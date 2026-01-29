कोलंबिया में छोटा प्लेन क्रैश, विमान में 15 लोग सवार, बचाव दल रवाना
दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में एक विमान हादसे की खबर है. विमान में 15 लोग सवार थे.
Published : January 29, 2026 at 7:42 AM IST
बोगोटा: कोलंबिया में एक छोटे विमान हादसे की दुखद घटना सामने आई है. इस हादसे में विमान में 15 लोग सवार थे. उनका कुछ अता पता नहीं चल पाया है. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. बचाव दल घटनास्थल के लिए रवना हो गए.
अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को उत्तर-पूर्वी कोलंबिया के नोर्टे डे सेंटेंडर प्रांत के एक ग्रामीण इलाके में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें 15 लोग सवार थे. उड़ान का संचालन करने वाली सरकारी एयरलाइन, सतेना ने कहा कि कुरासिका समुदाय के स्थानीय अधिकारियों ने अधिकारियों को सूचित किया कि विमान कहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और यात्रियों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक बचाव दल तैनात किया गया है.
विमान का पंजीकरण संख्या HK4709 है. स्थानीय समयानुसार सुबह 11:42 बजे विभाग की राजधानी कुकुटा स्थित हवाई अड्डे से पहाड़ों से घिरी नगर पालिका ओकाना के लिए उड़ान भरी. इसकी उड़ान आमतौर पर लगभग 40 मिनट की होती है.
सैटेना के एक बयान के मुताबिक टेकऑफ के कुछ मिनट बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एयरक्राफ्ट का आखिरी कॉन्टैक्ट हुआ. एयरलाइन ने कहा कि छोटे प्लेन में दो क्रू मेंबर और 13 पैसेंजर थे, जिनमें डायोजेनेस क्विंटेरो भी शामिल थे, जो अपने इलाके में अंदरूनी हथियारबंद लड़ाई के पीड़ितों का केस लड़ते हैं.