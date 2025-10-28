ETV Bharat / international

शिंजो आबे की हत्या के आरोपी ने अदालत में गुनाह कबूल किया, क्या थी पूर्व पीएम की हत्या की वजह?

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने वाले शख्स ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.

Shooter of former Japan PM Shinzo Abe
पूर्व पीएम शिंजो आबे और तेत्सूया यामागामी (फाइल फोटो) (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टोक्यो: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने वाले शख्स ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में 45 साल के आरोपी तेत्सूया यामागामी ने दिनदहाड़े पूर्व पीएम को गोली मार दी थी.

अदालत ने पुष्टि की कि अभियोग लगाने से पहले, तेत्सूया यामागामी को छह महीने तक मानसिक सुधार गृह में रखा गया था. बाद में निष्कर्ष निकला कि आरोपी तेत्सूया यामागामी मुकदमे का सामना करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ हैं. उसके बाद अब जाकर केस की सुनवाई शुरू हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी तेत्सूया यामागामी ने पश्चिमी शहर नारा में एक चुनावी भाषण के दौरान घर में बनी बंदूक से जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या करने की बात स्वीकार की.

क्या थी हत्या की वजह
नारा जिला कोर्ट ने कहा कि वह 21 जनवरी को अपना फैसला सुनाने से पहले दिसंबर तक कई सुनवाई करेगा. क्योदो न्यूज के मुताबिक, यामागामी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने यूनिफिकेशन चर्च के खिलाफ गहरी दुश्मनी के कारण यह हमला किया, जिसे उसने अपने परिवार की वित्तीय बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया.

उसकी मां ने कथित तौर पर समूह को लगभग 100 मिलियन येन (लगभग 650,000 अमेरिकी डॉलर) दान कर दिए, जिससे परिवार कर्ज में डूब गया. जांच सूत्रों ने कहा कि यामागामी ने आबे को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि पूर्व नेता के दादा नोबुसुके किशी ने दक्षिण कोरिया के एक कट्टर कम्युनिस्ट विरोधी द्वारा 1954 में स्थापित यूनिफिकेशन चर्च को जापान में लाने में मदद की थी.

क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुकदमे ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. अदालती दस्तावेजों से पता चला कि गोलीबारी से पहले, यामागामी ने अपने घरेलू हथियारों से कई बार परीक्षण किया था, जिसमें यूनिफिकेशन चर्च से जुड़ी एक सुविधा के पास भी परीक्षण किया गया था.

बाद में यामागामी पर न केवल हत्या का आरोप लगाया गया, बल्कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों और हथियार निर्माण को नियंत्रित करने वाले कानूनों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया. जिन गवाहों से गवाही देने की उम्मीद है उनमें यामागामी की मां, एक धार्मिक विद्वान और एक विधायक शामिल हैं जो गोलीबारी के दौरान मौजूद थे.

8 जुलाई 2022 को एक चुनावी भाषण के दौरान आबे की हत्या ने जापान को झकझोर दिया और यूनिफिकेशन चर्च और राजनेताओं, विशेष रूप से सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों के बीच संबंधों की गहन जांच को प्रेरित किया, जिसका नेतृत्व कभी आबे करते थे. नारा प्रांत, जहां गोलीबारी हुई, साने ताकाइची का निर्वाचन क्षेत्र भी है, जो आबे की शिष्या थीं और हाल ही में इस महीने की शुरुआत में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं.

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे की पत्नी से मुलाकात की, जापान के पूर्व पीएम को किया याद

TAGGED:

SHINZO ABE ASSASSINATION CASE
JAPAN FORMER PM
TETSUYA YAMAGAMI
NARA DISTRICT COURT
SHINZO ABE ASSASSINATION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

डॉलर के मुकाबले रुपया लड़खड़ाया, सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मामूली बढ़त

हमास ने बंधक का लौटाया शव, गाजा में संघर्ष विराम पर परिवारों की अपील का दिखा असर

दिग्गज कंपनी 30 हजार कर्मचारियों की करेगी छंटनी, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.