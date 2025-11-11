ETV Bharat / international

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में IED विस्फोट, 16 सुरक्षाकर्मी घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुए आईईडी ब्लास्ट में 16 जवान घायल हो गए.

IED blast in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में IED विस्फोट (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
By PTI

Published : November 11, 2025 at 2:38 PM IST

पेशावर (पाकिस्तान) : पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर किए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) विस्फोट में कम से कम 16 जवान घायल हो गए. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर कोर के जवानों का यह काफिला डेरा इस्माइल खान जिले की लोनी चौकी से लौट रहा था तभी सोमवार देर रात लोनी गांव में आईईडी विस्फोट हुआ. इस बीच, सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को अफगानिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण वजीरिस्तान जिले में कैडेट कॉलेज के मुख्य द्वार पर एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए विस्फोट में छह लोग घायल हो गए.

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, कैडेट कॉलेज वाना पर हमला कथित तौर पर प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने किया था.

पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को ‘‘फितना अल-खवारिज’’ के रूप में अधिसूचित किया था. इस्लामी इतिहास में पूर्व में हिंसा में शामिल रहे समूहों के लिए ‘फितना अल-खवारिज’ का इस्तेमाल किया जाता था.

पाकिस्तान में विशेष रूप से अफगानिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है जिनमें ज्यादातर पुलिस, कानून प्रवर्तन कर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है. सेना ने सोमवार को कहा कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में आतंकवादियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 20 पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों को मार गिराया.

इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. पाकिस्तान की सेना ने मारे गए आतंकवादियों को ख्वारिज नाम दिया है. इस नाम का इस्तेमाल सरकार प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल करती है. टीटीपी को संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है.

सैन्य बयान के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के पूर्व गढ़ उत्तरी वजीरिस्तान में रविवार को आठ आतंकवादी मारे गए तथा उत्तर-पश्चिम में स्थित दारा आदम खेल जिले में एक अलग छापे में 12 अन्य आतंकवादी मारे गए.

