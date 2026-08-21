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मालवाहक जहाज अगवा, चालक दल में छह भारतीय शामिल

सोमालिया तट के पास तुर्की के हथियारों से लैस एक अपहृत मालवाहक जहाज पर सवार 10 चालक दल के सदस्यों में छह भारतीय हैं.

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सांकेतिक तस्वीर (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2026 at 12:27 PM IST

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नई दिल्ली : तुर्की के हथियारों से भरे एक जहाज को अगवा कर लिया गया है. इस पर चालक दल के कुल 10 सदस्य हैं. इनमें से छह भारतीय हैं. विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास इस सप्ताह की शुरुआत में समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा किए गए तुर्की के हथियारों से लदे एक मालवाहक जहाज पर सवार 10 चालक दल के सदस्यों में कम से कम छह भारतीय शामिल थे. यह जानकारी गुरुवार को एक सोमाली अधिकारी ने दी. अधिकारी ने बताया कि कैमरून के झंडे वाले एम/वी लुतुफ जहाज को सोमवार को पुंटलैंड के एयल जिले के मरैया से लगभग 3.5 समुद्री मील दूर समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था.

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ने अधिकारी के हवाले से बताया कि जहाज में तुर्की के हथियार और अन्य उपकरण लदे हुए थे. अधिकारी के अनुसार, 10 सदस्यीय चालक दल में छह भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई नागरिक और दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल हैं. खबरों के मुताबिक, पोलर मूवमेंट शिपिंग के स्वामित्व वाले इस जहाज में मोगादिशु में स्थित एक तुर्की सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए हथियार, संचार और उपग्रह उपकरण लदे हुए थे.

तुर्की अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई. खबरों के अनुसार, लगभग आठ समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डांगोरोयो जिले के गरमाल के पास तट की ओर ले गए. अधिकारी ने बताया कि माना जा रहा है कि इस समूह के संबंध उन समुद्री लुटेरों से हैं जो पहले 26 अप्रैल को एम/वी स्वार्ड के अपहरण में शामिल थे.

बाद में तुर्की के स्वामित्व वाले दो जहाज अपहृत जहाज के पास पहुंचे, जबकि तुर्की के हेलीकॉप्टर और ड्रोन इलाके की निगरानी कर रहे थे. अधिकारी के अनुसार, मंगलवार को दो लोगों को ले जा रही एक छोटी नाव जहाज के पास पहुंची और सोमालिया में आमतौर पर चबाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ, खत, की आपूर्ति की। नाव के तट पर लौटने के बाद हवाई हमले की सूचना मिली, जिसमें चार लोग मारे गए और दो अन्य घायल हो गए.

हालांकि, हवाई हमले की परिस्थितियों, जिसमें इसे किसने अंजाम दिया और क्या मारे गए लोग अपहरण में शामिल थे, की एपी द्वारा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी. लूतुफ, उसके चालक दल, जिसमें छह भारतीय भी शामिल हैं, और उसके माल की वर्तमान स्थिति अस्पष्ट है. भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी जारी नहीं की है.

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