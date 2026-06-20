'फिर से दोस्त बनना चाहती हैं', ट्रंप ने फिर बोला इटली की पीएम मेलोनी पर हमला
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ख़ारिज किए जाने के बाद, ट्रंप मेलोनी पर हमलावर हैं.
Published : June 20, 2026 at 7:47 PM IST
वॉशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी हाल ही में फ्रांस में हुई जी7 समिट में मिले थे. इस ग्लोबल समिट में शामिल होने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे.
फ्रांस में समिट के पूरा होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जियो मेलोनी के बीच फोटो खिंचवाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. अमेरिकी ट्रंप ने दावा किया कि इटली की प्रधानमंत्री ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मिन्नतें कीं.
'फिर से वह दोस्त बनना चाहती हैं'
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के सामने के बाद जॉर्जिया मेलोनी ने शुक्रवार, 19 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर ट्रंप के इन सभी दावों को खारिज कर दिया था और कहा- न मैं और न ही इटली ने कभी किसी से भीख मांगी है.
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस मामले को लेकर ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि जॉर्जिया मेलोनी उनसे फिर से दोस्ती करना चाहती हैं.
'बार-बार फोटो लेने के लिए मेलोनी ने कहा'
इतना ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'फ्रांस में जी-7 मीटिंग के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने बार-बार मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश की.'
ट्रंप ने आगे बताया, 'इटली में उनकी लोकप्रियता का स्तर गिर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि जब ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या बनाने से रोकने की बात आई, तो उन्होंने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया (हालांकि नाटो ने भी ऐसा ही किया था!).'
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे लिखा, 'उन्होंने हमें इटली के लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया, जिससे बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल दिक्कत हुई और यह तब हुआ जब अमेरिका इटली और दूसरे तथाकथित नाटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है.'
ट्रंप ने आगे कहा, 'अब, जब अमेरिका ने ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है, तो वह अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फिर से दोस्ती करना चाहती हैं. नहीं, शुक्रिया!'
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