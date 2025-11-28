ETV Bharat / international

दुनिया भर में टीनएजर्स पर सोशल मीडिया पर रोक क्यों, जानें क्या हैं कानून

ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर से 16 साल से कम के बच्चों को कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं. मलेशिया में भी बैन लगेगा.

दुनिया भर में बच्चों पर सोशल मीडिया पर रोक! (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 11:05 AM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: दुनिया भर के कई देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया की गाइडलाइंस है. बच्चों को कब और कितना समय बिताना है या नहीं बिताना है, उसके लिए नियम-कानून बने हुए हैं. कई सरकारें इसका सख्ती से पालन करती हैं और देशों में इस सख्ती का असर कम दिखता है. अब ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया का कानून लागू कर रहा है. यह 10 दिसंबर से लागू होगा. इसी के साथ दुनिया के कई देशों में बच्चों को लेकर सोशल मीडिया के नियम कानून बने बने हैं. आस्ट्रेलिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक आदि इस बैन के दायरे में रहेंगे.

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 28 नवंबर 2024 को ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) बिल 2024 नाम का एक नया कानून पास किया. यह कानून कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के लिए कम से कम 16 साल की उम्र जरूरी बनाता है. यह 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा, और माता-पिता 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते.

सोशल मीडिया बैन क्यों हो रहा है: सरकार का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन बच्चों और टीनएजर्स की मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया बैन जरूरी है. उनका मानना ​​है कि सोशल मीडिया के रिस्क, जैसे साइबरबुलिंग, नुकसानदायक कंटेंट और ऑनलाइन प्रीडेटर्स, इसके पॉजिटिव पहलुओं से ज़्यादा हैं.

यह बैन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा: ऑस्ट्रेलिया में ये बैन अभी, YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch और Kick जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा.

इन प्लेटफॉर्म की मालिक टेक कंपनियों पर $50 मिलियन तक का जुर्माना लग सकता है, अगर वे 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए सही कदम नहीं उठाती हैं. Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline, Google Classroom और YouTube Kids जैसे ऐप्स के बैन का हिस्सा नहीं होने की उम्मीद है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों की उम्र कैसे जानेंगे: ऐसी चर्चा थी कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसी पर्सनल ID देनी होंगी, लेकिन उम्मीद है कि सरकार इसके खिलाफ फैसला लेगी. कुछ आइडिया चल रहे हैं कि कैसे यह पक्का किया जाए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करें, लेकिन अभी तक कोई एक सॉल्यूशन नहीं है.

दुनिया भर में बच्चों और सोशल मीडिया पर पाबंदियां: आइए उन कानूनों पर नज़र डालें जो बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर पाबंदियां लगाते हैं.

फ्रांस: फ़्रांस ने जुलाई 2023 में एक कानून बनाया, जिसके तहत फ़्रांस में काम करने वाले ऑनलाइन सोशल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को 15 साल से कम उम्र के बच्चों को तब तक सोशल मीडिया एक्सेस करने से मना करना होगा, जब तक उनके माता-पिता या गार्जियन में से कोई एक साफ तौर पर इजाजत न दे. साथ ही, अगर 16 साल से कम उम्र का कोई बच्चा इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करता है और इनकम कमाता है, तो उसके माता-पिता उस इनकम को तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक बच्चा 16 साल का नहीं हो जाता.

सितंबर 2025 में एक फ़्रांसीसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की कि फ़्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से पूरी तरह बैन कर देना चाहिए, और सरकार को 15 से 18 साल के यूजर्स के लिए रात भर का “डिजिटल कर्फ्यू” लगाने का सुझाव दिया. यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगा.

फ्रांस में नर्सरी, एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल स्कूल में 2018 से "मोबाइल फोन या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टर्मिनल इक्विपमेंट" के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है. 180 "कॉलेज" में, यानी मिडिल स्कूल जहां 11 से 15 साल के फ्रेंच बच्चे पढ़ते हैं, पूरे स्कूल के दिन मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने के लिए एक स्कीम का ट्रायल किया जा रहा है. "पॉज न्यूमेरिक" ("डिजिटल पॉज") का ट्रायल, जिसमें 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हैं, इसे 2025 से पूरे देश में लागू करने के संभावित प्लान से पहले लागू किया जा रहा है.

स्वीडन: स्वीडिश पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने बच्चों और टीनएजर्स के लिए स्क्रीन टाइम पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं. गाइडलाइंस के मुताबिक, दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी स्क्रीन के संपर्क में नहीं आना चाहिए. टीनएजर्स को अपना स्क्रीन टाइम हर दिन तीन घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए. दो से पांच साल के बच्चों के लिए, स्क्रीन टाइम हर दिन एक घंटे तक ही सीमित होना चाहिए. छह से 12 साल के बच्चों को रोज दो घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए. 13 से 18 साल के टीनएजर्स को स्क्रीन का इस्तेमाल दिन में तीन घंटे तक ही करना चाहिए.

