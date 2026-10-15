पाकिस्तान : पेशावर में एक स्कूल की छत गिरने से 28 स्टूडेंट और एक टीचर की मौत हो गई, 40 से अधिक घायल
पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल की छत गिरने से 28 छात्रों और एक शिक्षक की जान चली गई.
By PTI
Published : October 15, 2026 at 2:06 PM IST
पेशावर : पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में गुरुवार को एक निजी स्कूल की छत गिरने से कम से कम 28 बच्चों और एक शिक्षिका की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.
पेशावर के कैपिटल सिटी पुलिस प्रमुख मियां सईद ने बताया कि हादसा शहर के अंदरूनी इलाके में स्थित दिर कॉलोनी में हुआ. उन्होंने बताया कि स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
लेडी रीडिंग अस्पताल के प्रवक्ता मुहम्मद आसिम के अनुसार, हादसे में 28 विद्यार्थियों की मौत हुई, जिनमें छह लड़कियां शामिल हैं. एक शिक्षिका की भी मौत हो गई.
उन्होंने बताया कि हादसे में 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं. घायलों के उपचार के लिए अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है. आसिम ने कहा कि हादसे में मारे गए सभी बच्चों की उम्र 13 वर्ष या उससे कम थी.
पेशावर के उपायुक्त अफाक वजीर ने इमारत ढहने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं. बचाव दल मलबा हटाने और उसके नीचे फंसे बच्चों तथा स्कूल कर्मचारियों की तलाश में जुटे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई.
उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने भी स्कूल की छत गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया.
वहीं 'रेस्क्यू 1122' की एम्बुलेंस ने अस्पताल ले जाने से पहले आठ से ज़्यादा घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, मलबे में दबे अन्य लोगों को खोजने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है. आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है. रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान में छत और इमारतों का गिरना एक आम समस्या है, जहां सुरक्षा नियमों का कमजोर पालन और घटिया निर्माण सामग्री अक्सर ऐसी त्रासदियों का कारण बनती हैं.
पाकिस्तान के एक अन्य दैनिक समाचार पत्र 'डॉन' के अनुसार, अगस्त में इस्लामाबाद में तीन दिनों की भारी बारिश के बाद एक घर की छत गिर गई, जिसमें एक दंपती की मौत हो गई और उनकी बेटियां घायल हो गईं. इससे पहले जून में, पाकिस्तान के लाहौर के काहना इलाके में एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई थी. 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना उस घटना के दो महीने से भी कम समय बाद हुई, जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डेरा गाज़ी खान शहर में एक प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम की छत गिरने से चार बच्चों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हो गए थे. जून में ही एक अन्य घटना में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरात शहर के खवासपुर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए.
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