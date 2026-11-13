पाकिस्तान में विभिन्न अभियानों में 74 आतंकवादी मारे गए: सेना
आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया.
Published : November 13, 2026 at 2:32 PM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अशांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में कई खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन में कम से कम 74 आतंकवादियों को मार गिराया. सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा कि ये ऑपरेशन 3 नवंबर से बलूचिस्तान के क्वेटा जिले के कुर्रम इलाके के साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली और ओरकजई इलाकों में चलाए गए.
इन खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशनों के दौरान, कई आतंकवादी ठिकानों पर असरदार तरीके से कार्रवाई की गई, और कई मुठभेड़ों के बाद, तहरीक-ए-तालिबान के 31 आतंकवादी मारे गए, उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए.
सेना ने कहा कि अलग-अलग ऑपरेशनों में सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटों में मीर अली में 35 और ओरकजई इलाकों में आठ आतंकवादियों को मार गिराया. इसमें कहा गया, 'आतंकवादी खतरों को खत्म करने और आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने की पक्की कोशिश में सुरक्षा बल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुफिया जानकारी के आधार पर कई ऑपरेशन कर रहे हैं. इन ऑपरेशनों को मीर अली और ओरकजई के इलाकों तक बढ़ा दिया गया है.'
इसमें कहा गया कि उनके पास से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया, जिसमें घर में बने विस्फोटक और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस शामिल हैं. पाकिस्तान में 2021 से जब से अफगान तालिबान सत्ता में आया है, खासकर उसके केपी और बलूचिस्तान प्रांतों में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है.