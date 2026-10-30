बोस्निया में EU शांति मिशन ऑपरेशन के दौरान इटालियन हेलीकॉप्टर क्रैश, 4 की मौत, 11 घायल
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सभी 11 घायलों की हालत स्थिर है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
By ANI
Published : October 30, 2026 at 8:44 AM IST
साराजेवो: यूरोपियन यूनियन फोर्स (EUFOR) ने बताया कि गुरुवार शाम को बोस्निया और हर्जेगोविना में रूटीन ट्रेनिंग के दौरान एक इटालियन चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इस हादसे में चार सर्विस मेंबर्स की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए.
यह जानलेवा क्रैश 29 अक्टूबर, 2026 को ब्रोको के पास गोरिस सेक्टर में हुआ. यूरोपियन यूनियन फोर्स पब्लिक अफेयर्स ऑफिस की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में यह कन्फर्म किया गया कि 11 घायल लोगों की हालत स्थिर है और उन्हें मेडिकल मदद मिल रही है.
बयान में बताया गया कि बोस्निया और हर्जेगोविना से लोकल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, यूरोपियन यूनियन फोर्स लाइजन और ऑब्जर्वेशन टीम के लोगों के साथ, मौके पर पहुंची, पीड़ितों को बचाया और उन्हें ब्रको के मेडिकल सेंटर में पहुंचाया.
यूरोपियन यूनियन फोर्स ने कन्फर्म किया है कि इस घटना के दौरान कोई भी आम नागरिक घायल नहीं हुआ और न ही आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी या गाड़ियों को कोई नुकसान हुआ. पीसकीपिंग मिशन ने बताया कि हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए अभी पूरी जांच चल रही है. फोर्स ने बताया कि फैक्ट्स वेरिफाई होने के बाद और बुलेटिन पब्लिश किए जाएंगे.
इसके अलावा यूरोपियन यूनियन फोर्स ने लोगों से अपील की है कि वे बिना वेरिफाई की अफवाहें न फैलाएं या इसमें शामिल सर्विस मेंबर्स की पहचान और राष्ट्रीयता के बारे में अंदाजा न लगाएं और लोगों को सलाह दी है कि वे असली अपडेट के लिए इसके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म देखें.
जानमाल के नुकसान पर दुख जताते हुए यूरोपियन यूनियन फोर्स ने मरने वालों के दुखी परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी हमदर्दी जताई और माना कि इस हादसे से वे बहुत सदमे में हैं. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी बोस्निया और हर्जेगोविना में हेलीकॉप्टर क्रैश पर दुख व्यक्त किया.
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पीड़ितों, उनके रिश्तेदारों और पूरे इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए तैनात सभी लोगों के प्रति अपनी हमदर्दी जताई, और इटैलियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट और एकजुटता दिखाई. यह एयरक्राफ्ट यूरोपियन यूनियन फोर्स के तहत तैनात किया गया था, जो बोस्निया और हर्जेगोविना में यूरोपियन यूनियन का पीसकीपिंग मिशन है, जो अभी इटैलियन कमांड के तहत काम करता है.