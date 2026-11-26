बांग्लादेश में शेख हसीना के पूर्व उप प्रेस सचिव समेत तीन गिरफ्तार
पूर्व पीएम शेख हसीना की स्वदेश वापसी से पहले कार्रवाई करते हुए उनके पूर्व उप प्रेस सचित सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.
By PTI
Published : November 26, 2026 at 7:17 PM IST
ढाका : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पूर्व उप प्रेस सचिव समेत तीन लोगों को गुरुवार तड़के राजधानी ढाका में गिरफ्तार किया गया. सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी.
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, हसीना के पूर्व उप प्रेस सचिव केएम शखावत मून और दो अन्य लोगों को ढाका के धानमंडी-27 इलाके से हिरासत में लिया गया. गिरफ्तार किए गए अन्य दो लोगों में पूर्व उपायुक्त मोहम्मद इलियास हुसैन और आयकर अधिवक्ता सूफी मोहम्मद अल मामून शामिल हैं.
'द डेली स्टार' अखबार के अनुसार, जातीयताबादी छात्र दल (जेसीडी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तीनों को ढाका के धानमंडी इलाके में पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया. जेसीडी सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का छात्र संगठन है.
मोहम्मदपुर थाने के ड्यूटी अधिकारी उपनिरीक्षक मसूदुर रहमान ने बताया कि पुलिस तीनों को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है.
इस बीच, हसीना की अगले महीने प्रस्तावित वापसी को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी है. सीमा सुरक्षा बल के 108 प्लाटून तैनात किए गए हैं, जिनमें से 56 हसीना के गृह जिले गोपालगंज में तैनात हैं.
हसीना की संभावित वापसी को लेकर पिछले कुछ सप्ताह में बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं. इनमें ट्रेन, बस और बैंकों को आग लगाने की घटनाएं भी शामिल हैं. हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के कारण उनकी सरकार गिरने के बाद ढाका छोड़कर भारत चली गई थीं और तब से भारत में रह रही हैं.
पुलिस ने हालिया हिंसक घटनाओं के लिए अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है. सुरक्षा बढ़ाने के पीछे आशंका है कि हसीना के समर्थक आने वाले दिनों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं तेज कर सकते हैं. प्रतिबंधित अवामी लीग ऑनलाइन माध्यमों से 29 और 30 नवंबर को लॉकडाउन कार्यक्रम का प्रचार कर रही है, जिससे तनाव बढ़ने की आशंका है.
बीएसएस के अनुसार, गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बुधवार को कहा कि अवामी लीग को बांग्लादेश में कभी भी राजनीति करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अहमद ने अवामी लीग को ''फासीवादी और माफिया ताकत'' बताते हुए आरोप लगाया कि जुलाई 2024 के जनविद्रोह के दौरान हुई सामूहिक हत्याओं के लिए पार्टी जिम्मेदार थी.
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