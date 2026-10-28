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सर्बिया में छात्रों ने मूवमेंट लाकर बदल दी 14 साल पुरानी सरकार, पर अब कौन बनेगा लीडर, किसी को नहीं मालूम

सर्बिया में स्टूडेंट लिस्ट को मिली ऐतिहासिक जीत, वुसिक हारे ( AP )

बेलग्रेड : सर्बिया में हुए हालिया आम चुनाव (अक्टूबर 2026) में छात्र-समर्थित राजनीतिक आंदोलन स्टूडेंट लिस्ट ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की पार्टी को हराकर संसद में ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत हासिल किया. सर्बिया के युवा आंदोलन ने देश के लंबे समय से सत्ता में रहे ताकतवर नेता वुसिक के खिलाफ चुनाव में शानदार जीत हासिल की है. लेकिन, व्यापक लोकतांत्रिक सुधारों के अपने वादों को हकीकत में बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है. उनके उम्मीदवारों की सूची में अपने-अपने क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ शामिल हैं, लेकिन राजनीति या सरकारी नौकरियों में उनका अनुभव न के बराबर है. भावी प्रधानमंत्री का नाम अभी भी एक रहस्य बना हुआ है.

स्टूडेंट लिस्ट ने सर्बिया से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने, मीडिया को आजाद करने और पूर्व राष्ट्रपति वुसिक के 14 साल के शासन के बाद कानून के शासन को फिर से बहाल करने का वादा किया है.हालांकि, चुनाव में मिली बड़ी जीत से उन्हें बदलाव के लिए एक मजबूत जनादेश मिला है, लेकिन नई सरकार को अपने रास्ते में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और सालों से जमा हुए असंतोष के कारण उनमें बेसब्री भी काफी बढ़ गई है.आइए देखते हैं कि आगे कौन-कौन सी चुनौतियां हैं:

साल के अंत तक नई सरकार शपथ ले सकती हैहालांकि रविवार को मतदान खत्म होने के डेढ़ घंटे बाद ही वुसिक ने अपनी हार मान ली थी, लेकिन नई सरकार बनने में अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं. सर्बिया के चुनाव कानूनों के अनुसार, अंतिम नतीजों के प्रमाणित होने और नई संसद के गठन से पहले, अपील करने और कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा चुनाव कराने का प्रावधान है. कोई भी बड़ा नीतिगत बदलाव नई सरकार के सत्ता में आने के बाद ही हो सकता है. सर्बिया के राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक केवल शुरुआती और अधूरे नतीजे जारी किए हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है. 250 सदस्यों वाली संसद में स्टूडेंट्स लिस्ट के पास 140 सीटों का स्पष्ट बहुमत है, जबकि वुसिक की एसएनएस पार्टी के पास 104 सीटें हैं.यह प्रक्रिया तब और भी जटिल हो सकती है, जब सर्बिया में राष्ट्रपति चुनाव कराने की नौबत आएगी. पिछले महीने राष्ट्रपति पद से वुसिक के इस्तीफे के बाद ऐसा करना जरूरी हो गया है. वुसिक ने संसदीय चुनाव में एसएनएस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए इस्तीफा दिया था, ताकि वे प्रधानमंत्री के रूप में फिर से सत्ता में लौट सकें. इस वजह से, देश के प्रमुख के रूप में उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए एक अलग चुनाव कराने की जरूरत पड़ गई है. वुसिक के शासन के प्रतीकों पर हमले लोगों की अधीरता को दर्शाते हैं.रविवार को छात्रों की जीत का जश्न मनाने के लिए उमड़ी उत्साहित भीड़ ने सड़कों पर उतरकर पीछे हट रही पुलिस पर पथराव किया और मध्य बेलग्रेड के एक पार्क में वुसिक समर्थकों द्वारा एक साल से अधिक समय से इस्तेमाल किए जा रहे शिविर को ध्वस्त कर दिया.सोमवार शाम को, समूहों ने वुसिक समर्थक निजी टेलीविजन चैनल इन्फॉर्मरपर भी धावा बोल दिया, जिसने छात्र प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही करार देने का अभियान चलाया था. सर्बिया में स्टूडेंट लिस्ट को मिली जीत के बाद जश्न मनाते छात्र (AP) इसी टीवी चैनल ने सितंबर में बेलग्रेड में संयुक्त राष्ट्र की अदालत द्वारा नरसंहार के दोषी ठहराए गए पूर्व बोस्नियाई सर्ब कमांडर रत्को म्लादिक के सामूहिक अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण किया था.पुलिस ने एक अन्य वुसिक समर्थक प्रसारक, पिंक टीवी की सुरक्षा के लिए घेरा बना रखा था, और वुसिक ने तुरंत "हिंसा" की निंदा करते हुए अपने समर्थकों को "स्वयं संगठित होने" की चेतावनी दी. सर्बिया में विरोधी गुटों के बीच गहरे ध्रुवीकरण और टकराव को देखते हुए इन घटनाओं को मामूली माना जा रहा है. लेकिन ये घटनाएं स्थिति की अस्थिरता और लंबे समय तक सत्ता के शून्य बने रहने की स्थिति में तनाव बढ़ने की संभावना को दर्शाती हैं. सर्बिया में नोवी साद रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए संघर्ष से उपजे छात्र आंदोलन ने, अपने 11-सूत्रीय कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मुख्य केंद्र बनाया है. इसे हासिल करने के लिए नई सरकार को बहुत गहराई से और कड़ी मेहनत करनी होगी. माना जाता है कि सर्बियाई समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार गहराई तक पैठ बना चुका है. ऐसा दशकों से चली आ रही पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों, भाई-भतीजावाद, नौकरशाही की जटिल परतों और निगरानी की कमी के कारण हुआ है. छात्रों ने पुलिस बल और न्यायपालिका में व्यापक सुधार का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेदाग करियर वाले अधिकारी और अभियोजक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकें.अन्य वादों में एक ऐसी पुलिस इकाई का गठन शामिल है जो स्वतंत्र अभियोजकों के प्रति जवाबदेह होगी. साथ ही, भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना और पिछली सरकार की सभी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करना भी इसमें शामिल है. हालाँकि, इन सब कामों में समय लगेगा.