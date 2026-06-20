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'फिर से दोस्त बनना चाहती हैं', ट्रंप ने फिर बोला इटली की पीएम मेलोनी पर हमला

इटली की पीएम जॉर्जियो मेलोनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए. ( file photo-AFP )