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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, DSP समेत कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की मौत

पाकिस्तान में आतंकी हमला, कई पुलिसकर्मियों की मौत ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

By PTI 2 Min Read

पेशावर : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को एक अभियान के दौरान पुलिस टीम पर आतंकवादियों के हमले में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और एक उपनिरीक्षक समेत कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई 12 अन्य घायल हो गए.

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. रेस्क्यू 1122 के एक बयान में कहा गया है कि मरने वालों की संख्या 11 हो गई है, जबकि 12 घायल हैं. एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने कथित तौर पर पहाड़ियों से पुलिसवालों पर गोलियां चलाईं, जिससे कई लोग मारे गए और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान हुआ.