नीदरलैंड्स: हालांकि नीदरलैंड्स में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की कम से कम उम्र के बारे में कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार ने ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करने के लिए जनवरी 2024 से क्लासरूम में मोबाइल डिवाइस पर बैन लगा दिया है. डिजिटल लेसन, मेडिकल जरूरतों या विकलांगता के लिए छूट लागू होती है.

UK: UK ने ऑनलाइन एक्सेस के लिए माता-पिता की सहमति की उम्र 13 साल तय की है. मई 2024 में, एक सरकारी पैनल ने इसे बढ़ाकर 16 साल करने की सिफारिश की. UK ने एज-एप्रोप्रिएट डिजाइन कोड भी पेश किया, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को मजबूत डिफॉल्ट सेटिंग्स लागू करके और जोखिमों को कम करके बच्चों की सुरक्षा और प्राइवेसी को प्राथमिकता देनी होगी.

स्पेन: स्पेन ने जून 2024 में एक कानून पास किया, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाया गया. स्पेन में सोशल मीडिया अकाउंट खोलने की कम से कम उम्र 14 से बढ़कर 16 हो जाएगी. टेक्नोलॉजिकल कंपनियों को सोशल मीडिया और वीडियो-शेयरिंग एप्लिकेशन पर उम्र का वेरिफिकेशन और पैरेंटल कंट्रोल इंस्टॉल करना होगा. स्पेन ने जनवरी 2024 में प्राइमरी स्कूलों में फोन पर बैन लगा दिया था और अब सेकेंडरी स्कूलों से कहा है कि वे इसका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई-लिखाई के लिए ही करें.

जर्मनी: ऑफिशियली, जर्मनी में 13 से 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत तभी है, जब उनके माता-पिता इसकी इजाजत दें. हालांकि, बच्चों की सुरक्षा के हिमायतियों का कहना है कि कंट्रोल काफी नहीं हैं और मौजूदा नियमों को बेहतर तरीके से लागू करने की मांग की है.

डेनमार्क: डेनमार्क ने हाल ही में 07 नवंबर 2025 को 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने के प्लान की घोषणा की है. इसमें 13-14 साल के बच्चों को माता-पिता की मंजूरी के साथ छूट दी गई है. इस कदम का मकसद युवाओं की मेंटल हेल्थ की सुरक्षा करना है, और उम्मीद है कि इसे पार्लियामेंट में बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा.

इटली: इटली में, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए साइन अप करने के लिए माता-पिता की मंजूरी की जरूरत होती है, जबकि उस उम्र से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए किसी मंजूरी की जरूरत नहीं होती है.

ग्रीस: ग्रीस में, 11 सितंबर, 2024 को नया एकेडमिक साल शुरू होने पर, स्कूलों में स्टूडेंट्स को क्लास के दौरान हर समय अपने मोबाइल फोन अपने बैग में रखने होंगे.

बेल्जियम: 2018 में, बेल्जियम ने एक कानून बनाया, जिसके तहत कम से कम 13 साल के बच्चों को माता-पिता की इजाजत के बिना सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की जरूरत होगी.

हंगरी: हंगरी टीनएजर्स स्टूडेंट्स को क्लासरूम में फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है. सरकार के पास किए गए एक नए कानून के तहत, स्कूलों को सुबह फोन और दूसरे डिवाइस ले लेने होते हैं. जिसे स्कूल का दिन खत्म होने पर वापस कर दिया जाता है.

नॉर्वे: नॉर्वे सरकार ने अक्टूबर 2024 में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए जरूरी शर्तों पर बच्चों की मंजूरी की उम्र 13 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का प्रस्ताव रखा, हालांकि अगर बच्चे उम्र की लिमिट से कम हैं तो माता-पिता को उनकी तरफ से साइन करने की इजाजत होगी. सेंटर-लेफ्ट सरकार ने सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए 15 साल की पूरी कानूनी कम से कम उम्र तय करने के लिए कानून पर भी काम शुरू कर दिया है, लेकिन यह तुरंत साफ नहीं था कि इसे जरूरी बनाने वाला कानून संसद तक कब पहुंचेगा. सरकार के मुताबिक, नॉर्वे के नौ साल के आधे बच्चे किसी न किसी तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं.

