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पाकिस्तान : पेशावर में एक स्कूल की छत गिरने से 28 स्टूडेंट और एक टीचर की मौत हो गई, 40 से अधिक घायल

पाकिस्तान के पेशावर में गुरुवार को एक प्राइवेट स्कूल की छत गिरने के बाद घायल स्कूली बच्चों को ले जा रही एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ करते एक वॉलंटियर. ( AP )

By PTI 3 Min Read

पेशावर : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में गुरुवार को एक निजी स्कूल की छत गिरने से कम से कम 28 बच्चों और एक शिक्षिका की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पेशावर के कैपिटल सिटी पुलिस प्रमुख मियां सईद ने बताया कि हादसा शहर के अंदरूनी इलाके में स्थित दिर कॉलोनी में हुआ. उन्होंने बताया कि स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

लेडी रीडिंग अस्पताल के प्रवक्ता मुहम्मद आसिम के अनुसार, हादसे में 28 विद्यार्थियों की मौत हुई, जिनमें छह लड़कियां शामिल हैं. एक शिक्षिका की भी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि हादसे में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं. घायलों के उपचार के लिए अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है. आसिम ने कहा कि हादसे में मारे गए सभी बच्चों की उम्र 13 वर्ष या उससे कम थी. पेशावर के उपायुक्त अफाक वजीर ने इमारत ढहने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं. बचाव दल मलबा हटाने और उसके नीचे फंसे बच्चों तथा स्कूल कर्मचारियों की तलाश में जुटे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई.