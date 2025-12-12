हवाई जहाज की पूंछ में फंसा स्काईडाइवर, किया गया मेडे कॉल, फिर ऐसा कुछ हुआ
यह घटना सचमुच परेशान करने वाली है. इसके बारे में जानकर आपके रोंगेटे खड़े हो जाएंगे.
मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियाई एक्सीडेंट जांचकर्ताओं ने हैरान करने वाली तस्वीरें जारी की हैं. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक स्काईडाइवर का पैराशूट हवाई जहाज के टेल में फंस गया. उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने सबकी धड़कने बढ़ा दीं.
तस्वीर गुरुवार को जारी की गई. इसके अनुसार स्काईडाइवर का पैराशूट 4,500 मीटर (15,000 फीट) की ऊंचाई पर जहाज के टेल (पूंछ) में फंस गया. वह वहीं पर लटका रह गया. इसके बाद स्काईडाइवर एड्रियन फर्ग्यूसन ने हिम्मत से काम लिया. उसने पूंछ से अपने आप को हटाने के लिए एक हुक चाकू का इस्तेमाल किया. उसके पैरों में चोट आई है.
ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी के अनुसार यह घटना 20 सितंबर की है. क्वींसलैंड स्टेट के टुली एयरपोर्ट पर यह वाकया हुआ. स्काईडाइवर लकी रहा. वह बाल-बाल बच गया. उसकी पैरों में चोटें आई हैं. जहाज पर सवार पायलट और उनके 16 अन्य पैराशूटिस्ट पूरी तरह सुरक्षित रहे. पैराशूटिस्ट इसी जहाज की पूंछ से उलझ गया था.
ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने इस हादसे की जांच पर अपनी रिपोर्ट के साथ वीडियो जारी किया. प्लेन उस ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां स्काईडाइवर 16-वे फॉर्मेशन जंप करने की योजना बना रहे थे. 17वां पैराशूटिस्ट खुले दरवाजे पर खड़ा होकर दूसरों के कूदने का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. रिपोर्ट में बताया गया है कि जब फर्ग्यूसन प्लेन से बाहर निकल रहा था, तो उसके रिजर्व पैराशूट की रिपकॉर्ड विंग फ्लैप में फंस गई.
शूट खुला और तुरंत फर्ग्यूसन को पीछे की ओर झटका लगा. उसने कैमरा ऑपरेटर को प्लेन से बाहर धकेल दिया और वह फ्री फॉल में चला गया. इसके बाद फर्ग्यूसन के पैर ट्रेल के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर से टकराए. वह हवा में लटक गया. फर्ग्यूसन ने चाकू का इस्तेमाल करके 11 लाइनें काटीं, जिससे वह फटे हुए शूट के एक हिस्से के साथ प्लेन से नीचे गिर पाया. उसने अपना मेन शूट खोला, जो रिजर्व शूट के बचे हुए हिस्सों में उलझने के बावजूद पूरी तरह से खुल गया, और वह सुरक्षित रूप से नीचे उतर गया.
इस बीच, ज़्यादातर दूसरे स्काईडाइवर कूद चुके थे. पायलट के साथ प्लेन में दो स्काईडाइवर बचे थे, जो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पैराशूट का कुछ हिस्सा अभी भी पूंछ में फंसा हुआ था. पायलट ने मेडे कॉल किया और इमरजेंसी पैराशूट पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार था. लेकिन ब्रिस्बेन एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने फैसला किया कि वह प्लेन को सुरक्षित रूप से टली में लैंड कराने के लिए काफी कंट्रोल कर सकता है. प्लेन बिना किसी घटना के लैंड हो गया. ब्यूरो के चीफ कमिश्नर एंगस मिशेल ने कहा, "हुक नाइफ साथ रखना - हालांकि यह कोई रेगुलेटरी ज़रूरत नहीं है - लेकिन समय से पहले रिजर्व पैराशूट खुलने की स्थिति में जान बचाने वाला हो सकता है."
