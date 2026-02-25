अमेरिका: सिख व्यक्ति का अपहरण कर हत्या, अधिकारियों ने कहा- यह 'टारगेट' नहीं था
पीड़ित इलाके के एक सिख मंदिर में वॉलंटियर के तौर पर काम करते थे और पत्नी समेत तीन बच्चों के साथ वहीं रहते थे.
February 25, 2026
न्यूयॉर्क: अमेरिका में 57 साल के एक सिख व्यक्ति को किडनैप किए जाने के कुछ दिनों बाद वह मृत पाया गया. अधिकारियों ने कहा कि वह अपराध का 'इरादा निशाना' नहीं था. अवतार सिंह के 17 फरवरी को रात करीब 8:52 बजे ट्रेसी, कैलिफोर्निया में लापता होने की रिपोर्ट मिली थी.
जांच के दौरान सर्विलांस फुटेज में दोपहर करीब 2:30 बजे सिंह के साथ एक सफेद एसयूवी और गहरे रंग के कपड़े पहने तीन अनजान लोग दिखे. अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि पीड़ित अपनी मर्जी के खिलाफ गाड़ी में घुसा था.
सैन जोकिन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सिंह 20 फरवरी को दोपहर करीब 3:20 बजे लेक बेरीएसा के पास मृत पाए गए जब नापा काउंटी शेरिफ ऑफिस को लापता व्यक्ति के हुलिए से मिलता-जुलता एक शव मिला. अधिकारियों ने कहा कि जासूस मामले की जांच कर रहे हैं और इस भयानक काम के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रहे हैं.
सैन जोकिन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने कहा, 'अभी तक मिली जानकारी के आधार पर यह एक अलग घटना लगती है और कम्युनिटी के लिए कोई खतरा अभी पता नहीं है.' एक न्यूज पोर्टल की एक रिपोर्ट में सैन जोकिन काउंटी के शेरिफ पैट्रिक विथ्रो के हवाले से कहा गया है कि सिंह किडनैपिंग और मर्डर का टारगेट नहीं था.
विथ्रो ने कहा कि किडनैप करने वाले किसी खास वजह से दूसरे व्यक्ति को टारगेट कर रहे थे और 'हमें उम्मीद है कि वह वजह सामने आ जाएगी.' उन्होंने कहा कि हालांकि इन्वेस्टिगेटर किडनैप करने वालों या किसी संभावित मकसद से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दे सके, लेकिन सिंह उनका टारगेट नहीं था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंह इलाके के एक सिख मंदिर में वॉलंटियर के तौर पर काम करते थे, जहाँ वे अपनी पत्नी और तीन छोटे बच्चों के साथ वहीं रहते थे. रिपोर्ट में कम्युनिटी के सदस्य दीप सिंह के हवाले से कहा गया, 'वह बहुत ईमानदार और मेहनती थे. 23 साल तक, उनका मुख्य काम हमारे गुरुद्वारे, मंदिर में हेड कुक का था, लेकिन वह सिर्फ कुक ही नहीं थे, बल्कि वह एक मल्टी-टास्किंग इंसान थे.'