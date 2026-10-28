सर्बिया में छात्रों ने मूवमेंट लाकर बदल दी 14 साल पुरानी सरकार, पर अब कौन बनेगा लीडर, किसी को नहीं मालूम
स्टूडेंट लिस्ट ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की पार्टी को हराकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया.
Published : October 28, 2026 at 2:01 PM IST
बेलग्रेड : सर्बिया में हुए हालिया आम चुनाव (अक्टूबर 2026) में छात्र-समर्थित राजनीतिक आंदोलन स्टूडेंट लिस्ट ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की पार्टी को हराकर संसद में ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत हासिल किया. सर्बिया के युवा आंदोलन ने देश के लंबे समय से सत्ता में रहे ताकतवर नेता वुसिक के खिलाफ चुनाव में शानदार जीत हासिल की है. लेकिन, व्यापक लोकतांत्रिक सुधारों के अपने वादों को हकीकत में बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है. उनके उम्मीदवारों की सूची में अपने-अपने क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ शामिल हैं, लेकिन राजनीति या सरकारी नौकरियों में उनका अनुभव न के बराबर है. भावी प्रधानमंत्री का नाम अभी भी एक रहस्य बना हुआ है.
स्टूडेंट लिस्ट ने सर्बिया से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने, मीडिया को आजाद करने और पूर्व राष्ट्रपति वुसिक के 14 साल के शासन के बाद कानून के शासन को फिर से बहाल करने का वादा किया है.हालांकि, चुनाव में मिली बड़ी जीत से उन्हें बदलाव के लिए एक मजबूत जनादेश मिला है, लेकिन नई सरकार को अपने रास्ते में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और सालों से जमा हुए असंतोष के कारण उनमें बेसब्री भी काफी बढ़ गई है.आइए देखते हैं कि आगे कौन-कौन सी चुनौतियां हैं:
साल के अंत तक नई सरकार शपथ ले सकती हैहालांकि रविवार को मतदान खत्म होने के डेढ़ घंटे बाद ही वुसिक ने अपनी हार मान ली थी, लेकिन नई सरकार बनने में अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं. सर्बिया के चुनाव कानूनों के अनुसार, अंतिम नतीजों के प्रमाणित होने और नई संसद के गठन से पहले, अपील करने और कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा चुनाव कराने का प्रावधान है. कोई भी बड़ा नीतिगत बदलाव नई सरकार के सत्ता में आने के बाद ही हो सकता है.
सर्बिया के राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक केवल शुरुआती और अधूरे नतीजे जारी किए हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है. 250 सदस्यों वाली संसद में स्टूडेंट्स लिस्ट के पास 140 सीटों का स्पष्ट बहुमत है, जबकि वुसिक की एसएनएस पार्टी के पास 104 सीटें हैं.यह प्रक्रिया तब और भी जटिल हो सकती है, जब सर्बिया में राष्ट्रपति चुनाव कराने की नौबत आएगी. पिछले महीने राष्ट्रपति पद से वुसिक के इस्तीफे के बाद ऐसा करना जरूरी हो गया है. वुसिक ने संसदीय चुनाव में एसएनएस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए इस्तीफा दिया था, ताकि वे प्रधानमंत्री के रूप में फिर से सत्ता में लौट सकें. इस वजह से, देश के प्रमुख के रूप में उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए एक अलग चुनाव कराने की जरूरत पड़ गई है.
वुसिक के शासन के प्रतीकों पर हमले लोगों की अधीरता को दर्शाते हैं.रविवार को छात्रों की जीत का जश्न मनाने के लिए उमड़ी उत्साहित भीड़ ने सड़कों पर उतरकर पीछे हट रही पुलिस पर पथराव किया और मध्य बेलग्रेड के एक पार्क में वुसिक समर्थकों द्वारा एक साल से अधिक समय से इस्तेमाल किए जा रहे शिविर को ध्वस्त कर दिया.सोमवार शाम को, समूहों ने वुसिक समर्थक निजी टेलीविजन चैनल इन्फॉर्मरपर भी धावा बोल दिया, जिसने छात्र प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही करार देने का अभियान चलाया था.
इसी टीवी चैनल ने सितंबर में बेलग्रेड में संयुक्त राष्ट्र की अदालत द्वारा नरसंहार के दोषी ठहराए गए पूर्व बोस्नियाई सर्ब कमांडर रत्को म्लादिक के सामूहिक अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण किया था.पुलिस ने एक अन्य वुसिक समर्थक प्रसारक, पिंक टीवी की सुरक्षा के लिए घेरा बना रखा था, और वुसिक ने तुरंत "हिंसा" की निंदा करते हुए अपने समर्थकों को "स्वयं संगठित होने" की चेतावनी दी. सर्बिया में विरोधी गुटों के बीच गहरे ध्रुवीकरण और टकराव को देखते हुए इन घटनाओं को मामूली माना जा रहा है. लेकिन ये घटनाएं स्थिति की अस्थिरता और लंबे समय तक सत्ता के शून्य बने रहने की स्थिति में तनाव बढ़ने की संभावना को दर्शाती हैं.
