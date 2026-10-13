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पाकिस्तान में रेल हादसा, पटरी से उतरी पूरी ट्रेन, छह यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा घायल

13 अक्टूबर 2026 को मुल्तान के बाहरी इलाके में पैसेंजर ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस पटरी उतरी. ( AFP )

By PTI 3 Min Read

लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार को एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर गई. इस रेल हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन हादसा सुबह 5.15 बजे के आसपास हुआ और ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि 'रहमान बाबा एक्सप्रेस' के सभी 14 डिब्बे मुल्तान में शेरशाह पुल के पास पटरी से उतर गए.