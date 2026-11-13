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पाकिस्तान में विभिन्न अभियानों में 74 आतंकवादी मारे गए: सेना

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अशांत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में कई खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन में कम से कम 74 आतंकवादियों को मार गिराया. सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा कि ये ऑपरेशन 3 नवंबर से बलूचिस्तान के क्वेटा जिले के कुर्रम इलाके के साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली और ओरकजई इलाकों में चलाए गए.

इन खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशनों के दौरान, कई आतंकवादी ठिकानों पर असरदार तरीके से कार्रवाई की गई, और कई मुठभेड़ों के बाद, तहरीक-ए-तालिबान के 31 आतंकवादी मारे गए, उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए.