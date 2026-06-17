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PM मोदी ने ट्रंप के समक्ष भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया, समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर चिंता जताई

पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को फ्रांस के एवियन में जी7 समिट 2026 के दौरान साथी नेताओं के साथ ( IANS )

एवियन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जी7 नेताओं को संबोधित करते हुए हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य हमले में भारतीय नाविकों की दुखद मौत पर चिंता जताई. इस दौरान उनके बगल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे थे.

होर्मुज जलडमरूमध्य में अस्थिरता के गंभीर इंसानी और आर्थिक नुकसान पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार रास्तों की सुरक्षा की जोरदार वकालत की. पीएम मोदी ने कहा, 'हम पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों में हुई तरक्की का स्वागत करते हैं. इस लड़ाई से इस इलाके में हमारे दोस्त देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है. होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए समुद्री व्यापार में रुकावटों ने ग्लोबल इकॉनमी पर बुरा असर डाला है.'

ग्लोबल समुद्री समुदाय के प्रति भारत के कमिटमेंट पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा, 'कई भारतीय आम लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है. नाविकों की सुरक्षा जो ग्लोबल समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ते हैं, हमारी जिम्मेदारी है.'

फ्रांस के एवियन में 'नई पार्टनरशिप बनाना और इंटरनेशनल सॉलिडैरिटी को फिर से बनाना' पर फोकस्ड हाई-लेवल सेशन में बोलते हुए, उन्होंने कहा, 'हमें यह पक्का करना होगा कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और नाविक बिना किसी डर के अपना काम कर सकें.'

प्रधानमंत्री का यह जरूरी दखल जी7 देशों के नेताओं के सामने वेस्ट एशिया में तनाव के बीच हुआ, जिसने ग्लोबल एनर्जी और कमर्शियल कार्गो के एक बड़े हिस्से को हैंडल करने वाले जरूरी शिपिंग लेन को खतरे में डाल दिया है.