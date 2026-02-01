ETV Bharat / international

पाकिस्तान: बलूचिस्तान में 40 घंटे में 145 आतंकवादी ढेर, 17 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए

बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में बलूच अलगाववादियों के हमले के एक दिन बाद 1 फरवरी, 2026 का दृष्य ( AFP )

इस्लामाबाद/कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 40 घंटों में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में 145 आतंकवादी और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने रविवार को क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी 145 आतंकवादियों के शव अधिकारियों के पास हैं और उनकी पहचान की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जब से सुरक्षा बलों ने प्रांत में आतंक के खिलाफ जंग शुरू की है, तब से दो दिन से भी कम समय में मारे गए आतंकवादियों की यह सबसे अधिक संख्या है. बुगटी ने कहा कि क्वेटा, सिबी, ग्वादर, नोश्की, पासनी समेत अलग-अलग जगहों पर आतंकवादियों से लड़ते हुए पुलिस और सुरक्षा बल के 17 लोग मारे गए.

इससे पहले दिन में, पाकिस्तानी सेना ने कहा कि सुरक्षा बलों के कई काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन में 15 सैनिक और 92 आतंकवादी मारे गए. सेना ने कहा कि ये ऑपरेशन तब शुरू किए गए जब बलूच ग्रुप के आतंकवादियों ने शनिवार को कई जगहों पर हमले किए. सेना ने कहा कि आतंकवादियों ने क्वेटा, मस्तुंग, नोश्की, दलबंदिन, खारन, पंजगुर, टंप, ग्वादर और पासनी में और उसके आसपास आतंकी गतिविधियां करके शांति भंग करने की कोशिश की.

सेना ने बयान में कहा, "हमारे बहादुर सैनिकों ने आतंकवादियों का सटीक तरीके से सामना किया और बलूचिस्तान में लंबे और बहादुरी वाले ऑपरेशन के बाद, तीन सुसाइड बॉम्बर समेत 92 आतंकवादियों को मार गिराया." सेना ने कहा कि आतंकवादियों ने आम लोगों को भी निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों समेत 18 लोग मारे गए.

बयान में कहा गया है कि सैन्य ऑपरेशन और उसके बाद हुई गोलीबारी में 15 सैनिकों की जान चली गई.