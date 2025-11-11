ETV Bharat / international

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में IED विस्फोट, 16 सुरक्षाकर्मी घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में IED विस्फोट ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

By PTI 2 Min Read