रूसी डीजल डील पर ट्रंप के विरोध में उतरे अपने ही सांसद, तुरंत प्लान वापस लेने की मांग की
चार रिपब्लिकन और दो डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने इस डील का विरोध किया और दावा किया कि प्रशासन ने कांग्रेस से सलाह नहीं ली.
Published : October 12, 2026 at 8:15 AM IST
वॉशिंगटन: छह सीनेटरों के एक ग्रुप ने रविवार को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से कहा कि वह ईंधन की ऊंची कीमतों को कम करने की कोशिश के तहत रूस से डीजल खरीदने के प्लान पर तुरंत अपना फैसला वापस लें.
ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह ऐलान करके सांसदों को चौंका दिया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर एक डील की है. उन्होंने कहा कि रूस तुरंत अमेरिकी और ग्लोबल मार्केट में 300,000 टन से अधिक डीजल सप्लाई करेगा. इसके बाद नवंबर में 500,000 टन और उसके तुरंत बाद 1 मिलियन टन डीजल सप्लाई करेगा. उन्होंने लिखा कि रूस उसके बाद थोड़े ही समय में 3 मिलियन टन और डीजल सप्लाई करेगा.
चार रिपब्लिकन सीनेटर और दो डेमोक्रेटिक सीनेटर ने रविवार को जारी बयान पर साइन करके इस डील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सरकार कानून के मुताबिक अपने फैसले को सही ठहराने के लिए कांग्रेस से सलाह नहीं ले पाई या कोई सफाई नहीं दी.
उन्होंने लिखा, 'जब रूस यूक्रेनी नागरिकों को मार रहा है, तो अमेरिका को पुतिन को आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए. प्रशासन को तुरंत अपना रास्ता बदलना चाहिए.' जिन रिपब्लिकन सीनेटर ने इस बयान पर साइन किया है, वे हैं मेन की सेनेटर सुसान कॉलिन्स, अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की, नॉर्थ कैरोलिना के थॉम टिलिस और यूटा के जॉन कर्टिस. डेमोक्रेटिक सीनेटर हैं न्यू हैम्पशायर की सेनेटर जीन शाहीन और कनेक्टिकट के रिचर्ड ब्लूमेंथल.
एनबीसी के मीट द प्रेस पर रविवार को एयर हुए एक इंटरव्यू में टिलिस ने कहा कि अगर प्रशासन अपने डीजल खरीदने के प्लान पर आगे बढ़ता है, तो यह कहना सही है कि राष्ट्रपति कानून का पालन नहीं कर रहे हैं. टिलिस ने कहा, 'हम इस बात को लेकर बहुत साफ थे कि रूस हमलावर है. रूस ही वह है जो अपने कब्जे वाले इलाके से पीछे हटकर इस युद्ध को खत्म कर सकता है.
ट्रंप की यह घोषणा कांग्रेस के उस कानून के कुछ ही हफ़्ते बाद आई है, जिसमें ट्रंप को रूसी तेल या नैचुरल गैस के टॉप इंपोर्टर्स पर भारी टैरिफ लगाने का निर्देश दिया गया था. इसमें उन देशों को छूट दी गई थी जो रूस के नैचुरल गैस एक्सपोर्ट का 15 फीसदी से कम इंपोर्ट करते हैं और जिन्होंने उन इंपोर्ट को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं.
कांग्रेस के प्रयास का उद्देश्य रूस को तेल और गैस की बिक्री से मिलने वाले धन के प्रवाह में कटौती करना था जिससे कि वह यूक्रेन के खिलाफ जंग में कमजोर पड़ सके. सांसदों ने यह भी नोट किया कि अमेरिका को युद्ध के लिए आर्थिक मदद रोकने के लिए कांग्रेस ने 2022 में रूस के ऊर्जा आयात पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया था.
छह सांसदों ने अपने बयान में लिखा, 'कांग्रेस साफ थी, अमेरिका को रूस से तेल तब तक आयात नहीं करना चाहिए जब तक वह यूक्रेन के खिलाफ अपना हमला बंद नहीं कर देता और हमारे नाटो (NATO) सहयोगियों के खिलाफ धमकियां देना बंद नहीं कर देता.' राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिका में रूसी डीजल आयात की इजाजत देने का फैसला सीधे उस कानून के खिलाफ है.'
सीनेटर जॉन बैरासो, आर वयो ने कहा कि ट्रंप एनर्जी की कीमत कम करने पर फोकस कर रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति का यह कदम अमेरिकी कानून का उल्लंघन होगा. सीबीएस के 'फेस द नेशन' पर बैरासो ने कहा, 'प्रेसिडेंट बैलेंस बना रहे हैं और उन्हें कड़े फैसले लेने होंगे.' उन्होंने ट्रंप को पिछले महीने कांग्रेस द्वारा पास किए गए बैन कानून को लागू करने के लिए भी बढ़ावा दिया. एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस डील से पंप पर ऊंची कीमतों पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है.
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी के सीनियर रिसर्च स्कॉलर रिचर्ड नेफ्यू ने कहा कि डीजल की कुल मात्रा अमेरिका द्वारा एक दिन में इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल से कम लगती है. आगे कहा कि ईरान और रूस को अमेरिका से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है.
उन्होंने कहा, 'ईरानी शायद बहुत उत्साहित हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि अमेरिका पर अभी भी बहुत दबाव है. और रूसी उत्साहित हैं क्योंकि इससे प्रतिबंधों के सिस्टम में एक बड़ी कमी आ गई है.' ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका में डीजल की रिकॉर्ड कीमतों के लिए ईरान में अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध के बजाय यूक्रेन को दोषी ठहराया है, जिससे दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं.