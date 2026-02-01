ETV Bharat / international

पाकिस्तान: बलूचिस्तान में 40 घंटे में 145 आतंकवादी ढेर, 17 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने कहा कि मारे गए 145 आतंकवादियों के शव पुलिस के पास हैं और उनकी पहचान की जा रही है.

बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में बलूच अलगाववादियों के हमले के एक दिन बाद 1 फरवरी, 2026 का दृष्य (AFP)
By PTI

Published : February 1, 2026 at 10:42 PM IST

इस्लामाबाद/कराची: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 40 घंटों में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में 145 आतंकवादी और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने रविवार को क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी 145 आतंकवादियों के शव अधिकारियों के पास हैं और उनकी पहचान की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जब से सुरक्षा बलों ने प्रांत में आतंक के खिलाफ जंग शुरू की है, तब से दो दिन से भी कम समय में मारे गए आतंकवादियों की यह सबसे अधिक संख्या है. बुगटी ने कहा कि क्वेटा, सिबी, ग्वादर, नोश्की, पासनी समेत अलग-अलग जगहों पर आतंकवादियों से लड़ते हुए पुलिस और सुरक्षा बल के 17 लोग मारे गए.

इससे पहले दिन में, पाकिस्तानी सेना ने कहा कि सुरक्षा बलों के कई काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन में 15 सैनिक और 92 आतंकवादी मारे गए. सेना ने कहा कि ये ऑपरेशन तब शुरू किए गए जब बलूच ग्रुप के आतंकवादियों ने शनिवार को कई जगहों पर हमले किए. सेना ने कहा कि आतंकवादियों ने क्वेटा, मस्तुंग, नोश्की, दलबंदिन, खारन, पंजगुर, टंप, ग्वादर और पासनी में और उसके आसपास आतंकी गतिविधियां करके शांति भंग करने की कोशिश की.

सेना ने बयान में कहा, "हमारे बहादुर सैनिकों ने आतंकवादियों का सटीक तरीके से सामना किया और बलूचिस्तान में लंबे और बहादुरी वाले ऑपरेशन के बाद, तीन सुसाइड बॉम्बर समेत 92 आतंकवादियों को मार गिराया." सेना ने कहा कि आतंकवादियों ने आम लोगों को भी निशाना बनाया, जिसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों समेत 18 लोग मारे गए.

बयान में कहा गया है कि सैन्य ऑपरेशन और उसके बाद हुई गोलीबारी में 15 सैनिकों की जान चली गई.

बुगटी ने मीडिया को यह भी बताया कि पसनी और क्वेटा में आतंकवादियों ने दो महिला बॉम्बर का इस्तेमाल किया था. मुख्यमंत्री ने कहा, "इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमें पहले ही क्वेटा पर एक बड़े हमले के बारे में बताया था और शनिवार रात को, इन आतंकियों ने 12 अलग-अलग जगहों पर हमारे सुरक्षा बलों, जिसमें पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के सैनिक शामिल थे, और आम लोगों पर भी हमला किया." उन्होंने कहा कि क्वेटा में दो सुसाइड बॉम्बर भी मारे गए.

बुगटी ने कहा कि शुक्रवार को पंजगुर और शाबान इलाकों में 41 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद, सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियां ​​रेड अलर्ट पर हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 40 घंटों में सबसे दर्दनाक बात ग्वादर में पांच बेगुनाह महिलाओं और तीन बच्चों की हत्या थी.

उन्होंने कहा कि आतंकवादी पुलिस और सुरक्षा बलों के ठिकानों पर कब्जा करना चाहते थे और उन्हें उनके हैंडलर गाइड कर रहे थे, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में बैठे थे. बुगटी ने बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे विद्रोही समूहों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से भी मना कर दिया. उन्होंने सवाल किया कि क्या वे राजनीतिक पार्टी हैं जिनके साथ सरकार बातचीत करेगी.