सर्बिया में नोवी साद रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए संघर्ष से उपजे छात्र आंदोलन ने, अपने 11-सूत्रीय कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मुख्य केंद्र बनाया है. इसे हासिल करने के लिए नई सरकार को बहुत गहराई से और कड़ी मेहनत करनी होगी. माना जाता है कि सर्बियाई समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार गहराई तक पैठ बना चुका है. ऐसा दशकों से चली आ रही पक्षपातपूर्ण नियुक्तियों, भाई-भतीजावाद, नौकरशाही की जटिल परतों और निगरानी की कमी के कारण हुआ है.
छात्रों ने पुलिस बल और न्यायपालिका में व्यापक सुधार का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेदाग करियर वाले अधिकारी और अभियोजक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकें.अन्य वादों में एक ऐसी पुलिस इकाई का गठन शामिल है जो स्वतंत्र अभियोजकों के प्रति जवाबदेह होगी. साथ ही, भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना और पिछली सरकार की सभी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करना भी इसमें शामिल है. हालाँकि, इन सब कामों में समय लगेगा.
सर्बिया के ताकतवर नेता अलेक्जेंडर वुसिक ने 14 सालों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा. 56 वर्षीय वुसिक ने अतीत में अपने राजनीतिक विरोधियों को आसानी से मात दी थी. मतदान से पहले, उन्होंने अपने सहयोगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तर्ज पर एक चाल चली थी. उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया ताकि प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर सकें.इसके बाद वुसिक ने एक जोरदार चुनाव अभियान चलाया, जिसमें सरकारी मीडिया पर उनके पक्ष में चौबीसों घंटे कवरेज दी गई और विरोधियों पर तीखे हमले किए गए.
उन्होंने मतदाताओं को नकद पैसे बांटे और उन्हें अधिक पेंशन, नई सड़कें और सस्ती दवाएं देने का वादा किया.लेकिन यह दांव काम नहीं आया. युवाओं के एक विविध समूह ने यह संदेश फैलाया कि वुसिक के शासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और संगठित अपराध देश को खोखला कर रहे हैं. मतदाताओं के बीच इस बात का गहरा असर हुआ.छात्रों का विरोध-प्रदर्शन सबसे पहले 2024 में शुरू हुआ, जब सर्बिया के उत्तरी हिस्से में एक पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन की छत ढह जाने से 16 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद यह आरोप लगे कि भ्रष्टाचार के कारण बरती गई लापरवाही की वजह से निर्माण कार्य घटिया हुआ, जो अंततः इस हादसे का कारण बना.
वुसिक पर विपक्ष को दबाने का लगा था आरोप
30 साल से अधिक लंबे अपने राजनीतिक करियर के दौरान, वुसिक एक कट्टर राष्ट्रवादी से बदलकर एक ऐसे जनवादी नेता बन गए, जिन्होंने वैश्विक ताकतों और प्रभावों के बीच संतुलन बनाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव किया.1990 के दशक के युद्धों के दौरान, वुसिक उन कट्टरपंथी नेताओं में से एक थे जो एक "ग्रेटर सर्बिया" (विशाल सर्बिया) बनाने की वकालत करते थे. इसमें क्रोएशिया और बोस्निया के वे इलाके शामिल होने थे, जहां सर्बियाई अल्पसंख्यक रहते हैं. इन नीतियों को उन खूनी संघर्षों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है, जिनमें 1,00,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए.
वुसिक अपने तीखे भाषणों के लिए जाने जाते थे. सर्बिया की संसद में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा था कि बोस्नियाई युद्ध में मारे गए हर एक सर्ब के बदले 100 बोस्नियाई मुसलमानों को मारा जाना चाहिए. बाद में उन्होंने कहा कि उनका मतलब सचमुच ऐसा करने से नहीं था.1990 के दशक के आखिर में सूचना मंत्री के तौर पर, वुसिक ने यह सुनिश्चित किया कि तत्कालीन राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेविच की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाए या उन्हें बंद कर दिया जाए. 2012 में अपनी पार्टी की चुनावी जीत से ठीक पहले, उन्होंने कट्टर राष्ट्रवाद को छोड़कर यूरोपीय संघ के समर्थन वाला रुख अपना लिया.
अपनी हार स्वीकार करते हुए, वुसिक ने आगे भी संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया.रविवार रात को भाषण में उन्होंने कहा, "हमारा ढांचा बहुत मजबूत है, हम पूरी तरह एकजुट हैं, और हमें विपक्ष में रहने की आदत है."पूर्व राष्ट्रपति बोरिस टैडिक का मानना है कि अगर छात्रों की जीत इतनी स्पष्ट न होती, तो वुसिक अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करते. लेकिन मौजूदा हालात में, "वे इससे बच नहीं सकते थे."
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