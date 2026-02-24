ETV Bharat / international

Bomb Cyclone: अमेरिका में बर्फीले तूफान से तबाही, 11000 फ्लाइट्स कैंसिल, लाखों घरों की बिजली गुल

रोड आइलैंड के वारविक में सबसे अधिक 91 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, जबकि पड़ोसी मैसाचुसेट्स के नानटकेट में 134 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलीं. बर्फीले तूफान से अब तक दो मौतें हुई हैं, दोनों रोड आइलैंड में. सोमवार शाम तक न्यूयॉर्क और अन्य जगहों पर बर्फबारी कम हो गई थी, लेकिन नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि मेन (Maine) राज्य में मंगलवार सुबह तक भारी बर्फबारी और तेज हवाएं चलती रहेंगी, क्योंकि तूफान तट से दूर चला जाएगा.

मौसम विज्ञानियों ने इस भयानक बर्फबारी को "बॉम्ब साइक्लोन" कहा क्योंकि इसके साथ बॉम्बोजेनेसिस नाम की एक मौसमी घटना भी हुई थी, जो तब होती है जब 24 घंटे के समय में तूफान के केंद्र में दबाव में कम से कम 24 मिलीबार की गिरावट आती है, जिससे यह तेजी से बदलता है और इसकी तेजी और बढ़ जाती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, तूफान रविवार रात से सोमवार तक पेन्सिलवेनिया से मैसाचुसेट्स तक के 600 किलोमीटर लंबे तटीय राज्यों में फैल गया. इसके बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और सड़कों पर जरूरी गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया. वहीं, आपातकालीन सेवा के कर्मी बर्फबारी से निपटने के लिए जूझते रहे.

न्यूयॉर्क: अमेरिका के उत्तर-पूर्व राज्यों में बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया. इससे "बॉम्ब साइक्लोन" नाम दिया गया है. इससे लगभग 11,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं और लाखों घरों की बिजली चली गई. तूफान के कारण कुछ इलाकों में 90 सेंटीमीटर से अधिक बर्फ गिरी और 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं.

मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली ने राज्य में आए बर्फीले तूफान के बारे में कहा, "यह इतना भयानक है जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा."

मैसाचुसेट्स में तीन लाख से ज्यादा घरों और न्यू जर्सी में 100,000 घरों में बिजली नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर बिजली के तार टूट गए. तूफान के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए थे. सैकड़ों कारें, जिनमें से कुछ में लोग भी थे, बर्फ से ढकी सड़कों पर फंस गई थीं.

यह न्यूयॉर्क शहर में पिछले 10 वर्षों का सबसे भयानक बर्फीला तूफान था, जो पिछले महीने हुई बर्फबारी से उबर रहा था. सेंट्रल पार्क में 45 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई.

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इमरजेंसी की घोषणा की और रविवार को राज्य के तट के पास के हिस्सों में गैर-जरूरी गाड़ियों के लिए कर्फ्यू जैसा ऐलान किया.

पिछले महीने भारी बर्फबारी और बर्फीली हवा के कारण न्यूयॉर्क में, कम से कम 18 लोगों, जिनमें से ज्यादातर बेघर थे, की मौत हो गई थी. मेयर जोहरान ममदानी ने अपने कैंपेन में वादा किया था कि बेघर लोगों को उनके कैंप छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. हालांकि, इस बार उन्होंने अपना रुख बदला और सोशल, मेडिकल और पुलिस सर्विस से बेसहारा लोगों को सड़कों से हटाने के लिए कहा. उन्होंने सोमवार को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि इस बार कोई मौत नहीं हुई.

सोमवार को न्यूयॉर्क शहर की चहल-पहल वाली सड़कें खाली थीं, और शाम तक, सिटी बसें धीरे-धीरे बाहर निकलीं. इमरजेंसी वर्कर्स द्वारा बर्फ हटाकर छोटे-छोटे पहाड़ों में जमा किए गए बर्फ के बीच कई टूरिस्ट टाइम्स स्क्वायर पर जमा हो गए. व्यापारियों और निवेशकों के घर से काम करने की वजह से वॉल स्ट्रीट और शहर के दूसरे मार्केट में स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई, लेकिन ट्रैवल पर रोक की वजह से संयुक्त राष्ट्र समेत ज्यादातर ऑफिस और स्कूल बंद थे. रोड आइलैंड जैसी कुछ जगहों पर मंगलवार को भी स्कूल और ऑफिस बंद रहेंगे.

