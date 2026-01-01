स्विटजरलैंड में धमाके में कई लोगों की मौत, पुलिस सबूत खंगाल रही
जेनेवा (स्विट्जरलैंड): स्विस पुलिस ने गुरुवार सुबह बताया कि क्रैन्स मोंटाना के लग्जरी अल्पाइन स्की रिसॉर्ट टाउन के एक बार में हुए धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, और कुछ घायल हो गए.
साउथ-वेस्ट स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में पुलिस के स्पोक्सपर्सन गेटन लैथियन ने AFP को बताया, "एक ऐसा धमाका हुआ है, जिसके बारे में पता नहीं है." "कई लोग घायल हुए हैं, और कई लोग मारे गए हैं."
उन्होंने कहा कि धमाका रात करीब 1:30 बजे (0030 GMT) ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ, जो टूरिस्ट के बीच पॉपुलर है, जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे.
स्विस मीडिया की पब्लिश हुई तस्वीरों में एक बिल्डिंग में आग लगी हुई दिख रही है, और पास में इमरजेंसी सर्विस मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "मदद अब भी जारी है."
स्विस पुलिस ने बताया कि क्रैन्स-मोंटाना के शानदार अल्पाइन स्की रिसॉर्ट के एक बार में हुए धमाके में कई लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए.
कैंटोनल पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि धमाके की वजह पता नहीं थी, लेकिन कई लोगों के मरने की पुष्टि हुई है.
स्विट्ज़रलैंड की पुलिस ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि क्रांस-मोंटाना के स्की रिसॉर्ट में हुए विस्फोट के दौरान बार में 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे.
बता दें कि पुलिस ने स्विट्जरलैंड के मीडिया आउटलेट 'ब्लिक' को ये जानकारी साझा की है. पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर राहत-बचाव कार्य चल रहा है. वहीं इस हादसे की चपेट में आए प्रभावितों की मदद के लिए प्रशासन की ओर से कई टीमें काम कर रही हैं.
इसके साथ ही पुलिस ने पूरा इलाका पूरी तरह से सील करके जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही क्रांस-मोंटाना को नो-फ़्लाई जोन घोषित कर दिया गया है.
इस हादसे में कई लोग हताहत हुए हैं. अब तक पूरी तरह से मृतकों का पूरा आंकड़ा आना बाकी है. पुलिस के मुताबिक यह धमाका स्थानीय समयानुसार रात 01:30 बजे कॉन्स्टेलेशन बार में हुआ.
गौर करें तो क्रांस-मोंटाना शहर स्विस आल्प्स माउंटेन रेंज के बीच स्थित एक लग्जरी स्की रिसॉर्ट शहर के रूप में मशहूर है. यह सिटी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.
