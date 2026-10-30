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बोस्निया में EU शांति मिशन ऑपरेशन के दौरान इटालियन हेलीकॉप्टर क्रैश, 4 की मौत, 11 घायल

बोस्निया के ब्रको में क्रैश हुए इटालियन चिनूक हेलीकॉप्टर का मलबा. ( AP )

By ANI 2 Min Read

साराजेवो: यूरोपियन यूनियन फोर्स (EUFOR) ने बताया कि गुरुवार शाम को बोस्निया और हर्जेगोविना में रूटीन ट्रेनिंग के दौरान एक इटालियन चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इस हादसे में चार सर्विस मेंबर्स की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए.

यह जानलेवा क्रैश 29 अक्टूबर, 2026 को ब्रोको के पास गोरिस सेक्टर में हुआ. यूरोपियन यूनियन फोर्स पब्लिक अफेयर्स ऑफिस की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में यह कन्फर्म किया गया कि 11 घायल लोगों की हालत स्थिर है और उन्हें मेडिकल मदद मिल रही है.

बयान में बताया गया कि बोस्निया और हर्जेगोविना से लोकल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, यूरोपियन यूनियन फोर्स लाइजन और ऑब्जर्वेशन टीम के लोगों के साथ, मौके पर पहुंची, पीड़ितों को बचाया और उन्हें ब्रको के मेडिकल सेंटर में पहुंचाया. यूरोपियन यूनियन फोर्स ने कन्फर्म किया है कि इस घटना के दौरान कोई भी आम नागरिक घायल नहीं हुआ और न ही आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी या गाड़ियों को कोई नुकसान हुआ. पीसकीपिंग मिशन ने बताया कि हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए अभी पूरी जांच चल रही है. फोर्स ने बताया कि फैक्ट्स वेरिफाई होने के बाद और बुलेटिन पब्लिश किए जाएंगे.