यूरोपियन यूनियन: 2015 में, यूरोपियन यूनियन ने एक कानून पेश किया था. इसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बिना ऑनलाइन सर्विस (सोशल मीडिया सहित) इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी. यह प्रस्तावित कानून विवादों में रहा. टेक्नोलॉजी कंपनियों और ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन ने इसका काफी विरोध किया.

उनका दावा था कि ये नियम बच्चों के बोलने और जानकारी पाने के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे. कानून में बदलाव किया गया, ताकि अलग-अलग देश नई उम्र की रोक से बाहर रह सकें, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने सिर्फ़ 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लिमिट रखने का फैसला लिया था.

इस तरह से इस पैचवर्क तरीके का मतलब था कि अलग-अलग देश अपनी लिमिट खुद तय कर सकते थे. यूरोप, बच्चों के लिए जरूरी ऑनलाइन सुरक्षा लागू करने में दुनिया में सबसे आगे है, जिसका टेक कंपनियों पर बहुत बड़ा असर है.

यूरोपियन यूनियन में 2023 में एक नया डिजिटल सर्विसेज एक्ट पेश किया गया, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म को पर्सनलाइज़्ड विज्ञापनों के जरिए बच्चों को टारगेट करने से रोकता है. हाल ही में नवंबर 2025 में, यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से तब तक बैन किया जाना चाहिए, जब तक उनके माता-पिता कुछ और तय न करें.

USA: मार्च 2024 में, फ्लोरिडा के गवर्नर ने एक बिल पास किया, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन करता है और 14 और 15 साल के बच्चों को मेंटल हेल्थ रिस्क से बचाने के लिए उनके माता-पिता की सहमति लेना जरूरी करता है.

दूसरे कानून: चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन रूल (COPPA) 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स में लाया गया था. यह दुनिया भर में बच्चों के ऑनलाइन जानकारी एक्सेस करने के तरीके पर असर डालता रहता है. COPPA उन "वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस के ऑपरेटर" पर कई जरूरतें लगाता है, जो 13 साल से कम उम्र के बच्चों से पर्सनल जानकारी इकट्ठा करते हैं. इसमें माता-पिता की सहमति लेना भी शामिल है. इस कानून का पालन करने के लिए, कई कंपनियों (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित) ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के ऑनलाइन सर्विस एक्सेस करने पर बैन लगा दिया है.

चिल्ड्रन्स इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट (CIPA): बच्चों को “इंटरनेट पर अश्लील या नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट” तक पहुंचने से रोकने की कोशिश 2000 में अमेरिका में शुरू की गई थी. चिल्ड्रन्स इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट (CIPA) के तहत स्कूलों और लाइब्रेरी को यह कंट्रोल करना था कि बच्चे ऑनलाइन कौन सा कंटेंट देख सकते हैं. यह आमतौर पर इंटरनेट फिल्टर का इस्तेमाल करके किया जाता था, जो खास शब्दों को खोजने पर रोक लगाते थे.

साउथ कोरिया: सिंड्रेला लॉ, जिसे शटडाउन लॉ भी कहा जाता है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच ऑनलाइन गेम खेलने पर रोक लगाता है. यह कानून 2011 में इंटरनेट की लत से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए पास किया गया था और अगस्त 2021 में इसे खत्म कर दिया गया. इसे 16 साल से कम उम्र के लोगों को आधी रात के बाद गेमिंग साइट्स पर जाने से रोककर ऑनलाइन गेमिंग की लत को दूर करने के लिए बनाया गया था.

हालांकि, कई बच्चों ने गेमिंग साइट्स पर जाना जारी रखने के लिए अपने माता-पिता के नाम पर अकाउंट का इस्तेमाल किया. इस कानून को कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश और उन्हें पढ़ाने के अपने अधिकारों पर पाबंदियों को लेकर चिंतित थे. इस कानून को 2021 में खत्म कर दिया गया.

चीन: चीन ने 2021 से नाबालिगों के लिए एक्सेस पर रोक लगा दी है. 14 साल से कम उम्र के बच्चों को TikTok के चीनी वर्शन, Douyin पर एक दिन में 40 मिनट से ज़्यादा समय बिताने की इजाजत नहीं है. चीन में बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग का समय भी सीमित है.

इंडोनेशिया: इस साल की शुरुआत में, 2025 में अधिकारियों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए कम से कम उम्र तय करने की योजना की घोषणा की. हालांकि आखिरी नियम कम सख्त थे, लेकिन अब प्लेटफॉर्म्स को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को फिल्टर करना होगा और उम्र वेरिफिकेशन के तरीकों को मजबूत करना होगा.

मलेशिया: मलेशिया 2026 से 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने जा रहा है.



