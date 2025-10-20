ETV Bharat / international

पाकिस्तान में फिर बड़ा हमला, 5 सैनिकों की मौत, कई घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 5 सैनिक मारे गए.

several soldiers killed in TTP attack in Dera Ismail Khan in Khyber Pakhtunkhwa Pakistan updates
पाकिस्तान में फिर बड़ा हमला, 5 सैनिक मारे गए, कई घायल (File/ AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 5:29 PM IST

पेशावर: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया, जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन (एसएनजीपीएल) पर तैनात थे. आतंकियों के गोलीबारी में कम से कम पांच अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए और लगभग एक दर्जन घायल हो गए.

पुलिस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि टीटीपी के आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कोट लालू के पास सरकारी गैस कंपनी एसएनजीपीएल की टीम की सुरक्षा कर रहे सैनिकों पर गोलीबारी की. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों की जवाबी गोलीबारी में कम से कम आठ आतंकवादी मारे गए.

अधिकारियों ने बताया कि टीटीपी के आतंकी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ऊर्जा, रोजगार और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई गैस पाइपलाइन परियोजना को निशाना बनाने की योजना बने रहे थे.

आतंकी हमले में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि घायल सुरक्षाकर्मियों को इलाज के लिए डेरा इस्माइल खान स्थित संयुक्त सैन्य अस्पताल (सीएमएच) में भर्ती कराया गया है.

इससे पहले, प्रतिबंधित आतंकी समूह टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई जिले में हमला किया था, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 सैन्यकर्मी मारे गए थे. इस आतंकवादी हमले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था. पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कई जगहों पर हवाई हमले किए थे.

