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मालवाहक जहाज अगवा, चालक दल में छह भारतीय शामिल

नई दिल्ली : तुर्की के हथियारों से भरे एक जहाज को अगवा कर लिया गया है. इस पर चालक दल के कुल 10 सदस्य हैं. इनमें से छह भारतीय हैं. विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास इस सप्ताह की शुरुआत में समुद्री लुटेरों द्वारा अगवा किए गए तुर्की के हथियारों से लदे एक मालवाहक जहाज पर सवार 10 चालक दल के सदस्यों में कम से कम छह भारतीय शामिल थे. यह जानकारी गुरुवार को एक सोमाली अधिकारी ने दी. अधिकारी ने बताया कि कैमरून के झंडे वाले एम/वी लुतुफ जहाज को सोमवार को पुंटलैंड के एयल जिले के मरैया से लगभग 3.5 समुद्री मील दूर समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था.

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ने अधिकारी के हवाले से बताया कि जहाज में तुर्की के हथियार और अन्य उपकरण लदे हुए थे. अधिकारी के अनुसार, 10 सदस्यीय चालक दल में छह भारतीय, एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई नागरिक और दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल हैं. खबरों के मुताबिक, पोलर मूवमेंट शिपिंग के स्वामित्व वाले इस जहाज में मोगादिशु में स्थित एक तुर्की सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए हथियार, संचार और उपग्रह उपकरण लदे हुए थे.

तुर्की अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई. खबरों के अनुसार, लगभग आठ समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डांगोरोयो जिले के गरमाल के पास तट की ओर ले गए. अधिकारी ने बताया कि माना जा रहा है कि इस समूह के संबंध उन समुद्री लुटेरों से हैं जो पहले 26 अप्रैल को एम/वी स्वार्ड के अपहरण में शामिल थे.