अमेरिका: सिख व्यक्ति का अपहरण कर हत्या, अधिकारियों ने कहा- यह 'टारगेट' नहीं था

न्यूयॉर्क: अमेरिका में 57 साल के एक सिख व्यक्ति को किडनैप किए जाने के कुछ दिनों बाद वह मृत पाया गया. अधिकारियों ने कहा कि वह अपराध का 'इरादा निशाना' नहीं था. अवतार सिंह के 17 फरवरी को रात करीब 8:52 बजे ट्रेसी, कैलिफोर्निया में लापता होने की रिपोर्ट मिली थी. जांच के दौरान सर्विलांस फुटेज में दोपहर करीब 2:30 बजे सिंह के साथ एक सफेद एसयूवी और गहरे रंग के कपड़े पहने तीन अनजान लोग दिखे. अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि पीड़ित अपनी मर्जी के खिलाफ गाड़ी में घुसा था. सैन जोकिन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सिंह 20 फरवरी को दोपहर करीब 3:20 बजे लेक बेरीएसा के पास मृत पाए गए जब नापा काउंटी शेरिफ ऑफिस को लापता व्यक्ति के हुलिए से मिलता-जुलता एक शव मिला. अधिकारियों ने कहा कि जासूस मामले की जांच कर रहे हैं और इस भयानक काम के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रहे हैं.