ फैसला लेगी. कुछ आइडिया चल रहे हैं कि कैसे यह पक्का किया जाए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करें, लेकिन अभी तक कोई एक सॉल्यूशन नहीं है.

दुनिया भर में बच्चों और सोशल मीडिया पर पाबंदियां: आइए उन कानूनों पर नज़र डालें जो बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर पाबंदियां लगाते हैं.

फ्रांस: फ़्रांस ने जुलाई 2023 में एक कानून बनाया, जिसके तहत फ़्रांस में काम करने वाले ऑनलाइन सोशल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को 15 साल से कम उम्र के बच्चों को तब तक सोशल मीडिया एक्सेस करने से मना करना होगा, जब तक उनके माता-पिता या गार्जियन में से कोई एक साफ तौर पर इजाजत न दे. साथ ही, अगर 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करता है और इनकम कमाता है, तो उसके माता-पिता उस इनकम को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक बच्चा 16 साल का नहीं हो जाता.

सितंबर 2025 में एक फ़्रांसीसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की कि फ़्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पूरी तरह बैन कर देना चाहिए, और सरकार को 15 से 18 साल के यूजर्स के लिए रात भर का “डिजिटल कर्फ्यू” लगाने का सुझाव दिया. यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा.

फ्रांस में नर्सरी, एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल स्कूल में 2018 से "मोबाइल फोन या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टर्मिनल इक्विपमेंट" के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है. 180 "कॉलेज" में, यानी मिडिल स्कूल जहां 11 से 15 साल के फ्रेंच बच्चे पढ़ते हैं, पूरे स्कूल के दिन मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने के लिए एक स्कीम का ट्रायल किया जा रहा है. "पॉज न्यूमेरिक" ("डिजिटल पॉज") का ट्रायल, जिसमें 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हैं, इसे 2025 से पूरे देश में लागू करने के संभावित प्लान से पहले लागू किया जा रहा है.

स्वीडन: स्वीडिश पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने बच्चों और टीनएजर्स के लिए स्क्रीन टाइम पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. गाइडलाइंस के मुताबिक, दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्क्रीन के संपर्क में नहीं आना चाहिए. टीनएजर्स को अपना स्क्रीन टाइम हर दिन तीन घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए. दो से पांच साल के बच्चों के लिए, स्क्रीन टाइम हर दिन एक घंटे तक ही सीमित होना चाहिए. छह से 12 साल के बच्चों को रोज दो घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए. 13 से 18 साल के टीनएजर्स को स्क्रीन का इस्तेमाल दिन में तीन घंटे तक ही करना चाहिए.

नीदरलैंड्स: हालांकि नीदरलैंड्स में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की कम से कम उम्र के बारे में कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार ने ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने के लिए जनवरी 2024 से क्लासरूम में मोबाइल डिवाइस पर बैन लगा दिया है. डिजिटल लेसन, मेडिकल जरूरतों या विकलांगता के लिए छूट लागू होती है.

UK: UK ने ऑनलाइन एक्सेस के लिए माता-पिता की सहमति की उम्र 13 साल तय की है. मई 2024 में, एक सरकारी पैनल ने इसे बढ़ाकर 16 साल करने की सिफारिश की. UK ने एज-एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड भी पेश किया, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को मजबूत डिफॉल्ट सेटिंग्स लागू करके और जोखिमों को कम करके बच्चों की सुरक्षा और प्राइवेसी को प्राथमिकता देनी होगी.

स्पेन: स्पेन ने जून 2024 में एक कानून पास किया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाया गया. स्पेन में सोशल मीडिया अकाउंट खोलने की कम से कम उम्र 14 से बढ़कर 16 हो जाएगी. टेक्नोलॉजिकल कंपनियों को सोशल मीडिया और वीडियो-शेयरिंग एप्लिकेशन पर उम्र का वेरिफिकेशन और पैरेंटल कंट्रोल इंस्टॉल करना होगा. स्पेन ने जनवरी 2024 में प्राइमरी स्कूलों में फोन पर बैन लगा दिया था और अब सेकेंडरी स्कूलों से कहा है कि वे इसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई-लिखाई के लिए ही करें.

जर्मनी: ऑफिशियली, जर्मनी में 13 से 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत तभी है, जब उनके माता-पिता इसकी इजाजत दें. हालांकि, बच्चों की सुरक्षा के हिमायतियों का कहना है कि कंट्रोल काफी नहीं हैं और मौजूदा नियमों को बेहतर तरीके से लागू करने की मांग की है.

डेनमार्क: डेनमार्क ने हाल ही में 07 नवंबर 2025 को 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने के प्लान की घोषणा की है. इसमें 13-14 साल के बच्चों को माता-पिता की मंजूरी के साथ छूट दी गई है. इस कदम का मकसद युवाओं की मेंटल हेल्थ की सुरक्षा करना है, और उम्मीद है कि इसे पार्लियामेंट में बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा.

इटली: इटली में, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए साइन अप करने के लिए माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होती है, जबकि उस उम्र से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होती है.