ETV Bharat / international

पाकिस्तान में फिर बड़ा हमला, 5 सैनिकों की मौत, कई घायल

पेशावर: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर हमला किया, जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन (एसएनजीपीएल) पर तैनात थे. आतंकियों के गोलीबारी में कम से कम पांच अर्धसैनिक बल के जवान मारे गए और लगभग एक दर्जन घायल हो गए.

पुलिस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि टीटीपी के आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कोट लालू के पास सरकारी गैस कंपनी एसएनजीपीएल की टीम की सुरक्षा कर रहे सैनिकों पर गोलीबारी की. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों की जवाबी गोलीबारी में कम से कम आठ आतंकवादी मारे गए.

अधिकारियों ने बताया कि टीटीपी के आतंकी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ऊर्जा, रोजगार और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई गैस पाइपलाइन परियोजना को निशाना बनाने की योजना बने रहे थे.