शिंजो आबे की हत्या के आरोपी ने अदालत में गुनाह कबूल किया, क्या थी पूर्व पीएम की हत्या की वजह?

टोक्यो: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने वाले शख्स ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में 45 साल के आरोपी तेत्सूया यामागामी ने दिनदहाड़े पूर्व पीएम को गोली मार दी थी.

अदालत ने पुष्टि की कि अभियोग लगाने से पहले, तेत्सूया यामागामी को छह महीने तक मानसिक सुधार गृह में रखा गया था. बाद में निष्कर्ष निकला कि आरोपी तेत्सूया यामागामी मुकदमे का सामना करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं. उसके बाद अब जाकर केस की सुनवाई शुरू हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी तेत्सूया यामागामी ने पश्चिमी शहर नारा में एक चुनावी भाषण के दौरान घर में बनी बंदूक से जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या करने की बात स्वीकार की.

क्या थी हत्या की वजह

नारा जिला कोर्ट ने कहा कि वह 21 जनवरी को अपना फैसला सुनाने से पहले दिसंबर तक कई सुनवाई करेगा. क्योदो न्यूज के मुताबिक, यामागामी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने यूनिफिकेशन चर्च के खिलाफ गहरी दुश्मनी के कारण यह हमला किया, जिसे उसने अपने परिवार की वित्तीय बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया.

उसकी मां ने कथित तौर पर समूह को लगभग 100 मिलियन येन (लगभग 650,000 अमेरिकी डॉलर) दान कर दिए, जिससे परिवार कर्ज में डूब गया. जांच सूत्रों ने कहा कि यामागामी ने आबे को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि पूर्व नेता के दादा नोबुसुके किशी ने दक्षिण कोरिया के एक कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी द्वारा 1954 में स्थापित यूनिफिकेशन चर्च को जापान में लाने में मदद की थी.