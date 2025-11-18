ETV Bharat / international

शेख हसीना ने अपने खिलाफ फैसले को पक्षपातपूर्ण, राजनीति से प्रेरित और ICT को धांधली वाला बताया

ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनाया गया फैसला एक 'धांधली न्यायाधिकरण' से आया है. इसका गठन और अध्यक्षता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अनिर्वाचित अंतरिम सरकार द्वारा की गई है. इसके पास लोकतांत्रिक जनादेश का अभाव है. उन्होंने फैसले को 'पक्षपाती' और 'राजनीति से प्रेरित' बताया.

यह टिप्पणी बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद आई है. इसमें उन्हें पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों से संबंधित मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में दोषी पाया गया.

शेख हसीना ने कहा कि मृत्युदंड के फैसले अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों के निर्लज्ज और जानलेवा इरादे को उजागर करते हैं, जो बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं. साथ ही अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में खत्म करना चाहते हैं. डॉ. मोहम्मद यूनुस के अराजक, हिंसक और सामाजिक रूप से प्रतिगामी प्रशासन के तहत काम कर रहे लाखों बांग्लादेशी, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के इस प्रयास से मूर्ख नहीं बनेंगे.

वे देख सकते हैं कि तथाकथित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा किए गए मुकदमों का उद्देश्य कभी भी न्याय प्राप्त करना या जुलाई और अगस्त 2025 की घटनाओं के बारे में कोई वास्तविक जानकारी प्रदान करना नहीं है. विवादास्पद आईसीटी फैसले के बाद पूर्व पीएम हसीना द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, 'उनका उद्देश्य अवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और डॉ. यूनुस और उनके मंत्रियों की विफलताओं से दुनिया का ध्यान भटकाना था.' यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'उनके तत्वावधान में सार्वजनिक सेवाएं चरमरा गई हैं.'

देश की अपराध-ग्रस्त सड़कों से पुलिस पीछे हट गई है और न्यायिक निष्पक्षता को तार-तार कर दिया गया है. अवामी लीग के समर्थकों पर हमले बेदाग चल रहे हैं. हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है.