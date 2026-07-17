अमेरिका ने ईरान के पुलों को बनाया निशाना, तीन की मौत, कई घायल हो गए
ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान बातचीत नहीं करता है तो अमेरिका ईरानी पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा.
By ANI
Published : July 17, 2026 at 7:09 AM IST
तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच समझौता टूटने के बाद हालात पूरे बदल गए हैं. अमेरिका के हालिया हमलों में ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना बनाया गया जिससे तीन लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.
ईरान के सरकारी मीडिया आईआरआईबी के अनुसार ईरान के होर्मोजगन प्रांत में कई जगहों पर अमेरिकी हमले किए गये. ये ईरान के खिलाफ लगातार छठी रात ऑपरेशन था. आईआरआईबी के मुताबिक, बंदर खमीर काउंटी में कोहौरेस्तान गांव और शोर नदी के पास दो पुलों को हवाई हमलों में निशाना बनाया गया.
रिपोर्ट में बताया कि बंदर अब्बास के टप्पे अल्लाह अकबर इलाके में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. होर्मोजगन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ने कहा कि घायलों में से सात को ब्लास्ट से जुड़ी चोटें आई, जबकि एक व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर आया.
एक और घटना में आईआरआईबी ने बताया कि बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें दो लोग घायल हो गए. यह स्टेशन बंदर अब्बास से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में है, जो शाहिद राजाई पोर्ट और बंदर अब्बास रेलवे से जुड़ी पैसेंजर और मालगाड़ी रेल लाइनों के लिए एक कनेक्शन पॉइंट का काम करता है.
रिपोर्ट के मुताबिक होर्मोजगन गवर्नरेट ने कहा कि कोहोरेस्तान ब्रिज के अलावा, गिरीवेह ब्रिज, जिसे प्रांत के मुख्य ट्रांसपोर्ट लिंक में से एक बताया गया है, पर भी हमला हुआ. गवर्नरेट ने यह भी बताया कि खमीर काउंटी में पुलों पर हुए हमलों में दो लोग मारे गए और चार अन्य घायल हो गए.
यह तब हुआ जब अमेरिकी सेना ने गुरुवार (लोकल टाइम) को ईरान के खिलाफ मिलिट्री हमलों का एक नया दौर शुरू किया जो दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान के खिलाफ ऑपरेशन की लगातार छठी रात थी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इस हमले का मकसद ईरान की मिलिट्री काबिलियत को और कमजोर करना था, क्योंकि तेहरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा है, जिसका दावा वॉशिंगटन करता है.
सेंटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'आज दोपहर 2 बजे अमेरिकी सेना ने ईरानी मिलिट्री काबिलियत को और कमजोर करने के लिए लगातार छठी रात ईरान के खिलाफ हमलों की एक नये चरण की शुरुआत की.' मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान चेतावनी दी कि अगर तेहरान बातचीत की टेबल पर वापस नहीं आता है, तो अमेरिका ईरान पर अपने बॉर्डर हमलों के हिस्से के तौर पर अगले हफ़्ते ईरानी पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा.
उन्होंने आगे चेतावनी दी कि अगर ईरान वॉशिंगटन के साथ डील करने में नाकाम रहा तो उसके पास कोई नहीं बचेगा. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा, 'हम कल रात उन्हें बहुत सख़्त सजा देंगे. हम उसके अगली रात उन्हें बहुत सख़्त सज़ा देंगे, और फिर अगले हफ़्ते उनके लिए हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, क्योंकि अगले हफ़्ते पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे. अगले हफ़्ते पुल बंद हो जाएंगे. हम उनके सभी पावर प्लांट्स बंद कर देंगे. हम उनके सभी पुल बंद कर देंगे, जब तक कि वे बातचीत की टेबल पर आकर बातचीत न करें.'