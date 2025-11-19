ETV Bharat / international

शेख हसीना की मौत की सजा पर बोले इस्कॉन पुजारी चिन्मय के वकील, कहा- 'फैसला राजनीतिक'

बांग्लादेश की आईसीटी ने शेख हसीना को छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की क्रूर कार्रवाई के लिए मौत की सजा सुनाई है.

Sheikh Hasina
शेख हसीना. (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 9:45 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बैरकपुर (उत्तर 24 परगना): जेल में बंद इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्रनाथ घोष ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा की कड़ी आलोचना करते हुए इस फैसले को "पूरी तरह से राजनीतिक" बताया है.

बैरकपुर के भाटपारा में मीडिया से बात करते हुए, घोष ने कहा कि मुकदमा निष्पक्ष नहीं था और यह फैसला न्याय में बाधाएं पैदा करेगा. उन्होंने कहा, "किसी के प्रति गुस्सा और आक्रोश हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि उसे निष्पक्ष सुनवाई के बिना मौत की सजा सुनाई जाए. मुझे लगता है कि यह कोई साधारण फैसला नहीं है. यह सजा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दी गई है."

घोष का यह भी मानना ​​है कि शेख हसीना को फांसी के लिए बांग्लादेश लाने का आदेश दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सजा कैसे लागू की जाएगी. उन्होंने कहा, "यह फैसला तभी लागू हो सकता है, जब हसीना को बांग्लादेश लाया जा सके. अगर उन्हें बांग्लादेश नहीं भी लाया जा सका, तब भी उनके खिलाफ यह सजा लागू रहेगी."

गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में पद्मा नदी के किनारे बसा देश आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण उथल-पुथल में था. धीरे-धीरे इसने एक विनाशकारी आंदोलन का रूप ले लिया. बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कड़े कदमों से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. अगस्त में, उन्हें अंततः बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा.

इसके बाद, कई आरोपों पर मुकदमे शुरू हुए, जिनमें पुलिस को छात्रों पर गोली चलाने का आदेश देने और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप भी शामिल था.

सोमवार को लंबी सुनवाई के बाद, बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री को उकसाने, हत्या का आदेश देने और पुलिस दमन को रोकने में विफल रहने जैसे आरोपों में दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई.

घोष ने कहा कि न्यायाधीशों के पास भगोड़े अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी सजा सुनाने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि किसी को मौत की सजा सुनाने के लिए विशिष्ट नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है, जिनका, उनके आरोप के अनुसार, इस मामले में पालन नहीं किया गया. उन्होंने कहा, "जब मौत की सजा देने की बात आती है, तो कुछ नियमों और विनियमों का पालन करना होता है. मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता."

उन्होंने आगे कहा कि हसीना बांग्लादेशी अदालत में इस सजा के खिलाफ अपील कर सकती हैं और उन्हें अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा. लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वह व्यक्तिगत रूप से बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

उन्होंने आगे कहा, "कानून सभी पर लागू होता है, चाहे वह बांग्लादेश हो, भारत हो या दुनिया में कोई भी जगह, कानून अपनी गति से चलता है. हसीना को दी गई मौत की सजा काफी चिंताजनक है. वह इस फैसले के खिलाफ बांग्लादेश की अदालत में अपील कर सकती हैं. उन्हें ऐसा करने के लिए एक महीने का समय मिलेगा. हालांकि, अगर वह व्यक्तिगत रूप से बांग्लादेश जाती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है."

बांग्लादेश की स्वतंत्रता में हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के योगदान का उल्लेख करते हुए, रवींद्रनाथ घोष ने कहा, "शेख हसीना के पिता बांग्लादेश की स्वतंत्रता के मुख्य सूत्रधार थे. उनके आह्वान पर लाखों लोगों ने 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था. हम भी उस समय पराधीन बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए शामिल हुए थे. इसलिए, हमें इसे नहीं भूलना चाहिए."

दूसरी ओर, लगभग एक साल बाद भी, इस्कॉन भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास अभी तक रिहा नहीं हुए हैं. उन्हें बांग्लादेश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था. हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी, फिर भी वे अब भी जेल में हैं, क्योंकि बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय खंड ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि पिछले साल 5 अगस्त को अपनी सरकार गिराए जाने के बाद से भारत में रह रही 78 वर्षीय हसीना को सोमवार (17 नवंबर, 2025) को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की क्रूर कार्रवाई के लिए "मानवता के विरुद्ध अपराध" के आरोप में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई. हसीना के सहयोगी और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी इसी तरह के आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई थी.

ये भी पढ़ें - शेख हसीना को मौत की सजा से भारत-बांग्लादेश संबंधों पर अभूतपूर्व संकट

TAGGED:

SHEIKH HASINA DEATH SENTENCE
ISKCON PRIEST
RABINDRANATH GHOSH
COMPLETELY POLITICAL VERDICT
SHEIKH HASINA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.