पाकिस्तान में रेल हादसा, पटरी से उतरी पूरी ट्रेन, छह यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा घायल
पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि 'रहमान बाबा एक्सप्रेस' के सभी 14 डिब्बे मुल्तान में शेरशाह पुल के पास पटरी से उतर गए.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 5:21 PM IST
लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार को एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर गई. इस रेल हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन हादसा सुबह 5.15 बजे के आसपास हुआ और ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी.
अधिकारियों ने बताया कि 'रहमान बाबा एक्सप्रेस' के सभी 14 डिब्बे मुल्तान में शेरशाह पुल के पास पटरी से उतर गए.
पाकिस्तान रेलवे के प्रवक्ता बाबर अली ने बताया कि ट्रेन में लगभग 500 यात्री सवार थे. उन्होंने लोको पायलट के बयान के हवाले से बताया कि जब ट्रेन मुल्तान के शेरशाह स्टेशन से गुजर रही थी, तो उसे अचानक एक झटका महसूस हुआ जिसके बाद उसने ब्रेक लगाए. उन्होंने कहा, "जब ट्रेन रुकी, तो उसके लगभग 14 डिब्बे पटरी से उतर चुके थे."
प्रवक्ता ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि राहत और बचाव दल ने पटरी से उतरे डिब्बों से यात्रियों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, "एक यात्री के डिब्बे के भीतर फंसे होने की सूचना है और बचावकर्मी उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं."
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई है और 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं. राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए मुल्तान से एक राहत ट्रेन और मेडिकल वैन दुर्घटनास्थल के लिए रवाना की गई.
वहीं, रेल हादसे के बाद अप और डाउन दोनों लाइन पर रेल यातायात निलंबित कर दिया गया, जिससे इस मार्ग पर रेल सेवाएं बाधित हुईं.
मुल्तान के आयुक्त आमिर करीम खान ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने प्रभावित यात्रियों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.
एक यात्री ने मीडिया को बताया कि दुर्घटना से पहले रोहरी के पास कर्मचारियों ने बोगी नंबर-नौ के नट-बोल्ट की मरम्मत की थी. 'जियो न्यूज' के अनुसार, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और यह भी अभी स्पष्ट नहीं है कि इस मरम्मत का ट्रेन के पटरी से उतरने से कोई संबंध था या नहीं.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों को बिना किसी देरी के बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
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