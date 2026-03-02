लेबनान में इजराइल के हमलों में 31 लोगों की मौत, बेरूत में कई बिल्डिंग तबाह

ETV Bharat / international

तेल अवीव/बेरूत: ईरान पर बमबारी के बीच इजराइली सेना ने सोमवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए. इन हमलों में 31 लोग मारे गए हैं. लेबनानी अधिकारियों ने कहा कि देश पर इजराइली हवाई हमलों में अब तक कम से कम 31 लोग मारे गए हैं और 149 अन्य घायल हुए हैं. इससे पहले हिज्बुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागने का दावा किया था. हालांकि, इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली में उसे हवा में तबाह कर लिया था. इसके बाद इजराइल ने हिज्बुल्लाह के खिलाफ आक्रामक अभियान की घोषणा की. दक्षिणी बेरूत में इजराईली हवाई हमले में क्षतिग्रस्त बिल्डिंग (AP) आईडीएफ के अनुसार, इजराइली सेना के प्रमुख इयाल जमीर ने हिज्बुल्लाह के इजराइल पर रॉकेट दागने के बाद एक मीटिंग में यह घोषणा की. उनके हवाले से कहा गया, "हमने हिज्बुलल्लाह के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू किया है."