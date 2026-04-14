तुर्की के स्कूल में बंदूकधारी ने की गोलीबारी, 16 घायल, हमलावर ने खुद को भी मार डाला
तुर्की के सानलिउरफा प्रांत में एक हाई स्कूल में एक पूर्व छात्र ने फायरिंग की, जिसमें 16 लोग घायल हो गए.
Published : April 14, 2026 at 8:12 PM IST
अंकारा: तुर्की में एक हाई स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी तुर्की के सानलिउरफा (Sanliurfa) प्रांत के सिवेरेक (Siverek) में 18 साल के हमलावर ने शॉटगन से एक वोकेशनल हाई स्कूल के अंदर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी. बाद में बंदूकधारी ने खुद को भी मार डाला.
प्रांत के गवर्नर हसन सिल्दक (Hasan Sildak) ने कहा कि बाद में पुलिस द्वारा "घेरे जाने" के बाद हमलावर ने उसी शॉटगन से खुद को भी मार डाला. सिल्डक ने बताया कि हमले में 10 छात्र, चार टीचर, एक कैंटीन कर्मचारी और एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गए. ज्यादातर घायलों का इलाज सिवेरेक में चल रहा है, जबकि कुछ की हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उन्हें प्रांतीय राजधानी के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है.
हमले के पीछे का उद्देश्य अभी साफ नहीं है. तुर्की में स्कूल में गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम होती हैं. हसन सिल्दक ने कहा कि हमलावर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. उन्होंने कहा कि स्कूल को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और उसकी सुरक्षा के लिए कोई स्थायी पुलिस ऑफिसर नहीं रखा गया था. उन्होंने गोलीबारी को एक "अलग घटना" बताया.
एनटीवी टेलीविजन और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमलावर ने गोलीबारी से पहले सोशल मीडिया पर स्कूल पर हमले की धमकी दी थी. एक छात्र ने सरकारी अनादोलू एजेंसी (Anadolu Agency) को बताया कि वह और उसका एक दोस्त हमलावर से बचने के लिए अपने क्लासरूम की खिड़की से कूद गए.
अनादोलू ने उमर फुरकान सयार के हवाले से कहा, "वह (हमलावर) अचानक क्लासरूम में घुसा और गोली चला दी. उसने चार-पांच बार गोली चलाई. दो लोगों को गोली लगी. फिर वह अगली क्लासरूम में चला गया. पहले हम जमीन पर लेट गए और फिर हममें से दो लोग खिड़की से बाहर कूद गए." सयार ने आगे कहा, "उसने कुछ नहीं कहा, वह अंदर आया और सीधे गोली चलानी शुरू कर दी."
इससे पहले, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हमलावर के सरेंडर करने से मना करने के बाद सभी छात्रों को स्कूल से निकाल लिया गया और पुलिस स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स को तैनात किया गया है.
सिल्दक ने पत्रकारों को बताया, "पुलिस ने हमलावर को बिल्डिंग के अंदर घेर लिया और खुद से गोली मारने के बाद उसकी मौत हो गई." उन्होंने यह भी कहा कि शूटिंग की "पूरी" जांच की जाएगी.
सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो फुटेज में दर्जनों छात्रों को स्कूल से बाहर गेट की तरफ और फिर सड़क पर भागते हुए देखा गया.
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