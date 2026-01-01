ETV Bharat / international

स्विटजरलैंड में धमाके में कई लोगों की मौत, पुलिस सबूत खंगाल रही

स्विटजरलैंड में धमाके में कई लोगों की मौत ( AP ( प्रतीकात्मक तस्वीर) )

जेनेवा (स्विट्जरलैंड): स्विस पुलिस ने गुरुवार सुबह बताया कि क्रैन्स मोंटाना के लग्जरी अल्पाइन स्की रिसॉर्ट टाउन के एक बार में हुए धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, और कुछ घायल हो गए. साउथ-वेस्ट स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस के स्पोक्सपर्सन गेटन लैथियन ने AFP को बताया, "एक ऐसा धमाका हुआ है, जिसके बारे में पता नहीं है." "कई लोग घायल हुए हैं, और कई लोग मारे गए हैं." उन्होंने कहा कि धमाका रात करीब 1:30 बजे (0030 GMT) ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ, जो टूरिस्ट के बीच पॉपुलर है, जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे. स्विस मीडिया की पब्लिश हुई तस्वीरों में एक बिल्डिंग में आग लगी हुई दिख रही है, और पास में इमरजेंसी सर्विस मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "मदद अब भी जारी है." स्विस पुलिस ने बताया कि क्रैन्स-मोंटाना के शानदार अल्पाइन स्की रिसॉर्ट के एक बार में हुए धमाके में कई लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए.