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दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 27 लोगों की मौत

दक्षिण अफ्रीका में गोलीबारी की दो घटनाओं में 27 लोगों की मौत. ( प्रतीकात्मक तस्वीर -(IANS) )

केपटाउन : दक्षिण अफ्रीका के शहरों में कुछ घंटों के भीतर हुई गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने रविवार को बताया कि पहली घटना में एक बार में मौजूद लोगों पर एके-47 राइफल और पिस्तौल से लैस आठ बंदूकधारियों ने गोलीबारी की.

पहली घटना शनिवार रात जोहानिसबर्ग के पास हुई, जबकि दूसरी घटना कुछ घंटे बाद देर रात केपटाउन के पास हुई. दोनों घटनाओं के सिलसिले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. ये घटनाएं डरबन शहर के पास एक टाउनशिप में पांच दिन पहले हुई गोलीबारी की घटना के बाद हुईं, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी. दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहर जोहानिसबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित वेडेला टाउनशिप में एक बार में आठ संदिग्धों ने गोलीबारी की. ये संदिग्ध एके-47 राइफल और पिस्तौल से लैस थे। इस घटना में 17 लोगों की मौत हो गई. संदिग्धों ने पहले बार के बाहर मौजूद लोगों पर गोलीबारी की और फिर अंदर जाकर भी हमला जारी रखा. मृतकों में 13 पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, कम से कम 15 अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियों ने भागने से पहले कुछ लोगों की तलाशी ली और उनके मोबाइल फोन छीन लिए, और इसके बाद वे दो वाहनों में सवार होकर फरार हो गए.